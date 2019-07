LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 88/2019. Ed a proposito di bottini non possiamo che parlare delle vincite che lo scorso sabato hanno guadagnato i primi posti della classifica. Come sempre Agipro News ci rivela il risultato dell’estrazione, accendendo le luci sul 10eLotto per il bottino da 50 mila euro realizzato nella provincia di Torino, a Rivoli. La giocata fortunata è legata ad un 9 realizzato in modalità frequente. Al secondo posto troviamo invece la provincia di Cosenza con Mandatoriccio, dove un vincitore ha indovinato 15 mila euro con un 8. Seguono i 13 mila euro vinti da un partecipante della provincia di Venezia, di Santa Maria di Sala. Il montepremi complessivo ammonta invece a 26,9 milioni di euro, mentre il tesoretto annuale può contare su 2,59 miliardi in totale. Il Lotto regala invece 38.300 euro ad un appassionato di Torino grazie a quattro numeri centrati su Tutte le ruote. Terno secco a Marano di Napoli del valore di 18 mila euro, grazie ad una giocata su Torino, mentre 13.875 euro per un partecipante di Santa Maria della Versa, nel Pavese: tre ambi e un terno giocati su Palermo. Il concorso ha regalato invece 7,4 milioni di euro, mentre il gioco ha raggiunto 660 milioni per il montepremi annuale.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

193,5 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: tutti i giocatori del SuperEnalotto stanno già incrociando le dita in attesa di scoprire premi e numeri vincenti di oggi. La sestina non si è ancora fatta vedere, ma le speranze degli aspiranti vincitori rimangono ancora alte. Crollano invece le quote secondarie, almeno per quanto riguarda l’appuntamento dello scorso sabato. In testa infatti il 5 con 30.268 euro circa, registrato da dieci giocatori, mentre il 4+ consegna a cinque vincitori il bottino da 32.050 euro. In leggero recupero il 3+, con premio da 2.558 euro e 152 partecipanti fortunati, mentre 956 tagliandi vincenti registrano la somma di 320,50 euro grazie al bottino del 4. Stabile il 3, dal valore di 25,58 euro, con premio assegnato a 36.205 giocatori, e nella media anche il premio del 2, pari a 5,21 euro. Gli appassionati che hanno realizzato la vincita sono invece 553.282. All’ultimo posto della classifica troviamo quindi lo 0+, che come al solito sfodera i suoi 5 euro e premia 40.188 vincitori. Un bottino un po’ più consistente per i 17.964 giocatori che invece hanno centrato i 10 euro dell’1+, mentre 100 euro finiscono nelle tasche dei 2.697 partecipanti che hanno imbroccato il 2+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot si uniranno anche questa sera per una nuova estrazione. I giocatori non stanno più nella pelle e sperano che il concorso potrà regalare il montepremi al più fortunato. Per molti il dubbio maggiore riguarda in realtà il post-vincita, ovvero come spendere al meglio il proprio bottino senza perdere l’opportunità di fare un primo investimento nei minuti subito successivi alla vittoria. Un argomento che la nostra storica Rubrica conosce fin troppo bene: vi aiuteremo ancora una volta a chiarirvi le idee sui progetti più interessanti presenti su KickStarter. Oggi parliamo di SubCruiser, una vera chicca per gli appassionati delle immersioni. Si tratta di un supporto per mute da sub che migliora l’esperienza in acqua e aumenta la capacità di nuotare a tutta velocità. Una vera e propria seconda pelle, che permetterà a chi la indossa di riuscire a sfidare le acque di mari e oceani come dei pesci. SubCruiser infatti è ergonomico, facile da gestire e soprattutto permette di compiere manovre complesse con estrema facilità. Esplorare il mondo sommerso sarà ancora più semplice con questo dispositivo, dotato di una protezione di sicurezza, un sistema di propulsione potente che permette di viaggiare a 4 nodi, design esterno in alluminio e con una batteria di 60 minuti per la velocità normale, altrimenti 40 per la massima. Il goal contenuto di meno di 10 mila euro è già stato centrato poche ore dopo l’inizio dell’asta, che si concluderà comunque solo fra 46 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ancora poche ore a disposizione prima che il Lotto dia il via alla nuova estrazione, che come sappiamo regalerà tanti premi a tutti i giocatori più fortunati. Chi non ha ancora compilato la schedina farà meglio ad affrettarsi: il rischio non è solo rimanere fuori dai giochi, ma vedersi sfumare davanti agli occhi dei bottini interessanti. Se avete ancora dei dubbi, non abbiate alcun timore: grazie ai consigli della nostra Rubrica potrete scoprire con facilità una combinazione da giocare. Smorfia napoletana alla mano, vediamo prima la notizia e poi i numeri associati. Parliamo di telefonini, un dispositivo sempre più diffuso ed avanzato di cui la maggior parte della popolazione non sembra poter fare a meno. In alcuni Paesi certi confini sono già stati superati, come per esempio usare lo smartphone mentre si sta facendo la doccia. Secondo la statistica, in Giappone oltre il 90% dei consumatori ha l’abitudine di usare i dispositivi sotto l’acqua corrente e per questo le aziende sono subito corse ai ripari, realizzando dei modelli impermeabili. Il mercato nipponico ormai richiede che questo requisito faccia parte dei vantaggi degli smartphone, pena il fallimento del proprio brand. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il telefono, 40, l’acqua, 18, la resistenza, 70, la doccia, 34, e il Giappone, 2. Come Numero Oro scegliamo invece l’abitudine, 30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA