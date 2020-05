LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 maggio: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 23 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 44/2020. Ultimo concorso della settimana per Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti stanno per essere annunciati e scopriremo presto anche tutti i premi distribuiti dai due giochi italiani. Intanto rifacciamoci gli occhi con le vincite registrare lo scorso giovedì: in testa il Lotto con un terno secco a Vibo Valentia, grazie a tre numeri sulla Nazionale e un bottino da 225 mila euro. Si tratta inoltre della terza vincita più alta registrata nel corso dell’anno. Il montepremi complessivo invece sfiora i 4 milioni di euro. Per il 10eLotto invece la vincita più alta è di 50 mila euro per 9 numeri su 10 in modalità Oro, centrata a Rimini. Segue Uboldo, in provincia di Varese, con 20 mila euro e infine Isili, in provincia del Sud Sardegna con 15 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot ancora intatto per il SuperEnalotto di questa sera: il nuovo concorso vedrà un montepremi del valore di 42,1 milioni di euro. Le vincite registrate lo scorso giovedì infatti segnalano l’assenza del premio più ambito del gioco della Sisal, così come del 5+1 e del 5+. In testa alla classifica invece troviamo il 4+ da 33.602 euro e un unico vincitore, mentre quattro fortunelli si portano a casa 33.270,75 euro con il 5. Per la vincita del 3+, pari a 2.655 euro, i vincitori sono invece 68, mentre saliamo a 508 per i partecipanti che hanno imbroccato il 4 da 336,02 euro. Segue il 3 da 26,55 euro e 16.690 giocatori, mentre il 2 da 5 euro premia 257.027 possessori dei biglietti fortunati. Chiudiamo la classifica con la tripletta storica del filone SuperStar: il 2+ da 100 euro finisce a 1.310 vincitori, mentre i 10 euro dell’1+ sono associati a 8.602 appassionati. In ultima battuta lo 0+ da 5 euro con 17.511 tagliandi fortunati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto sta per sbarcare nelle case degli italiani e il Jackpot potrebbe comparire fra i numeri estratti. La speranza di tutti gli appassionati è che il montepremi possa fermare la sua corsa e donare il bottino ad uno dei giocatori. Per scoprire il destino della sestina vincente dovremo attendere ancora qualche momento, ma intanto possiamo occuparci dei progetti più utili per spendere una piccola fetta del nostro tesoretto. Kickstarter e la nostra Rubrica si alleano anche oggi per parlarvi di RepliTronics, un mini Boombox dall’aspetto vintage dotato di speaker. Un bel modo per ritornare, anche se solo con la fantasia, a quei magnifici anni Ottanta in cui il Boombox spopolava fra giovani e adulti. Il dispositivo è previsto in due misure: mini e micro. Una vera e propria replica del modello originale, dal design leggendario e che farà di sicuro gola a tutti i collezionisti. L’asta si concluderà invece fra 26 giorni, mentre il goal da oltre 68 mila euro è già stato realizzato.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ancora pochissimo prima che l’estrazione del Lotto di oggi abbia inizio: numeri vincenti in arrivo e tanti, tantissimi premi pronti a fare felici tutti gli appassionati. Non dimentichiamoci però che una parte dei giocatori è ancora indecisa su quali numeri scrivere all’interno della propria schedina. Se anche voi siete fra chi è a caccia di numeri, potete sempre tenere in considerazione il consiglio della nostra Rubrica. Come sempre partiremo da una notizia selezionata per voi, per poi scoprire i numeri associati grazie alla smorfia napoletana. Oggi vi parliamo di un bagno molto particolare, ideato da un ingegnere inglese. Standard Toilet infatti rivoluziona il concetto del sanitario per costringere a chiunque sia seduto di alzarsi entro pochi minuti. Molte persone sparse in tutto il mondo infatti hanno l’abitudine di trascorrere molti minuti nel locale bagno, una vera e propria perdita di tempo. Ecco perchè il designer Mahabir Gill ha inventato una toilet inclinata verso il basso, in modo che chiunque possa rimanere seduto solo per un massimo di 7 minuti. Utile secondo il creatore, anche per tutte le aziende che evitare che i dipendenti si dilunghino troppo in bagno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il bagno, 18, la seduta, 7, l’angolo, 13, l’inclinazione, 62, e il grado, 20. Aggiungiamo anche il tempo, , per tutti coloro che volessero partecipare anche all’estrazione del 10eLotto.



