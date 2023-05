Lotto/ Estrazioni oggi Superenalotto e 10eLotto: 23 maggio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 MAGGIO 2023

Torna oggi, martedì 23 maggio, il primo dei turni settimanali delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi in palio! Si tratta, concretamente, del primo dei turni settimanali con questi tre giorni, che torneranno poi protagonisti anche nelle giornate di giovedì 25 e sabato 27. Occorrerà, come sempre, attendere questa sera per scoprire quali sono i numeri vincenti dei tre apprezzatissimi giochi, momento in cui verranno fatte tutte e tre le estrazioni in ordine!

Mentre attendiamo, dunque, potrebbe essere utile recuperare quanto accaduto settimana scorsa in occasione dell’ultima estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che si è tenuta sabato 20 maggio. Partendo dal “principale” dei tre giochi, ovvero il Lotto, che sabato ha assegnato un totale di 7,9 milioni di euro, portando il totale annuale a quota 450 milioni! L’ultimo concorso ha premiato la provincia di Caserta dove sono stati vinti ben 5 premi differenti da 45 mila euro l’uno, tutte grazie al terno 33-54-89. Altra vittoria campana al Lotto nella provincia di Napoli, ad Arzano, dal valore di 23.250, per un totale regionale di ben 248 mila euro. Da segnalare la vittoria al Lotto da 71.250 euro a Varese, ed anche quella da 47.500 a Lamporecchio (Pistoia). Infine, tra le vittorie principali del Lotto ve ne sono anche due da 45 mila euro l’una a Potenza.

Visto quanto accaduto nell’ambito del Lotto in occasione dell’estrazione di sabato 20, prima di vedere il più ricco tra i giochi, ovvero il Superenalotto, dedichiamo una doverosa parentesi anche al 10eLotto. Premiata la Puglia, dove sono stati vinti ben 50 mila euro grazie ad un “9 Oro” a Cassano delle Murge (Bari). Segue sul podio Alessandria, dove un “7” è valso ben 32 mila euro ad un giocatore ed, infine, Milano dove un “9” è valso 20 mila euro. Complessivamente, nel 10eLotto, sabato sono stati assegnati premi dal valore di 23 milioni di euro, che portano il totale annuale a quota 1.535 miliardi.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messi da parte il Lotto e il 10eLotto, passiamo ora a vedere quanto è accaduto dopo l’ultima estrazione del Superenalotto, che si è tenuta sempre sabato 20 maggio. Da questo risultato si determina anche il montepremi massimo in palio oggi, e visto che nell’ultima estrazione non è stato segnato nessun punto da “6”, il jackpot del Superenalotto vale oggi 34,4 milioni di euro! Nessun “6” dunque è spuntato sabato, e nessun giocatore è riuscito a mettere le mani neppure sul “5+1”, ma di contro i punti da “5” sono stati ben 8, che sono valsi 32.070,28 euro a giocatore. 673, invece, i punti da “4” dal valore di 467,91 euro l’uno. Da segnalare, invece, un “5 Stella” che è valso 801.757 euro ad un fortunatissimo giocatore, bentre altri 3 ne hanno portati a casa 46.791 grazie ad un “4 Stella”. L’ultimo jackpot del Superenalotto vinto risale al 25 marzo, quando una giocata online ha garantito ad un giocatore ben 73,8 milioni di euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come spendere il jackpot del Superenalotto che vale ben 34,4 milioni di euro? Sicuramente i giocatori più frequenti, oppure i sognatori, si saranno posti questa domanda, auspicando un giorno di riuscire a mettere le mani sull’importantissimo premio! Oltre a realizzare qualche sogno nel cassetto, oppure accontentare parenti, cari ed amici, si potrebbe pensare di investire una parte in un innovativo progetto, magari attingendo alla piattaforma Kickstarter.

Per fare un esempio, prendiamo il progetto iFramix, ovvero una cornice per foto intelligente, pensata per ridare vita ad un vecchio tablet, magari inutilizzato in un cassetto e dal valore talmente scarso da non poter essere rivenduto. Pensato specificatamente per gli iPad di casa Apple, permette tramite un app collegata ad un altro dispositivo, oppure utilizzabile direttamente sullo stesso tablet, di avere una cornice fotografica, che all’occorrenza si trasforma anche in un orologio, oppure può mostrare il meteo, o ancora messaggi personalizzati o riprodurre musica. Particolarmente interessante è la possibilità di utilizzare lo stesso dispositivo come telecamera di sicurezza per la propria abitazione.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Qualche nuovo giocatore del Lotto, 10eLotto o Superenalotto, magari attirato dai ricchi premi in palio, potrebbe trovarsi ora indeciso sui numeri da puntare. Per ovviare a questo problema, accorre in suo soccorso il sistema della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri sogni, idee o notizie. Per fare un esempio, prendiamo il fatto che oggi ricorre il 31ensimo anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Secondo la Smorfia si potrebbe giocare, dunque, il 31, numero dell’anniversario, il 23, ovvero la giornata odierna, o anche il 5, come il numero delle vittime, mentre la mafia nella Smorfia è associata all’88.











