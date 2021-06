LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 GIUGNO 2021

Riparte la ruota della fortuna in occasione delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 24 giugno 2021. Ci sono solo poche ore di attesa e poi potremo nuovamente scoprire i nuovi numeri vincenti sul concorso Sisal numero 75/2021. Prima però, è tempo di dare uno sguardo ai dati raccolti da Agipronews e relativi alla passata estrazione del Lotto, durante la quale non sono mancate vincite degne di nota. Ad essere baciata dalla Dea Bendata è stata la provincia di Monza-Brianza dopo lo scorso martedì un fortunato giocatore di Busnago ha messo a segno una maxi vincita da 120 mila euro con una giocata di un solo euro su quattro numeri della ruota Nazionale. Ancora la Lombardia protagonista in occasione di una ulteriore vincita realizzata a Monza del valore di 24.500 euro grazie a tre numeri intercettati sulla ruota di Firenze. Due premi da 21.660 sono stati assegnati anche ad Abbiategrasso (MI) e Cameri (NO). In tutto, nell’ultima estrazione del Lotto sono stati vinti 5,4 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno il tesoretto ammonta a 566 milioni di euro.

Cosa è accaduto invece sul piano del 10eLotto? In questo caso a festeggiare è la Capitale dopo la vincita con 4 Doppio Oro ha fruttato ad un fortunato concorrente 45 mila euro grazie alla modalità istantanea. Tra le altre vincite dello scorso martedì anche tre da 20 mila euro a Verbania, Milano e Lipari (ME). Nell’ultimo appuntamento sono stati vinti 27 milioni di euro, 2,25 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto anche in questo giovedì 24 giugno riesce a conquistare l’attenzione degli appassionati, che oltre al Lotto ed al 10eLotto si fanno tentare anche dal ricco jackpot del gioco Sisal che rinnova la sua estrazione in questa metà di settimana. Il montepremi in palio anche in questo nuovo concorso odierno continua a lievitare dopo che nel precedente appuntamento del mercoledì nessun concorrente è riuscito ad intercettare il ricco “6”. Il jackpot si prepara quindi a raggiungere quota 45,1 milioni di euro. Lo scorso martedì però non sono mancati i festeggiamenti per via di alcuni interessanti vincite realizzate, tra cui i sei “5” da oltre 28,4 mila euro a testa. La serata ha fruttato anche 39mila euro al fortunato concorrente che ha centrato il 4Stella. Ricordiamo, in riferimento al jackpot in palio, che l’ultimo “6” del valore di 156 milioni di euro è stato realizzato poco più di un mese fa, lo scorso 22 maggio, a Montappone (FM), rappresentando una delle vincite più alte del Superenalotto.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ci si domanda sempre in che modo sarà possibile investire l’eventuale maxi vincita realizzata al Superenalotto. Se da una parte appare un quesito banale ed al quale sarebbe semplice trovare una risposta, pensandoci bene non sempre sarà così. Dopo aver messo in conto eventuali mutui ed acquisti importanti, come poter investire almeno una parte del denaro vinto. Attraverso il nostro consueto appuntamento con la rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter siamo pronti a fornirvi qualche utile idea in merito. Il portale accoglie progetti interessanti e tra quelli di oggi siamo pronti a parlarvi di MoEa, ovvero delle bio-sneakers realizzate con frutta e piante. Si tratta di scarpe da ginnastica di nuova generazione per le persone che vogliono indossare calzature sostenibili ma senza rinunciare allo stile ed alla comodità. Tanti colori per tutti i gusti per essere sempre alla moda ma in modo sostenibile. Per supportare il progetto ci sono a disposizione ancora diversi giorni, fino al raggiungimento dell’obiettivo fissato a 10mila euro. Se il progetto ha colpito la vostra attenzione, in caso di vincita potreste decidere di sostenerlo cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ed eccoci giunti alla tappa finale di questo nostro viaggio, durante la quale non può mancare l’appuntamento con la Smorfia Napoletana. Siete alla ricerca di numeri da mettere in gioco nello Lotto e nel Superenalotto ma non sapete da cosa trarre ispirazione? Anche questa volta vi veniamo in soccorso proponendovi una notizia di stretta attualità ed una serie di numeri estrapolati da essa grazie alle indicazioni della smorfia napoletana. Oggi è la notte della “Superluna delle fragole”, lo spettacolo che avrà inizio al tramonto e sarà visibile in ogni parte della Terra. Quella di giugno prende il nome di Luna delle fragole, ma non riguarda né il colore né la forma. Secondo i nativi americani cadeva nel momento in cui negli Stati Uniti nordorientali si teneva la raccolta delle fragole, da qui il nome. In Europa, infatti, viene anche chiamata Luna delle rose perchè è la stagione nella quale sbocciano i fiori. Ed ecco i numeri estrapolati dalla notizia del giorno: Luna (6); Vedere la Luna (48); Cielo con la Luna (45); Luna piena (9); Fragole (16); Rose (56).



