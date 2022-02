Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 24 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 FEBBRAIO 2022

Nuovo appuntamento con le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Questa sera sarà ancora una volta tempo di scoprire i numeri vincenti del concorso Sisal n. 24/2022 e, in tal senso, inganniamo l’attesa andando a esaminare insieme quanto accaduto martedì, con il riepilogo fornito dal portale telematico Agipronews. È arrivata a Milano la vincita più ricca dello scorso turno. Nel capoluogo lombardo, è stata centrata infatti una vincita del valore di 47.500 euro, grazie a una giocata di tre numeri effettuata sulla ruota di Roma. Diverse vincite in Campania, la più alta a Telese Terme (BN), dove sono stati vinti 28.500 euro grazie a una giocata di 4 euro sulla ruota di Milano. Vinti anche 14.000 euro a Marcianise (CE) con una giocata sulla ruota di Napoli, mentre a Benevento e Giugliano in Campania (NA) sono stati vinti rispettivamente 9.750 e 9.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro, per un totale di 160 milioni da inizio anno.

Il 10eLotto ha invece premiato un fortunato giocatore di Bordighera, in provincia di Imperia, che ha centrato un 6 Doppio Oro dal valore di 60mila euro con una giocata in modalità frequente. Festa anche in Campania, dove sono state messe a segno due vincite, una a Eboli, in provincia di Salerno, con un 7 Doppio Oro da 15mila euro, e l’altra ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, con un 7 Oro da 8mila euro. Altri 17.500 euro sono stati vinti invece a Roma grazie a un 8 da 10mila euro e un 6 Oro da 7.500 euro. Da segnalare anche la terza vincita più alta di giornata, realizzata a Ortona in provincia di Chieti, con un 6 Oro da 12.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 547,7 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto e il 10eLotto non saranno gli unici giochi che attireranno l’attenzione degli appassionati nella prima serata di oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Anche il Superenalotto ingolosiscono i tanti scommettitori, per mezzo di un jackpot ultramilionario che continua ad aumentare senza soluzione di continuità. Anche nell’ultima estrazione, nessun concorrente ha intercettato la sestina vincente e questo ha portato a incrementare ulteriormente il montepremi in palio, portandolo a raggiungere quota 161,6 milioni di euro e valicando la somma vinta nell’ultimo “6” realizzato lo scorso anno.

Era il 22 maggio 2021, quando un fortunato concorrente centrava a Montappone (FM) l’intera combinazione del Superenalotto, portandosi a casa 156 milioni di euro. In attesa degli esiti di questa sera, ecco un breve riepilogo di quanto avvenuto sabato: sono stati quindici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 14.236,27 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 26.689 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto è elevatissimo e, per il suo eventuale vincitore, indubbiamente ci sarebbe il problema relativo alle modalità di impiego del montepremi. Vi consigliamo a tal proposito un modo attraverso il quale fare felici altre persone, destinando una parte dell’importo vinto al finanziamento di uno o più progetti altrui, come, ad esempio, quelli pubblicati sulla nota piattaforma Kickstarter.

Oggi vi parliamo di un’iniziativa di Pamela Longobardi, denominata “Ocean Gleaning”: trattasi di un libro fotografico pronto per essere dato alle stampe. “Nel 2006 – si legge sul sito –, dopo aver scoperto montagne di plastica portate dalle acque dell’oceano su una remota isola hawaiana, ho formato il Drifters Project. Lavorando in collaborazione con le comunità di tutto il mondo, abbiamo pulito le spiagge dalle Hawaii alla Grecia a Panama, e decine di luoghi in mezzo, rimuovendo decine di migliaia di chili di plastica dall’ambiente e convertendoli in opere d’arte che gettano una luce spietata sugli effetti del consumo globale sul mondo naturale. Ocean Gleaning ripercorre i 15 anni della mia arte e ricerca in giro per il mondo attraverso il Drifters Project. Viaggiando o semplicemente camminando sulla spiaggia, cerco e rimuovo le plastiche che sono state gettate in un lungo viaggio attraverso gli ecosistemi oceanici. Il libro documenta fotografie forensi di luoghi remoti e difficili da raggiungere dove la plastica si è accumulata. Il volume rivela un campione di 100 esemplari di sorprendenti oggetti raccolti dal mare”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

È il turno della tappa conclusiva del nostro abituale percorso che riguarda il Lotto e il Superenalotto e che ha a che fare, immancabilmente, con la smorfia napoletana. Com’è noto, la smorfia è in grado, per effetto degli abbinamenti tra numeri e significati, di essere fonte di ispirazione per quanti intendono scommettere e tentare la sorte. Proviamo anche noi de IlSussidiario.net a fornirvi uno spunto, attingendo da una notizia di cronaca e augurandoci che la cinquina possa rivelarsi per voi foriera di buona sorte.

Inevitabilmente, il fatto del giorno è purtroppo legato ai primi attacchi mossi dalla Russia di Vladimir Putin nei confronti dell’Ucraina, avvenuti nottetempo. Un’azione che sembra preannunciare la Terza Guerra Mondiale e che sta facendo crescere la paura in tutta Europa. Chiaramente la speranza è che in qualche modo questo scenario possa rientrare, evitando ulteriori scontri e ulteriori morti. Ecco i cinque numeri da giocare al Lotto secondo la smorfia napoletana: 26 (carro armato) – 48 (bomba) – 56 (guerra) – 86 (esplosione) – 90 (paura).



