LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI OGGI: 24 AGOSTO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 24 agosto 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 101/2021. Prima però diamo uno sguardo alle vincite realizzate nella giornata di sabato 21 agosto 2021. Il premio più alto per quanto riguarda il Lotto è stato riportato a Napoli dove un fortunato giocatore, come riportato da agipronews.it, ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna in abbinamento all’opzione Lottopiù per una vincita del valore di 50.596 euro. Sempre nel capoluogo campano un altro anonimo ha vinto 32mila euro.

A completare il podio in regione altri 25mila euro vinti a Pollica, in provincia di Salerno. Festeggiamenti anche a Roma, dove un giocatore è stato baciato dalla Dea Fortuna intascando una vincita da 36,5 mila euro grazie a 4 terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 741,7 milioni da inizio anno. Capitolo 10eLotto: sempre agipronews.it ci informa dei “botti” realizzati ad Andria, nella provincia di Barletta-Andria-Trani e a Gallarate, in provincia di Varese. In entrambi i casi 50 mila euro vinti grazie ad un 9 Doppio Oro. L’ultimo concorso ha distribuito 18,5 milioni di euro, per un totale di quasi 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dedichiamo ora un approfondimento alle quote del Superenalotto di sabato. Chi ha vinto di più? Senza dubbio il fortunato giocatore che ha fatto 5+1! Per lui un premio da 589.342,10 che non potrà che cambiargli la vita. Visto che c’è chi ha colpito il bersaglio grosso, sono di conseguenza di importo leggermente inferiore rispetto al solito le vincite degli altri premi. I 20 giocatori che hanno fatto “5” devono infatti “accontentarsi” di 9.520,15 euro, mentre i 909 che hanno fatto “4” portano a casa 219,03 euro. Ultimi due premi assegnati? Il “3” e il “2”: a totalizzarli sono stati 31.399 e 444.957 giocatori, che si sono portati a casa rispettivamente 18,75 € e 5 euro.

E il SuperStar? Nel concorso gemello del Superenalotto il “4 Stella” ha premiato sette fortunati giocatori con 21.903 euro. In 158 invece hanno messo le mani sui 1.875,00 euro associati al “3 Stella”. A vincere i 100 euro correlati al “2 Stella” sono stati 2031 giocatori, mentre l’1 Stella ha premiato 11.541 persone con 10 euro. Chiusura per lo “0 Stella”: a vincere i suoi canonici 10 euro sono stati in 22.566.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 71.300.000 €. Una cifra davvero corposa, che spinge a considerare plausibile, in caso di vittoria, l’idea di destinare una piccola parte al finanziamento di uno dei tanti progetti meritevoli di attenzione in attesa di una spinta decisiva per spiccare il volo. Questo è il caso per esempio di F.100, progetto che a dire il vero ha già ottenuto quasi 80mila euro in donazioni sulla piattaforma kickstarter.com a fronte di un obiettivo di 7mila. Di che si tratta?

Sul sito di fundraising i progettisti descrivono così il loro prodotto: “F.100, la versatile torcia e power bank per tutti i giorni Alta potenza 1000 lumen. Ricarica veloce. Carica il tuo telefono”. Per non parlare del fatto che il design, con tanti colori a disposizione, è davvero spettacolare, e la torcia si può immergere tranquillamente in acqua senza temere di rovinarla. Vi abbiamo incuriosito? Allora cliccate qui: magari tra qualche ora, dopo aver vinto il Jackpot del Superenalotto, deciderete di finanziare questo progetto…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Non possiamo chiudere la rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto senza prima dedicate uno spazio, come di consueto alla Smorfia Napoletana. Quali numeri giocare in vista dell’estrazione di oggi, martedì 24 agosto 2021? Come sempre denunciamo alla dogana di non essere provvisti della palla di vetro, così proviamo a “dare i numeri” cercando di trarre ispirazione dalla realtà che ci circonda.

La notizia delle ultime ore è che la Food and Drug Administration (Fda) ha dato l’approvazione completa e definitiva al vaccino anti Covid della Pfizer, che finora era stato utilizzato grazie ad un’autorizzazione d’emergenza. Puntiammo allora sul numero 70 che nella Smorfia partenopea equivale proprio al “vaccino”. Altra parola chiave è purtroppo “virus”, numero 90, ovvero il nemico che ci si propone di sconfiggere attraverso la “vaccinazione”, numero 88. Il via libera in “America”, numero 89, farà da preludio all’auspicato da molti “obbligo” (numero 25) vaccinale?



