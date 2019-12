Lotto e Superenalotto/ Oggi estrazioni numeri vincenti e 10eLotto, 24 dicembre 2019

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono stati estratti e ora è il momento per capire se il Natale che arriva sarà più buono per qualche fortunato che possa vincere il jackpot del superenalotto, o quanto meno per capire se Lotto e 10eLotto sapranno essere validi aiutanti di Babbo Natale e capaci di far passare buone feste a tutti. E allora, prima di dedicarci alla cena di Natale, ecco a voi i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. I numeri vincenti sono arrivati, voi ricordate di controllare sempre il vostro tagliando anche in ricevitoria e buona fortuna a tutti! Clicca qui per il Simbolotto

Estrazione 10eLotto n°154 del 24/12/2019

12 – 14 – 20 – 22 – 24 – 26 – 27 – 28 – 33 – 41 – 57 – 58 – 66 – 68 – 69 – 74 – 75 – 76 – 83 – 85

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 69

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 69 – 58

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 155 del 24/12/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

55 48 44 67 90 82

NUMERO JOLLY

54

SUPERSTAR

72

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n°154 del 24/12/2019 BARI 69 58 22 49 83 CAGLIARI 57 14 76 58 13 FIRENZE 66 41 62 51 9 GENOVA 68 28 55 3 39 MILANO 75 20 30 46 87 NAPOLI 41 33 39 13 35 PALERMO 27 24 39 50 19 ROMA 20 85 12 30 62 TORINO 12 26 70 81 69 VENEZIA 74 83 53 19 24 NAZIONALE 5 14 60 40 2

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Si avvicina il momento fatidico, quello dell’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Pensavate che ci riferissimo al Natale? C’è tempo per festeggiarlo, anzi con una bella vincita ad uno o più di questi giochi potrebbe senza dubbio essere ancora più entusiasmante. Chissà cosa ci riserverà, anche per quanto riguarda i numeri ritardatari. Il 22 su Palermo è il leader assoluto della classifica dei centenari: ha 145 turni di ritardo. Al secondo posto c’è l’8 su Milano, che invece di assenze ne ha collezionate 141. Sul gradino più basso del podio si piazza il 7 su Bari che invece non si fa vedere da 111 estrazioni del Lotto. Al quarto posto c’è un numero che è ad un passo dal titolo di ritardatario a tre cifre: è il 38 su Genova che è assente da 99 estrazioni. A chiudere la top five un numero della ruota Nazionale: si tratta dell’81, che è a quota 86 assenze. Passiamo alla top five dei ritardatari del Superenalotto: l’85 è a quota 78 assenze, il 69 ne ha collezionate 65, il 27 manca da 60 estrazioni, segue il 6 con 59 ritardi, a chiudere invece il 24 con 53 appuntamenti disertati. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 24 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 155/2019. I numeri vincenti di oggi ci sveleranno fra pochissimo le novità del concorso: scopriamo nel frattempo i dati legati alla precedente estrazione e in particolare alle vincite regionali. Secondo il sito ufficiale di Lottomatica, il Lotto ha premiato la Lombardia con un primo posto grazie a 43.082 vincite, per un totale di oltre 1,4 milioni di euro. In seconda posizione troviamo invece la Campania con più di 913 mila euro in premio, realizzati con 14.526 tagliandi vincenti. Analizzando solo quest’ultimo dato, scopriamo che in realtà il Veneto, presente al quinto posto per il montepremi, ha registrato quasi 22 mila vincite. Sorti più fortunate anche per il Piemonte, con 17.842 biglietti fortunati e quasi 748 mila euro in premio. In quarta posizione troviamo infine il Lazio, ma solo per quanto riguarda l’ammontare di circa 677 mila euro. Le 15.638 vincite infatti non superano quanto totalizzato dalla Puglia, che raggiunge i 15.733. Purtroppo la regione rimane fuori dalla Top 5 delle vincite, visto che i premi totalizzati superano di poco i 574 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

