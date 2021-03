LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 MARZO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 marzo 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 35/2021. Prima di concentrarci sugli appuntamenti odierni diamo però un’occhiata a quanto accaduto sabato scorso. Per quanto riguarda il Lotto sono stati distribuiti premi per circa 9,3 milioni di euro, per un ammontare annuo che supera i 270 milioni. Grande protagonista Potenza: come riportato da agipronews.it, nel capoluogo lucano è stata centrata la vincita più alta del concorso. Un anonimo ha totalizzato sei ambi, quattro terni e una quaterna vincendo un premio da 50.596,00 euro con una giocata sulla ruota di Firenze (la combinazione scelta è stata 2 17 80 83 90). Secondo premio più alto di giornata assegnato ancora una volta al Sud, con un giocatore di Marcianise, in provincia di Caserta, che ha portato a casa poco più di 37mila euro. Capitolo 10eLotto: su un ammontare complessivo di circa 29 milioni assegnati, il premio più alto di sabato è stato quello da 100mila euro vinto da un fortunato di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, che ha azzeccato 9 numeri su 9 con una giocata da 3 euro nella modalità frequente. Seconda e terza piazza per un giocatore di Pozzuoli (NA) e uno di Roma che hanno vinto rispettivamente 30mila e 25mila euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto come sono andate le cose per quanto riguarda Lotto e 10eLotto, concentriamoci sulle quote di Superenalotto e SuperStar di sabato. Scopriamo in questo modo che ancora una volta a restare vacanti sono state le due caselle più ambite, quella del “6” e quella del “5+1”. Niente Jackpot dunque, ma di certo non si sono lamentati i 7 giocatori che hanno vinto 34.481,53 euro facendo “5”. Il “4” ha regalato invece 333,87 € a 75 fortunati, mentre il “3” ha premiato 30.708 giocatori con 24,08 €. Ultimo premio del Superenalotto il “2” da 5 euro tondi fatto proprio da 483.099 giocatori. Parliamo adesso del concorso gemello del Superenalotto: il SuperStar. Il premio più alto è quello che hanno vinto i 10 giocatori che hanno fatto “4 Stella”: 33.387,00 €. Non male neanche il “3 Stella” che ha garantito a 162 fortunati una vincita da 2.408,00 euro. I 100 euro canonici associati al “2 Stella” sono andati invece a 2.165 giocatori, mentre i 10 correlati all’1 Stella sono stati intascati da 12.854 anonimi. Ultimo premio di giornata i 5 euro associati allo 0 Stella vinti da 26.804 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta precisamente a 125.500.000 euro. Una cifra “monstre” che potrebbe portare qualcuno a chiedersi come investirla. Una buona idea potrebbe essere quella di destinare una piccola parte di una eventuale vincita al finanziamento di un progetto meritevole. Come sempre per trovarne uno che risponda a questa caratteristica ci affidiamo alla piattaforma di fundraising kickstarter.com, sempre prodiga di idee innovative. In tal senso oggi vogliamo parlarvi di “Tydbit”. Di che si tratta? E’ un display dallo stile rétro. Ma occhio a pensare che questo sia sinonimo di vecchio! Usiamo le parole dei suoi sviluppatori per descriverlo: “Usa Tidbyt per controllare il tempo, o quando arriva il tuo treno. Traccia i tuoi titoli di borsa preferiti o le tue partecipazioni in Dogecoin. Sfoglia la nostra collezione di app in costante crescita e scegli ciò che ti interessa. Tidbyt si presenta in un solido involucro di noce e sta benissimo sulla tua scrivania o libreria. Lo imposti una volta con il tuo telefono, e rimane aggiornato attraverso la sua connessione Wi-Fi”. Dite la verità: vi abbiamo incuriosito? Se sì, cliccate qui e salvate il link: se diventerete milionari, da qui a poche ore, potreste voler aiutare questi sviluppatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

La rubrica che noi de ilsussidiario.net dedichiamo di consueto alle estrazioni del giorno non sarebbe la stessa senza lo spazio riservato alla Smorfia Napoletana, strumento utile a tentare di interpretare la quotidianità e, chissà, anche ad azzeccare i numeri estratti. Come sempre partiamo da un evento di cronaca che ha colpito la nostra attenzione per poi “sottoporlo” alla Smorfia partenopea. Oggi vogliamo sviscerare in particolare il numero protagonista del calendari odierno, il 23, come il 23 marzo. Nella Smorfia Napoletana esso corrisponde a “‘o scemo”, lo scemo, ma anche al buffone, al giullare di corte, inteso però come figura positiva. Sognarlo, infatti, nell’interpretazione dei sogni è solitamente da intendersi come un segnale positivo che anticipa una soddisfazione in ambito lavorativo e in particolare guadagni extra. Ora, forse, avrete capito perché non abbiamo resistito, proprio a poche ore dalle estrazione odierna, dal mettervi al corrente del “potere” del 23. Buon divertimento, buon gioco, buona vincita (si spera)!



