LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 LUGLIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 24 luglio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 88/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nel concorso del Lotto di giovedì 22 luglio 2021. La vincita più alta di giornata è stata quella da più di 54 mila euro, realizzata con i numeri 3-8-41 sulla ruota Nazionale con un ambo oltre al Simbolotto, registrata da un giocatore di Torino. A Roma invece la festa è stata doppia: un giocatore ha vinto oltre 40mila euro con Simbolotto e Lotto; un altro ha portato a casa 13.500 euro grazie ad un terno secco.

Gioia anche a Salerno, dove un anonimo ha infilato un colpo da 25mila euro grazie a 3 ambi e un terno. In generale l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 5 milioni di euro per un totale di 658,1 milioni da inizio 2021. Per quanto riguarda il 10eLotto, a Varese un fortunato ha centrato un premio da 50.001 euro con una giocata da 4 euro con modalità frequente che gli è valsa un 9 Doppio Oro. Secondo posto per la vincita da 25 mila euro a Merano (BZ) grazie ad una schedina giocata in modalità frequente; terza piazza per il giocatore di Piacenza che ha vinto 13mila euro giocando in modalità istantanea. L’ultimo concorso del 10eLotto, ci informa agipronews.it, ha distribuito 20,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Come sono andatre le cose nell’ultimo concorso del Superenalotto? Nessuno ha fatto “6”, né “5+1”, ma sono stati tredici i giocatori che si sono consolati facendo “5” e vincendo così un premio da 12.860,42 euro. Il “4” è valso a 1021 fortunati una vincita da 232,50 euro, mentre sono stati 28.793 i giocatori che facendo “3” hanno intascato il premio da 20,13 euro. Ultimo premio del Superenalotto di giovedì quello da 5 euro associato al “2” e fatto proprio da 374.314 persone. Per quanto riguarda il concorso gemello del Superenalotto, il SuperStar, il premio più alto di giornata da 23.250,00 euro se lo sono aggiudicati i due giocatori che hanno fatto 4 Stella. Dietro di loro i 98 fortunati che hanno vinto 2.013 euro facendo “3 Stella” e poi i 1704 giocatori che hanno vinto i 100 euro associati al 2 Stella. Chiusura riservata agli ultimi due premi, quelli associati a 1 Stella e 0 Stella, da 10 e 5 euro: a farli propri rispettivamente 9.865 e 21.244 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 24 luglio 2021, ammonta a 58.700.000 euro. Come investire tale cifra? Un’idea può essere quella di destinare una piccola somma al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi che cercano sostegno economico sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo segnalarvi in particolare un progetto tutto italiano. Si tratta di Laboratori d’Arte Stazione 37: di che si tratta? COme sempre scegliamo di far parlare gli ideatori: “Siamo Alessandro, Bruno, Antonio e Andrea e insieme abbiamo deciso di creare uno spazio d’arte a Taranto, nel quartiere di Porta Napoli, un posto che speriamo possa diventare un polo culturale di questa città. Il nostro obbiettivo è quello di creare uno spazio che sia a disposizione di tutti gli artisti del posto e allo stesso tempo che sia aperto alle più interessanti proposte artistiche, in maniera da arricchire la già grande proposta culturale della città, che vanta strutture e organizzazioni di rilievo come il M.A.R.T.A e l’Orchestra della Magna Grecia. Siamo 4 musicisti e quindi il nostro focus è sicuramente sulla musica, ma cercheremo di proporre una programmazione che ricopra a 360 gradi il mondo dell’arte, dalla pittura alla danza. Speriamo che in futuro i cittadini, artisti e amanti della musica possano usufruire del nostro spazio per godere dell’arte, in una cornice di classe. Purtroppo questo progetto è già di fronte ad un grosso scoglio, a causa della pandemia da COVID 19 abbiamo subito dei rallentamenti e ci serve il vostro aiuto”. Al momento il progetto ha ottenuto qualcosa come 500 euro, ma l’obiettivo è ben più alto: secondo voi meritano una mano? Nel caso, cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Chiudiamo come d’abitudine la nostra rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto con lo spazio dedicato alla Smorfia Napoletana e, più precisamente, ai nostri tentativi di interpretarla. Quali numeri giocatori? Come sempre proviamo a prendere spunto dalla cronaca e per questo non possiamo fare a meno di parlare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 che hanno preso ufficialmente il via ieri con la cerimonia d’apertura nella capitale del Giappone. Puntiamo innanzitutto sul numero 2, che nella Smorfia Napoletana corrisponde proprio alla parola “Olimpiade”. Altra parola chiave è “mondo”, perché di fatto tutto il globo partecipa alla rassegna a cinque cerchi: scegliamo allora il numero 84 ad esso assocciato. Abbiamo detto cinque cerchi: ecco allora altri due numeri da giocare, appunto il 5 e, per il “cerchio”, il 20. Chiusura con altri due numeri: il 23, ad indicare il simbolo del successo alle Olimpiadi, la medaglia, e infine il numero 1 di “Italia”, nella speranza che questo connubio sia fortunato…