51 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il SuperEnalotto ritorna con una nuova estrazione tutta da scoprire. Numeri vincenti e premi! Che cosa volere di più alla Vigilia di Natale? Un bel modo anche per concludere l’anno in bellezza, anche se mancano un po’ di giorni a Capodanno. In attesa del concorso, scopriamo insieme quali bottini sono stati consegnati nell’ultimo appuntamento, come sempre grazie ai dati ufficiali diffusi dalla Sisal. In prima posizione abbiamo il 5 da quasi 66 mila euro e due vincitori, mentre il 4+ premia un unico fortunello con oltre 39 mila euro. Il 3+ regala invece a 64 giocatori un tesoretto da 2.830 euro, mentre 345 tagliandi vincenti registrano la somma di 397,59 euro grazie al 4. Prosegue il 3 da 28,30 euro, indovinato da 14.378 partecipanti, e 229.899 biglietti fortunati per il premio del 2, pari a 5,45 euro. Abbiamo poi il 2+ da 100 euro, centrato da 939 vincitori, mentre l’1+ regala i suoi 10 euro a ciascuno dei 6.340 giocatori vincenti. Infine i 5 euro dello 0+, realizzato da 14.839 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Jackpot all’orizzonte: il SuperEnalotto vivrà l’estrazione della sestina vincente oppure no? Sono tante le domande che in queste ore affollano la mente degli appassionati, sempre pronti per la caccia a premi che si terrà fra poche ore. Il concorso metterà ancora più in crisi ritardatari ed indecisi, anche perchè fra regali, cenoni e preparazioni di vario tipo possiamo non avere ancora ben chiare le idee su come spendere il nostro bottino. A prescidere dal fatto che si tratti del montepremi oppure di una delle quote secondarie, naturalmente. La nostra Rubrica vi offre anche oggi la possibilità di valutare uno dei progetti lanciati su KickStarter e che questa volta ci parla di ambiente. Flash Forest è l’iniziativa di un’azienda canadese, di Torono, che mira ad usare i droni per riuscire a curare al meglio la coltivazione degli alberi, la riforestazione di intere aree boschive e molto altro ancora. Seminare sarà più semplice grazie all’aiuto dei droni, che permetteranno di effettuare questo tipo di operazione in pochi istanti. Il drone permette infatti di depositare un seme al secondo, per poi monitorare la crescita di alberi e piante nei mesi successivi. Il goal da quasi 7 mila euro è stato invece già raggiunto grazie a circa 400 sostenitori, che hanno contribuito con oltre 18 mila euro. L’asta tuttavia rimarrà ancora attiva per altri 26 giorni, utili per raccogliere altre offerte.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi stanno per entrare nelle case degli italiani: chi sarà il vincitore più fortunato del concorso di stasera? Lo scopriremo fra pochissimo, ma non dobbiamo dimenticarci di registrare la nostra schedina. Chi non ha ancora trovato i numeri da giocare, può invece fare affidamento al consiglio della smorfia napoletana e della nostra Rubrica. Scopriamo prima la notizia, poi i numeri associati. Un gruppo di operai olandesi è rimasto a bocca aperta per via di un’insolita richiesta: una donna ha ritirato dei soldi in banca prima di partire per le vacanze, ma il rotolo di banconote è caduto nel water mentre si trovava nella toilette di casa. Purtroppo la sconosciuta non ha fatto in tempo a recuperare il malloppo, dato che aveva già tirato lo sciacquone. Cosìha deciso di rivolgersi al Comune per riuscire a riavere i suoi soldi: operazione portata con successo, grazie all’uso di una microcamera introdotta nelle fognature. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la vacanza, 62, il bottino, 66, l’incidente, 39, l’operaio, 30, e l’Olanda, 33. Come Numero Oro scegliamo invece la fogna, 19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA