Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 24 dicembre, i numeri vincenti

Lotto, Superenalotto e 10eLotto impreziosisce questa giornata della Vigilia di Natale, ma potrebbe anche arricchirla con le estrazioni dei loro numeri vincenti. Anche oggi, sabato 24 dicembre 2022, è in programma l’appuntamento con la fortuna. Il concorso Sisal numero 154, però, arriva prima del solito, in quanto le giocate si chiuderanno alle ore 18:00 e l’estrazione dei numeri vincenti partiranno alle 18:30. Chissà quali premi troverete sotto l’albero…

Nel precedente concorso il Lotto ha premiato il Piemonte: vincita da oltre 122mila euro a Moncalieri (Torino), a cui si aggiungono 21.150 euro vinti a Venaria Reale (Torino). Festeggia anche il Lazio con una tripletta di vincite: una da 25.475 e un’altra da 12.525 a Magliano Romano (Roma), invece ad Aprilia (Latina) sono stati vinti oltre 15mila euro. Il Lotto ha premiato anche la Puglia, con una vincita da 23.750 euro realizzata a Foggia. Invece, in Lombardia sono stati vinti altri 23.750 euro, vanno in particolare a Novate Milanese (Milano). Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di un miliardo di euro dall’inizio dell’anno.

L’estrazione del 10eLotto di giovedì, invece, premia Forlì, visto che lì è stata realizzata la vincita più alta tramite un 7 Doppio Oro da 50 mila euro. Ha festeggiato anche la Campania con tre vincite complessive del valore di 42mila euro. Invece a Mercato San Severinno (Salerno) è stato centrato un 8 Oro da 30 mila euro, mentre due 6 Doppio Oro realizzato a Pomigliano d’Arco (Napoli), e Telese Terme (Benevento) hanno prodotto ognuno un premio di 6 mila euro. Da segnalare anche un altro 8 Oro da 30 mila euro centrato a Torino. L’ultima estrazione del 10eLotto, pertanto, ha distribuito premi per 26,3 milioni di euro per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO STASERA

Caccia al Jackpot del Superenalotto: oggi sono in palio 333,7 milioni di euro. Nessuno, infatti, giovedì ha centrato il 6, ma sono stati distribuiti tanti premi. Pensiamo al 5: ne sono stati realizzati nove, ognuno da 35.737,19 euro. Poco meno hanno ottenuto coloro che hanno centrato il 4 stella, visto che hanno conquistato 30.481,00 i sette possessori delle schedine fortunate. Le quote del Superenalotto proseguono con il 3 stella che è valso 2.508,00 euro per ognuna delle 268 schedine fortunate. Scendiamo a 304,81 euro per il 4, che invece vede 1.072 tagliandi vincenti. Col 2 stella invece sono stati vinti 100 euro: le schedine fortunate sono 4.383. Sono 39.280 invece per il 3 da 25,08 euro. Ci sono poi i 10 euro vinti con 1 stella da 27.221 schedine vincenti al Superenalotto. Infine, i 2 da 5,18 euro (590.431 vincite) e i 0 stella da 5 euro (60.384 vincite).

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Pronti per le nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Vorreste essere soprattutto pronti per una bella vincita. Ma sapete come spenderla? Le idee potrebbero venirvi man mano, ma vogliamo lanciarvi qualche spunto attraverso i progetti sul portale Kickstarter che possono essere finanziati anche con un piccolo contributo. Pensiamo ad esempio a Gymera, una macchina per allenarsi con uno schermo 4K che funge da cinema domestico. Non solo: è dotato di sistema di intelligenza artificiale che può aiutarvi a prevenire gli infortuni prima che vi facciate male. Vi permette di conoscere il vostro corpo e i vostri movimenti e di capire quando siete a rischio. Analizza anche la struttura ossea, l’esercizio fisico e persino le abitudini alimentari per costruire un quadro olistico delle vostre esigenze di salute. Può anche personalizzare per voi un programma di nutrizione basato sulle vostre abitudini alimentari, sul grasso corporeo, sull’altezza e sul peso, che ha comunque un ottimo sapore. Solo che non può ancora cucinare per voi…

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il Natale sta arrivando, ma Lotto, Superenalotto e 10eLotto non si fermano. Oggi ci sono, infatti, le estrazioni e, dunque, dovete farvi trovare pronti con i numeri da giocare nella speranza che siano vincenti. A tal proposito, affidiamoci alla Smorfia napoletana per qualche proposta in vista degli appuntamenti odierni. E restiamo in tema natalizio, cominciando dalla Madonna, 7, ma non possono mancare 19 a’ resata (la risata), e 20 ‘a festa (la festa). Si può fare a meno del 25, Natale? E allora c’è il 32 ‘o capitone, il capitone. Restiamo a tema alimentazione: 45 ‘o vino bbuono, il buon vino. Può mancare ‘a rotta, la grotta, 74? Ma pure ‘a tavula ‘mbandita, che sicuramente è già pronta per stasera e domani. Infine, si possono giocare al Lotto o al Superenalotto per l’occasione anche 84, la chiesa, e 89, ‘a vecchia, che potete associare alla nonna.











