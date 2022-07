Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 23 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 LUGLIO 2022

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano protagoniste oggi, sabato 23 luglio 2022, con il concorso Sisal n. 88/2022. L’attesa sale in vista dell’uscita dei numeri vincenti che formeranno le nuove combinazioni fortunate, ma intanto approfondiamo i risultati dell’ultimo appuntamento, quello di giovedì. Premiato il Lazio, in particolare la provincia di Latina, visto che lì sono state realizzate due vincite per un totale di oltre 38mila euro. La più alta è stata registrata a Sperlonga: un fortunato giocatore ha ottenuto 25mila euro com tre ambi e un terno. Festeggia anche Formia, dove sono stati messi a segno addirittura dieci ambi, altrettanti terni, cinque quaterne e una cinquina sulla ruota di Milano dal valore di 13.971 euro. Ha esultato anche la Puglia: a Bari sono stati centrati tre ambi e un terno per una vincita da 23.750 euro; invece a Taranto sono stati vinti 9.500 euro grazie a tre ambi e un terno. Spostiamoci a Rimini, dove un fortunato giocatore, con tre ambi e un terno, ha ottenuto 15.250 euro. Agipronews segnala anche una vincita da 11.875 euro a Gallarate (Varese), per tre ambi e un terno. L’ultima estrazione del Lotto, dunque, ha distribuito vincite per 5,2 milioni in tutta Italia, per un totale di 587,1 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Passiamo alle quote relative al concorso del 10eLotto di giovedì: sono tre le città che hanno ottenuto la vincita più alta di giornata, di 20mila euro. A far festa è Perugia con un 8 Doppio Oro, così come Torino con un 9 e poi c’è Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro, sempre con un 9. Ma Agipronews segnala anche un bis di vincite realizzate in Campania, entrambe a Vico Equense, in provincia di Napoli, dove sono stati realizzati due 3 Extra, ognuno da 10mila euro. L’ultima estrazione del 10eLotto, pertanto, ha distribuito premi per 20,2 milioni di euro per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.

LOTTO, SUPER JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Oggi c’è grande attesa per l’estrazione del Superenalotto, anche perché ci sono ben 242,5 milioni di euro in palio. Un Jackpot incredibile, che però continua a sfuggire, come testimonia anche l’ultimo concorso, quello di giovedì. La vincita più alta è stata quella di 27.625,00 euro realizzata con il “4 stella”. A far festa due fortunati giocatori. Decisamente di più quelli per il “5”, visto che le schedine vincenti sono state 12, ad ognuna delle quali è stato attribuito un premio di 18.817,63 euro. Dobbiamo tornare al Superstar, perché ci sono i 2.107,00 euro vinti con il “3 stella”, in particolare con 265 scontrini vincenti. Poi c’è il “4” da 276,25 euro per ciascuna delle 833 giocate fortunate. Si scende a 100 euro per il “2 stella” centrato da 3.767 giocate. Sono 32.861 quelle fortunate per il “3” che vale 21,07 euro ciascuna. Vincono 10 euro coloro che hanno realizzato “1 stella”: sono ben 20.895 le vincite. Infine, i 5 euro vinti con “2” e “0 stella”. Nel primo caso le vincite sono 479.992, nell’altro invece 40.684.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Le idee sicuramente non mancano per spendere l’eventuale vincita del Jackpot del Superenalotto, soprattutto se teniamo conto dell’importo e quindi dell’infinità di cose che si possono fare. Ci può essere sicuramente spazio per piccoli investimenti, ad esempio in progetti innovativi, come quelli che vengono presentati su Kickstarter. Questo è il caso di Moruta Hogar 2P, ideale per il bikepacking, escursioni o vacanze in campeggio. Si tratta di una tenda perfetta per avventure all’aperto. Testata per molti tipi di biciclette, può dunque essere usata con la maggior parte delle biciclette presenti sul mercato. Ultraleggera e poco ingombrante, può essere riposta sul manubrio della bicicletta da strada per poi essere montata con la bicicletta, con i bastoncini da trekking o con i bastoncini da campeggio inclusi. È possibile entrare nella tenda Moruta da due lati e vi protegge dalle intemperie, così pure la vostra bicicletta da furti e danni materiali. All’interno ci sono due tasche per il vostro telefono, la torcia o qualsiasi altra cosa vi serva a portata di mano. Una soluzione comoda per una delle tante avventure da fare anche per godersi l’eventuale vincita al Superenalotto…

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana, nel quale ci piace attingere dall’attualità per trarre ispirazione per i numeri da scegliere. In tal caso ci piace esaminare quanto accaduto all’Arena di Verona, in occasione del Bolle and Friends. C’è stata, infatti, una proposta di matrimonio tra étoile. Poco dopo aver danzato il duetto di Romeo e Giulietta, il ballerino Timofej Andrijashenko si è inginocchiato e ha chiesto la mano di Nicoletta Manni, la prima ballerina della Scala che ha detto sì. Quali numeri trarre da questa vicenda? In primis il 5, la mano, visto che è quella che ha chiesto il romantico ballerino, per il quale va bene anche 15, ‘o guaglione, quindi 20, a’ festa, in questo caso per le nozze. Non mancherà 55, la musica, così come 82, la tavola imbandita, per celebrare lo sposo e ‘a sposa, 63. Infine, resta da capire se celebreranno il rito in chiesa, 84. Dunque, dalla realtà, da episodi di attualità, si possono trarre numeri da giocare al Lotto grazie alla Smorfia napoletana…











