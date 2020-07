Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 23 luglio: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo già proiettati sulle nuove estrazioni di Lotto e Superenalotto, ma prima di seguirle per conoscere i nuovi numeri vincenti diamo uno sguardo ai ritardatari. Il 38 su Genova proseguirà la sua fuga? Per ora è al primo posto con le sue 172 assenze. Al secondo posto c’è il 53 sulla Nazionale, che ha collezionato 121 ritardi, mentre al terzo posto si piazza il 75 s Venezia con 11 concorsi saltati. Nel gruppo dei centenari c’è anche il 24 su Napoli, che è assente da 104 turni del Lotto. Invece il 28 su Bari chiude la top five con le sue 101 assenze. Passiamo alla classifica dei ritardatari del Superenalotto, che vede al primo posto il 90 con 58 ritardi, alle sue spalle il 76 che manca da 56 estrazioni, una in più del 25 che è al terzo posto. Fuori dal podio il 32, che manca da 52 appuntamenti, mentre il 72 ha collezionato 48 assenze nelle estrazioni del Superenalotto. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 23 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 70/2020. Concorso del Lotto e 10eLotto in arrivo: siete pronti per conoscere i numeri vincenti di oggi? L’estrazione inizierà fra pochissimo e scopriremo quali vincitori saranno riusciti ad entrare nella Top 3 delle vincite di oggi. In attesa della statistica, rimaniamo concentrati sui giochi e continuiamo a parlare di vincite, analizzando però quanto registrato lo scorso martedì. Il testa a testa fra le due lotterie si è concluso con un pari merito sfiorato per quanto riguarda il primo posto sul podio. Il Lotto infatti ha premiato un giocatore di Muzzano, in provincia di Biella, con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale del valore di più di 50 mila euro. Il 10eLotto invece ha consegnato 50 mila euro esatti ad un giocatore di Siracusa che ha indovinato un 9 Oro. Al secondo posto per il Lotto troviamo invece un terno su Napoli realizzato a Diamante, in provincia di Cosenza, con un bottino da 23.750 euro e seguito dai 18 mila euro in premio registrati a Napoli. Per il 10eLotto il secondo posto premia un 4 Doppio Oro imbroccato a Roma, seguito da due 3 centrati a Marsala, del valore di 8.550 cadauno. Il montepremi dell’appuntamento ammonta invece a più di 23,2 milioni di euro, mentre parliamo di 1,4 miliardi di euro per le vincite di tutto il 2020.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

16,9 milioni di euro: questo il valore del Jackpot che il SuperEnalotto metterà in palio nell’estrazione di questa sera. Gli aspiranti vincitori sono pronti per sfrecciare verso il traguardo finale, nella speranza che il gioco della Sisal trovi un fortunello a cui donare l’intero bottino. In alternativa molti sono disposti ad ‘accontentarsi’ anche delle quote secondarie, soprattutto alla luce di quanto accaduto lo scorso martedì. Mentre il 4+ ha segnato una nuova assenza, il 5 ha mantenuto una media alta grazie ad un bottino di più di 154 mila euro consegnato ad un unico vincitore. Seguono 55 giocatori per la quota del 3+, del valore di 3.329 euro, mentre sono 312 i tagliandi ad aver registrato il bottino del 4, pari a 503,27 euro. Segue il 3 con un tesoretto da 33,29 euro e 14.195 tagliandi vincenti, contro i 243.847 biglietti fortunati associati alla vincita del 2, del valore di 6,02 euro. 100 euro per il premio del 2+, che regala il suo bottino a 991 appassionati, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nelle tasche di 7.334 giocatori. Infine abbiamo 16.588 partecipanti che grazie allo 0+ si sono portati a casa 5 euro a testa.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il concorso del SuperEnalotto e il Jackpot stanno per allietare la serata di tutti i giocatori della Sisal. Grazie all’estrazione di oggi, scopriremo se il montepremi verrà centrato da uno degli appassionati in gara oppure se proseguirà la sua corsa, aumentando di contro anche il proprio valore. La speranza è ovviamente che qualcuno degli aspiranti vincitori possa imbroccare la sestina vincente e possa portarsi a casa il malloppo. Rimane però solo un dubbio da chiarire: come investire al meglio la prima quota del bottino?La nostra Rubrica ha già trovato una valida soluzione grazie alla piattaforma di KickStarter e alle molteplici idee che ogni giorno vengono lanciate dalle aziende sparse in tutto il mondo. Oggi parliamo di ShiftCam ProGrip, un dispositivo rivoluzionario in grado di aiutare tutti i creativi: aggiungerà quel tocco professionale in più a fotografi e registi amatoriali, ma sarà anche di grande supporto per gli esperti del settore. ShiftCam ProGrim è la migliore fotocamera che chiunque potrebbe desiderare avere a portata di mano, anche perchè è sufficiente collegarla al proprio smartphone per poter usufruire di tutte le sue funzionalità avanzate. ProGrip regala infatti la possibilità di ricaricare il proprio dispositivo grazie ad una batteria interna, oppure utilizzare il wireless per ricaricare il tutto a distanza. ProGrip è anche dotata di dock con cui rivedere i propri scatti e video in tutta tranquillità, anche grazie al supporto da tavolo. A 23 giorni dalla fine dell’asta, il goal da oltre 43 mila euro è già stato realizzato: oltre 3 mila sostenitori hanno versato una somma che supera i 436 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per aprire le danze e il concorso di oggi ci regalerà ancora una volta la possibilità di centrare combinazioni fortunate e premi interessanti. Bisogna però ricordarsi di registrare la propria schedina, naturalmente dopo aver trovato i numeri da giocare. Siete ancora in alto mare? Se siete alla ricerca di numeri, possibilmente vincenti, potete affidarvi al consiglio della smorfia napoletana e della nostra Rubrica: analizzeremo insieme una notizia internazionale e poi scopriremo quali numeri sono associati al suo contenuto. Partiamo dalla news che ci parla di una donna inglese, con la strana abitudine di allevare lumache. Pepper Apollo infatti è rimasta affascinata da questo animaletto ormai 10 anni fa e ad oggi ne alleva circa 150 esemplari. Anche se in realtà Pepper si definisce più una collezionista che una vera e propria allevatrice. Per mantenere in vita le sue lumache, la donna utilizza diversi terrari di vetro e prepara con le sue mani ogni loro pasto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la lumaca, 7, la collezione, 14, la terra, 11, l’allevamento, 36, e la follia, 54. Come Numero Oro scegliamo invece la razza, 76, per tutti gli amici che desiderano partecipare anche all’estrazione del 10eLotto.



