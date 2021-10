Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 23 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 OTTOBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 23 ottobre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 127/2021 Prima però diamo un’occhiata a come sono andate le cose nell’ultimo concorso del Lotto, quello disputato giovedì 21 ottobre 2021. Il portale agipronews.it ci informa che il premio più alto di giornata è andato a Montoro, in provincia di Avellino, dove un fortunato giocatore ha vinto 124.500 euro grazia ad una giocata da 20 euro sui numeri 9-32-63-90 su tutte le ruote: per lui quattro terni e una quaterna. Festa grande anche a San Ferdinando di Puglia (BT), con una vincita da 62.500 euro.

Terza piazza a Cairo Montenotte (SV) con oltre 26mila euro vinti da un anonimo giocatore. Ai piedi del podio la doppia vincita realizzata in provincia di Cosenza: precisamente 18.500 euro sono finiti a Cariati, altri 18.250 a Castiglione Cosentino. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 12,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 920,4 milioni da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: nel concorso gemello del Lotto protagonista la Sardegna con vincite per un totale di 51mila euro. La più alta a Santa Teresa di Gallura, in provincia di Sassari, dove un fortunato giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 15 mila euro. La vincita più alta del concorso, però, è stata riportata a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, dove un anonimo ha centrato un 9 Oro intascando 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 21,8 milioni di euro, per un totale di oltre 3,4 miliardi da inizio 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose per quanto riguarda Lotto e 10eLotto: adesso facciamo il punto sulle quote assegnate sabato con il Superenalotto. Nessuno è riuscito a mettere le mani sul “6” né sul “5+1”: ben 12 giocatori però si sono consolati facendo “5” e intascando così 15.315,32 euro. Il “4” ha premiato con 203,98 euro 920 fortunati, mentre il “3” ha portato 17,76 euro nelle tasche di 31.755 giocatori. Ultimo premio associato con il “2”? Quello da 5 euro: a vincerlo quasi mezzo milione di concorrenti, precisamente 433.471 persone. E il SuperStar?

Qui il premio più alto di giovedì 21 ottobre è andato ai sette giocatori che hanno fatto “4 Stella” vincendo così 20.398,00 euro a testa; il “3 Stella” ha premiato 210 fortunati con 1.776,00 euro, mentre il “2 Stella” ha assegnato i canonici 100 euro a 2.888 giocatori. A fare “1 Stella” sono stati 16.051 giocatori: per loro 10 euro di montepremi. Lo “0 Stella” ha premiato invece con 5 euro ben 31.046 persone. Chiusura dedicata ai premi “Seconda Chance 1 e 2”: i 50 e 3 euro loro associati sono andati rispettivamente a 102 e 15.396 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 99.200.000 €: come investire tale somma? Noi de ilsussidiario.net consigliamo sempre di dare un’occhiata al sito kickstarter.com, dove non mancano i progetti meritevoli di attenzione e in attesa di una piccola spintarella economica per spiccare il volo. Oggi vogliamo segnalarvi di uno speaker Bluetooth molto particolare: design danese, tecnologia e potenza sono uniti nel nuovo altoparlante.

Una batteria da 80 ore, 125 dB e un’app per collegare più utenti, più altoparlanti e il telefono come microfono sono tra i punti di forza di un ritrovato tecnologico che ha già meritato quasi 80mila euro di finanziamento. A produrlo la Enkl Sound Copenhagen, i cui progettisti hanno spiegato: “Enkel significa ‘semplice’ in danese e riflette le nostre ambizioni di rendere il suono semplice da usare, semplice da condividere e semplice da spostare. Per renderlo ancora più semplice, abbiamo abbreviato enkel in Enkl”. Curiosi di vedere come funziona e di che si tratta? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Come sempre chiudiamo la rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto de ilsussidiario.net con un capitolo dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre ci piace provare ad intuire quelli che saranno i numeri estratti nel concorso odierno, ma poiché siamo sprovvisti della palla di vetro non possiamo che andare a tentoni. La nostra strategia è chiara: prendere un fatto di cronaca che ha colpito la nostra attenzione e cercare di interpretarlo con le chiavi della Smorfia Napoletana. Oggi parliamo del caso che ha sconvolto il mondo del cinema e non solo: l’attore Alec Baldwin ha infatti sparato con la pistola di scena durante le riprese del film western “Rust” uccidendo una donna e ferendo un uomo, rispettivamente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il regista Joel Souza.

Si tratta, secondo quanto detto da Baldwin di un “incidente”. Partiamo allora dal numero 35, che equivale alla parola “attore”. Proseguiamo con il numero 41 di “cinema” e caratterizziamo ancora di più la scena con il numero 70 di “pistola”. Come detto Baldwin ha parlato di un “incidente”, numero 39: quel che è certo che si tratti di un “dramma”, numero 90, che ha scioccato il mondo.



