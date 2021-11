Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 23 novembre: numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Il Superenalotto fa ritorno anche questa settimana con una nuova estrazione, che mette in palio un Jackpot da urlo. Qualora qualcuno dovesse indovinare la sestina magica, questi conquisterebbe un montepremi pari a 113,5 milioni di euro: una cifra che risulta complicato anche soltanto immaginare in termini concreti. In data odierna, martedì 23 novembre 2021, si respira dunque un clima di grande attesa e noi de “Il Sussidiario” abbiamo annotato i numeri estratti in tempo reale, al fine di essere assolutamente sicuri di offrire a tutti gli interessati una panoramica onnicomprensiva e puntuale dei concorsi a premi previsti per la giornata di oggi, per poi deviare la nostra attenzione sugli esiti di Lotto e 10eLotto.

Vi diamo appuntamento a tra poco per lo svelamento dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto e per augurarvi, ancora una volta, buona fortuna con i numeri vincenti del Superenalotto! (Agg. di Alessandro Nidi)

Ultima estrazione Superenalotto n. 140 del 23/11/2021

Combinazione vincente

43 17 6 23 72 24

Numero Jolly

81

Superstar

30

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 NOVEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 novembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 140/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto a Martano, in provincia di Lecce, dove un fortunato giocatore ha meritato la medaglia d’oro delle vincite portandosi a casa 64.750 euro con 6 ambi, 4 terni e una quaterna frutto di una puntata da 2,50 euro sui numeri 48-79-86-90 sulla ruota di Milano. Il portale agipronews.it ci dice che la seconda vincita più alta di giornata è stata conseguita a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove un fortunato ha ottenuto 62.375 euro con i numeri 3-4-46-51. Terza casella per Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove un anonimo ha vinto 22 mila euro con un terno sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo da inizio 2021. E il 10eLotto?

Vincita clamorosa da 2,5 milioni di euro per un giocatore di Esine, in provincia di Brescia, che ha fatto 10 Oro con una puntata da soli 4 euro su un’estrazione frequente. Si tratta della seconda vincita più alta del 2021, alle spalle dei 5 milioni di euro vinti a Cesano Boscone lo scorso 23 gennaio. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24 milioni di euro per un totale da inizio anno di oltre 3,7 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver analizzato l’andamento delle quote di Lotto e 10eLotto, guardiamo con attenzione a ciò che è accaduto sabato 22 novembre al Superenalotto. Il premio più alto del giorno è stato quello da 46.652,08 euro vinto da cinque giocatori che hanno fatto “5”. In 548 invece hanno fatto “4” e intascato 434,76 euro. Il “3” ha premiato con 31,13 euro ben 22.993 fortunati. Ancora di più gli anonimi che hanno fatto propri i 5,67 euro associati al “2”: sono stati per la precisione 391.638. Vediamo adesso come sono andate le cose per quanto riguarda il SuperStar: sono quattro i giocatori che hanno fatto “4 Stella” vincendo 43.476,00 euro. Il “3 Stella” ha premiato con 3.113,00 euro ben 157 fortunati.

I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 2.501 persone, mentre i 10 euro legati all’1 Stella sono stati distribuiti a 15.630 giocatori. E lo 0 Stella? I tradizionali 5 euro sono andati a 34.667 persone. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e 2: i 50 e 3 euro sono finiti nelle tasche rispettivamente di 128 e 19.228 giocatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è appuntamento con la rubrica de ilsussidiario.net dedicata al Lotto e al Superenalotto che si rispetti che non dedichi un capitolo alla Smorfia Napoletana. Oggi, 23 novembre 2021, vogliamo approfittarne per dedicare un focus proprio al numero 23. Qual è il suo significato per la Smorfia partenopea? La figura associata è quella de ‘o scemo, lo scemo, inteso come buffone, giullare di corte, una persona che si rendeva ridicola davanti al proprio pubblico. A Napoli, da tradizione, lo scemo è una persona grottesca, caratterizzata da una camminata irregolare, che nei mesi freddi vendeva mele, in quelli caldi passava ai sorbetti al limone.

Sognare uno scemo è sempre di buon auspicio per le proprie finanze: può essere il preludio ad un successo lavorativo. Lui è in grado di riportare chi lo sogna sulla retta via: incontrarlo durante, il sonno, dunque, può significare aver vissuto un periodo di forte stress ed essere vicini a riacquisire la fiducia smarrita.



