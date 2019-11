LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 23 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 141/2019. Prima di immergerci nel cuore del concorso, rivediamo insieme la statistica ufficiale grazie ai dati condivisi da AgiproNews sul proprio portale. Il testa a testa per conquistare il primo posto sul podio delle vincite vede a parimerito Lotto e 10eLotto. Nel primo caso sono tre i biglietti vincenti legati al premio da 10 mila euro cadauno, un dettaglio che potrebbe far pensare ad un singolo fortunello. La città premiata è Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia. Segue Cassolnovo, sempre nel Pavese, con 14 mila euro su Milano ottenuti con un terno secco e Cervesina con 13.500 euro in premio. Considerando le singole vincite, il bottino più alto riguarda invece Sant Pierre, in provincia d’Aosta, con 14.250 euro. Infine abbiamo un terno secco su Napoli centrato nella città partenopea ed una vincita registrata a Pozzuoli del valore di 12.900 euro. Infine Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, con 12.300 euro. La classifica del 10eLotto premia invece un giocatore della provincia di Brescia, di Dello, che si è portato a casa 30 mila euro con un 8 Oro. Napoli al secondo posto con 25 mila euro legati ad un 7 Oro e a seguire una tripletta composta da due 8 Oro, indovinate a Piacenza e Ghilarza, in provincia di Oristano, e un 8 Doppio Oro finito inevce a San Giovanni la Punta, nel Catanese. In tutti e tre i casi la vincita è da 20 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Si ritorna a sfidare la fortuna in compagnia del SuperEnalotto e del suo Jackpot: il montepremi piazzerà 36,4 milioni di euro sul tavolo verde del concorso di stasera. Naturalmente i giocatori pensano anche alle quote secondarie, che nel precedente appuntamento hanno registrato un interessante miglioramento. In testa il 4+ con oltre 65 mila euro destinati a cinque vincitori, contro altri cinque partecipanti che si portano a casa meno di 36 mila euro con il 5. Sono invece 63 i biglietti vincenti associati alla quota del 3+, pari a 3.709 euro, mentre 430 giocatori indovinano il 4 da 651,26 euro a testa. Passiamo poi al 3, dal valore di 37,09 euro e con 17.447 vincitori, mentre il 2 è in leggero rialzo con un bottino da 5,91 euro imbroccato da 288.540 appassionati.

Per la vincita del 2+ da 100 euro abbiamo invece 1.208 biglietti fortunati, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nelle tasche di 7.921 fortunelli. Concludiamo la classifica ancora una volta con il bottino dello 0+, pari a 5 euro a testa, per 18.774 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot: i due ingredienti preferiti per la cena del sabato sera di tutti i giocatori della Sisal. Il montepremi e il nuovo concorso del gioco italiano si uniranno ancora una volta oggi, per premiare tutti i fortunelli con i bottini in palio. Avete già trovato un progetto vincente con cui affrontare una prima spesa? Una domanda lecita per chi non vuole perdere tempo dopo aver tagliato il traguardo finale. In caso di dubbi, la nostra rubrica è sempre pronta per proporvi una valida idea lanciata su KickStarter e che questa volta ci porta fino ad Oxford, dove un’azienda ha progettato un dispositivo più che interessante. Parliamo di Bangle.js, uno smartwatch da personalizzare in base alle proprie esigenze. Grazie al linguaggio Javascript o a Blocky, ideato per gestire l’aspetto grafico, si potrà infatti associare al dispositivo qualsiasi funzione di nostro gradimento. Tutto ciò di cui avremo bisogno è un browser come Chrome o Opera, con cui scrivere il nostro codice personale e includerlo all’istante nel sorgente di Bangle.js. La tecnologia AI farà tutto il resto, ma l’orologio digitale prevede già il GPS, il bluetooth, un accelerometro e molti altri gadget. Il goal da circa 15 mila euro invece è già stato raggiunto a cinque giorni di distanza dalla conclusione dell’asta: i versamenti per ora viaggiano attorno ai 90 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ritornerà fra pochissimo con un nuovo concorso, per chiudere in bellezza la settimana. Tutti i giocatori della lotteria italiana si sono già attivati per registrare la propria schedina e adesso sono in attesa del risultato di questa sera. Prima che l’estrazione abbia luogo abbiamo ancora del tempo a disposizione: conto alla rovescia quindi per tutti i ritardatari e per chi non ha ancora trovato i numeri da giocare. Per evitare di rimanere esclusi dalla competizione a premi, potete sempre affidarvi alla nostra rubrica ed al verdetto della smorfia napoletana, che anche oggi ci aiuterà ad analizzare una news che abbiamo trovato per voi. Parliamo di un fatto avvenuto qualche anno fa, ma che fa ancora scalpore. Un inglese ultracinquantenne è stato infatti arrestato perchè privo di qualsiasi vestito. All’epoca aveva con sè solo uno zaino, che ovviamente non riusciva a coprire le sue nudità. Un volto noto tra l’altro per le autorità britanniche, vista l’abitudine di Stephen Gough di circolare nudo lungo le strade del Paese. A causa del reato infatti il pensionato veniva rilasciato nel giro di pochi mesi, per poi finire di nuovo dietro le sbarre. Tanto che a quanto pare la Polizia avrebbe deciso di chiudere un occhio ed evitare di far scattare le manette in ogni occasione. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il nudo, 35, l’inglese, 22, la strada, 25, la polizia, 53, e l’arresto, 43. Come Numero Oro scegliamo invece il rilascio, 8.



