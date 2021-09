LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 SETTEMBRE 2021

E’ già arrivato il tempo delle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 settembre 2021. Tra poche ore andrà in scena il secondo appuntamento della settimana che ci porterà dritti verso i numeri vincenti del concorso Sisal numero 114/2021. Prima di iniziare ad incrociare le dita e ad attendere le nuove combinazioni, diamo come di consueto uno sguardo agli ultimi risultati registrati. Come si è conclusa la serata di martedì scorso all’insegna del Lotto? A rispondere sono i dati forniti da Agipronews: a dare il via ai festeggiamenti è stata la Toscana con la città di Livorno dove è stata centrata la maxi vincita da 216.600 euro. Ciò è stato reso possibile grazie ad una giocata complessiva di soli 4 euro sulla ruota di Firenze. Il fortunatissimo giocatore è riuscito a centrare ambo, terno, quaterna e l’opzione Lottopiù. Un premio da 60 mila euro è approdato invece a Napoli con una giocata da 5 euro su tutte le ruote che ha portato ad una ricca quaterna. Nell’ultimo concorso sono stati distribuiti 6,1 milioni di euro per un totale di 827 milioni dall’inizio del 2021.

LOTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Quote e Superstar estrazioni 21 settembre 2021

La situazione nel 10eLotto è stata caratterizzata da interessanti vincite a partire dalla Campania: a Napoli sono stati vinti 100 mila euro a Napoli grazie ad un 9 Doppio Oro con una giocata di soli 3 euro. Si festeggia anche ad Ischia, sempre nel Napoletano, con un 9 Oro da 50 mila euro. Ci spostiamo poi in Veneto, dove a Isola della Scala in provincia di Verona sono stati vinti 60 mila euro grazie ad un 8 Doppio Oro. Nell’ultimo concorso del gioco sono stati realizzati premi per 26 milioni di euro, che fanno salire il totale dall’inizio dell’anno a 3,1 miliardi.

SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 21 settembre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Non c’è però solo il Lotto ed il 10eLotto nella prima serata di oggi, giovedì 23 settembre. Spazio anche all’attesa per il Superenalotto, il gioco che in ogni appuntamento della settimana raduna un numero sempre più alto di concorrenti, tra nuovi e fedelissimi. Il motivo è facilmente intuibile, ovvero il ricco jackpot messo in palio. La mancanza del “6” che continua a latitare da diversi mesi, ha accresciuto l’attenzione attorno al gioco che anche questo giovedì attira numerosi concorrenti speranzosi di poter intercettare l’ambita vincita. In occasione dell’estrazione di oggi il jackpot sale a quota 85 milioni di euro facendo sempre più gola.

Lotto, Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni 18 settembre 2021: quote e "ritardi"

Se il “6” si è fatto desiderare anche in occasione del precedente concorsi, martedì sono stati comunque centrati cinque “5” del valore di 35.463 euro a testa. Si segnalano anche due “4 Stella” del valore di 28 mila euro a testa. Intanto anche stasera i riflettori saranno puntati sul fatidico “6” che latita dal 22 maggio scorso, quando a Montappone (FM) fu realizzata la maxi vincita da 156 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Man mano che il jackpot del Superenalotto diventa sempre più interessante, sono sempre di più i concorrenti che si domandano come poter impiegare tutto il denaro in caso di vincita. C’è chi ha grandi progetti in mente e chi, dopo aver impiegato una parte ed investita un’altra vorrebbe magari utilizzare un po’ del denaro per finanziare progetti a cui tiene particolarmente. Eccoci allora pronti a parlarvi anche oggi della nostra consueta rubrica incentrata sulla piattaforma Kickstarter che ogni giorno accoglie progetti da tutto il mondo, sperando di poter interessare qualche finanziatore e poter finalmente concretizzare il proprio sogno.

In questo giovedì vi parleremo di uno dei progetti presenti, LIVIO Coasters – Sottobicchieri quarzo. Si tratta di un progetto italiano basato sulla realizzazione di sottobicchieri in quarzo fatti a mano con appoggio in sughero. L’autrice è una giovane studentessa 23enne che ha deciso di impiegare materiali di scarto per creare oggetti di uso quotidiano. Se siete interessati al suo progetto ed intendete aiutarla nella sua realizzazione, potrete trovare tutte le informazioni utili cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Anche in occasione dell’appuntamento centrale della settimana siamo giunti all’ultima tappa del viaggio all’insegna del Lotto e del Superenalotto con un occhio alla smorfia napoletana. Cosa ci suggeriscono i numeri? Partendo come sempre da una notizia di stretta attualità sarà possibile estrapolare le cifre da poter mettere in gioco in vista dell’appuntamento di questa sera.

In India, un ventenne accusato di stupro dovrà lavare e stirare gratuitamente i panni delle duemila concittadine acquistando lui stesso detersivi e l’occorrente necessario per i prossimi sei mesi. Questo in cambio della libertà condizionale. E’ quanto stabilito dal giudice che ha deciso di farlo rientrare nel villaggio dove si guadagnerà da vivere facendo il lavandaio se non vorrà tornare in carcere. Da questa notizie, ecco quali sono i numeri estrapolati dalla smorfia napoletana: violenza 35, giudice 17, condanna 10, stirare 87, fare il bucato 77, carcere 19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA