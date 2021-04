LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 APRILE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 24 aprile 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 49/2021. Prima però vediamo come sono andate le cose nell’ultimo concorso disputato, quello di giovedì. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta per quanto riguarda il Lotto è andata ad un fortunato giocatore di Arezzo che ha realizzato sei ambi, quattro terni e una quaterna puntando sulla ruota di Venezia e aggiudicandosi una vincita da 51.900,00 euro. Il secondo premio più alto di giornata è stato vinto a Mezzanino, in provincia di Pavia, ed è stato pari a 27.500,00 euro. La medaglia di bronzo in un concorso del Lotto che ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro è andato ad un anonimo di Ariano Irpino (AV) con 19mila euro. Capitolo 10eLotto: il concorso di giovedì ha regalato vincite per quasi 27 milioni di euro, per un totale di 1,4 miliardi dall’inizio dell’anno. Il premio più alto di giornata è stato quello da 50mila euro vinto da un giocatore di Bari che ha puntato sulla ruota della sua città centrando un 9 Oro con una puntata da 4 euro su un’estrazione frequente. Sempre in provincia di Bari, a Noicattaro, è stato poi realizzato un 4 Oro da 15mila euro. Sul podio delle vincite anche due 9 da 20mila euro l’uno a Capo d’Orlando (ME) e Conselve (PD).

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 22 aprile: scappa ancora il Jackpot

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto l’andamento degli ultimi concorsi di Lotto e 10eLotto, soffermiamoci sulle quote assegnate nell’estrazione del Superenalotto di giovedì. Ancora una volta nessuno è stato così fortunato da mettere le mani sul Jackpot e anche il premio associato al 5+1 non è stato assegnato. La vincita più alta della giornata è stata dunque quella da 50.976,76 € che ha interessato i quattro fortunati che hanno fatto “5”. Con il “4” invece sono state 923 le persone che hanno intascato 224,55 euro di vincita. Il “3” ha premiato 29.986 giocatori con 20,83 €, mentre il “2” da 5 euro è stato fatto proprio da 417.230 giocatori del Superenalotto. E il suo concorso gemello? Il SuperStar? Il premio più alto assegnato è stato quello relativo al “4 Stella”: in particolare sono stati due i giocatori ad aggiudicarsi 22.455,00 euro. Il “3 Stella” ha portato 2.083,00 euro nelle tasche di 123 giocatori, mentre i 100 euro del “2 Stella” sono andati a 2049 anonimi. Ultimi due premi, quelli relativi a “1 Stella” e “0 Stella” da 10 e 5 euro, assegnati rispettivamente a 12.416 e 24.720.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 22 aprile 2021

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Se avete intenzione di mettere le mani sul Jackpot del Superenalotto forse è perché sapete che oggi ci sono in palio ben 142.300.000 €, un bottino ghiotto che sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire. Già, ma se foste proprio voi a vincere, sapreste già come investire fino all’ultimo centesimo? Se non ne siete così convinti il consiglio che vi diamo è quello di destinare una piccola somma al finanziamento di un progetto innovativo che attende solo un piccolo aiuto economico per spiccare il volo. Ecco perché oggi, prendendo spunto dal sito di fundraising kickstarter.com, vogliamo parlarvi di un progetto che farà drizzare le antenne soprattutto alle signore. In effetti quest’idea sta riscuotendo un successo clamoroso, superando di gran lunga l’obiettivo di finanziamento iniziale. Il suo nome è Nimble: si tratta di una tecnologia all’avanguardia per dipingere perfettamente e asciugare completamente le unghie comodamente da casa. Una soluzione perfetta per chi non ha mai tempo di andare dall’estetista o per chi è stato impossibilitato a recarvisi a causa delle restrizioni. Volete giudicare se c’è da fidarsi o meno? Allora cliccate qui!

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 20 aprile 2021: i SuperStar

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Completiamo il nostro approfondimento dedicato all’attesa del Lotto e del Superenalotto con uno spazio riservato alla Smorfia Napoletana. Come sempre tentiamo di fornire la nostra particolare interpretazione agli eventi del giorno nella speranza che la Smorfia ci consegni la combinazione vincente. Giovedì e venerdì ha avuto luogo il summit dei leaders sul clima, un tema decisivo in vista dei prossimi anni. Ad ospitare l’evento il presidente Usa, Joe Biden: puntiamo perciò sull’89 di “America”. Protagonista è ovviamente il numero 18, associato alla figura del “clima”, ma neanche possiamo estromettere dalla nostra Smorfia la parola “terra”, corrispondente al numero 11. Altra parola chiave è il “cambiamento”, sempre riferito al clima, associato al numero 68. Da questa sfida a tutela del nostro “ambiente”, numero 84. A quest’ultimo non rinunciamo in nessun caso visto che corrisponde anche alla parola “mondo”. Le misure messe in campo dai governi salveranno il “pianeta” (numero 6)?



© RIPRODUZIONE RISERVATA