LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 DICEMBRE 2020

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di nuovo protagoniste oggi giovedì 24 dicembre 2020. La Vigilia di Natale ci regala anche i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 136/2020. Ma come è andata la settimana scorsa? Stando al report di Agipronews, è stata premiata la città di Tortoreto, in provincia di Teramo, visto che c’è stata una vincita di 62.500 euro, che è stata la più alta dell’ultimo concorso. Ma ha potuto festeggiare pure Staranzano, in provincia di Gorizia, dove è stata centrata una vincita da 48.913 euro invece con il “Simbolotto”. Premio doppio invece a Cassano Allo Ionio (CS) dove sono stati centrati tre ambi e un terno sulla ruota di Bari. I fortunati hanno portato a casa quasi 10mila euro ciascuno. C’è poi il 10eLotto che tramite la modalità di gioco “Extra” ha regalato due vincite. In particolare, a Fuscaldo (CS) è stata realizzata una vincita di 25mila euro grazie alla nuova opzione di gioco e 10mila euro a Napoli. La vincita più alta però è stata centrata a Verona con un “9” da 50mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 5,8 milioni di euro, per un totale di oltre 934 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto come sono andate le ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto, diamo uno sguardo alle quote del Superenalotto di martedì. Purtroppo bisogna fare una premessa: non c’è stato alcun “6” nell’appuntamento pre natalizio, motivo per il quale oggi sono in palio 81,8 milioni di euro. La Vigilia di Natale potrebbe allora assegnare il ricco Jackpot. La vincita più alta è stata quella realizzata da chi ha centrato il “5”: il premio è stato di 48.365 euro. Invece il “4” ha prodotto una vincita di 327,07 euro per ognuna delle 600 schedine risultate vincenti. Il “3” ha assegnato 26,72 euro ad ognuno dei possessori delle 22.166 schedine fortunate. C’è poi il “2” che invece ha fruttato un premio di 5,26 euro. In questo caso le schedine vincenti sono state 350.097. C’è poi il concorso parallelo, SuperStar. Nessun “5+SuperStar”, ma in tre hanno fatto “4 Stella” vincendo così 32.707,00 euro. Hanno potuto far festa anche per i 126 che grazie al “3+SuperStar” si sono portati a casa 2.672,00 euro. I cento euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.792 fortunati. I dieci euro correlati all'”1 Stella” sono andati a 11.045 giocatori, mentre lo “0+SuperStar” ha regalato 5 euro a 25.873 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT

Il Jackpot del Superenalotto continua a salire, ma anche per il concorso di oggi, giovedì 24 dicembre 2020, bisogna farsi un’idea di come investire la somma di oltre 81 milioni di euro. Potreste, ad esempio, finanziare un progetto innovativo che ha bisogno di un aiuto economico. A tal proposito, interessanti sono gli spunti offerti dalla piattaforma Kickstarter. Oggi vi segnaliamo l’Ultra eBike, un sistema che vi permette di potenziare la bicicletta in vostro possesso. Basta sostituire la ruota anteriore con quella Ultra motorizzata per trasformare la vostra bicicletta in una elettrica. Le biciclette elettriche solitamente costano molto, così invece avete una Ultra eBike che combina l’energia umana con quella elettrica, tutto ovviamente in modo illegale, ma senza dover pagare assicurazione o qualsiasi altra tassa legata ai veicoli a motore. Il sistema peraltro è molto semplice: basta sostituire la ruota anteriore, attaccare la batteria e collegare un cavo e il gioco è fatto! Nel giro di trenta minuti avete la vostra bicicletta simil-elettrica senza aver sprecato tempo e denaro. Questo è il link attraverso cui sostenere il progetto: ricordatevi di tornarci dopo aver vinto il Jackpot. Buona fortuna!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il momento delle estrazioni di Lotto e Superenalotto è ormai vicino, quindi è importante quali numeri giocare. Se non avete però le idee ancora chiare, potete prendere spunto da un fatto di cronaca delle ultime ore e farvi aiutare dalla Smorfia Napoletana per le interpretazioni e i relativi numeri da trarne. Facciamo allora un salto nel Regno Unito, alle prese con la nuova variante del coronavirus. Qui il gatto Larry, che spadroneggia da tempo a Downing Street, si è preso nuovamente la scena di fronte alla residenza del primo ministro britannico Boris Johnson, attirando l’attenzione di giornalisti, troupe televisive e fotografi. Ha percorso la strada e poi attaccato un malcapitato piccione di passaggio con una zampata. Il volatile è scappato, mentre i media riprendevano la scena divertiti. La Smorfia Napoletana ci suggerisce il numero 3 per il gatto, mentre il 35 è quello associato all’uccello. Volendo si potrebbe optare anche per il 31, associato al padrone di casa, che in questo caso sarebbe Johnson. Ci sarebbe pure il 61, il numero del cacciatore, visto che il simpatico micetto si è dato alla caccia dell’uccellino.



