Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 24 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 MAGGIO 2022

Va in scena quest’oggi, martedì 24 maggio 2022, un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 62/2022. Si tratta dell’estrazione del Lotto numero 10 del mese corrente, per mezzo della quale auspichiamo che la Dea Bendata si riveli magnanima nei confronti dei suoi giocatori. Nell’attesa, diamo uno sguardo al precedente concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulla carrellata di vincite incassate al Lotto: è festa a Martina Franca, in provincia di Taranto, ove è stata centrata una vincita di 45mila euro grazie a un terno (8-61-88) arrivato con una giocata di tre numeri sulla ruota di Napoli. A Oulx, in provincia di Torino, sono stati invece vinti 37mila euro in seguito a una giocata di tre numeri (26-42-61) sempre sulla ruota di Napoli, protagonista anche a Meda, dove la vincita registrata è di 23.750 euro grazie alla combinazione 8-26-88. A Isola della Scala, in provincia di Verona, da segnalare invece una vincita di 18mila euro grazie a un terno (27-39-78) arrivato in seguito a una giocata di 4 euro sulla ruota di Genova. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 24 milioni di euro, per un totale di 417 milioni di euro da inizio anno.

Superenalotto Lotto 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 21 maggio: ma che ritardi!

Cosa si dice a proposito del 10eLotto? Premiata la Lombardia, dove sono state centrate vincite per un totale di 65mila euro. La più alta ha incoronato Gallarate, in provincia di Varese, dove un giocatore ha centrato un 9 da 20.001 euro con una puntata di soli 4 euro, mentre a Monza un altro fortunato giocatore ha centrato un 9 del valore di 20mila euro. Combinazione vincente anche a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, dove sono stati vinti 15.003 mila euro con un 8 oro. A completare il poker di vincite in Lombardia, poi, c’è anche la vincita registrata a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove un giocatore ha portato a casa 10mila euro grazie a un 8.La vincita più alta del concorso, però, è arrivata a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, dove un giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 25mila euro. Da segnalare anche un 9 a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, da 20mila euro, e un 7 Doppio Oro a Roccalumera, in provincia di Messina, del valore di 15mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 21 maggio 2022

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto non saranno le uniche attese per la prima serata di oggi, martedì 24 maggio 2022. C’è infatti anche il Superenalotto, che, come al solito, è pronto a tornare, portandosi con sé l’ingente peso del super jackpot in palio (209 milioni di euro): si tratta di uno dei montepremi più alti in assoluto, arrivato a tale quota per via dell’assenza ormai di un anno della combinazione vincente. Nel corso dell’ultimo concorso del Lotto e Superenalotto di sabato 21 maggio è stato realizzato un 5 Stella da 475.159,50 euro, indovinato a Militello in Val di Catania, in provincia di Catania. Inoltre sono stati ben 14 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 19.006,38 euro a testa. NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 20 maggio, ancora record! L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, con una schedina da 2 euro. Il vincitore, all’epoca, attese appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso. Intanto, nei primi 4 mesi del 2022, la raccolta di SuperEnalotto e Superstar ha superato i 543 milioni di euro, +3% rispetto ai 527 milioni del primo quadrimestre dello scorso anno. Complessivamente, nel 2021, il SuperEnalotto ha fatto registrare una raccolta di 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente: nel 2020 gli incassi complessivi, a causa dello stop forzato per la pandemia dal 21 marzo al 5 maggio, erano stati pari a 1,1 miliardi. Lo scorso anno, il mese record è stato aprile, quando le giocate fra SuperEnalotto e SuperStar hanno raggiunto i 138 milioni di euro. Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l’anno record per la raccolta del SuperEnalotto è stato il 2009: con il Jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone, le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri. Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Manifest bread“, di Rick e Tyes Cook. L’iniziativa viene spiegata direttamente da loro: “Da anni siamo ossessionati dal pane e da tutto ciò che lo accompagna. Avendo lavorato in ristoranti a servizio completo per la maggior parte della nostra carriera, questo passaggio a un’attività di vendita al dettaglio si è concentrato sulla qualità e sull’ospitalità. Abbiamo avviato Manifest Bread per sperimentare ricette e tecniche di panificazione da utilizzare nei ristoranti e attualmente offriamo pane da ritirare o consegnare nell’area di Washington una volta alla settimana. Siamo passati da poche decine di pane e pasticcini a settimana a quasi 300 articoli, esaurendoli sempre. Quindi, siamo ansiosi ed entusiasti di aprire la nostra panetteria a Riverdale Park: sarà un luogo ideale per vedere i vostri volti sorridenti e servirvi caffè, vino, panini, pane”.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa adesso presso la stazione della smorfia napoletana, utile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina. Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia della vittoria del campionato calcistico di Serie A da parte del Milan di Stefano Pioli, che nel tardo pomeriggio di domenica si è imposto 3-0 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, rendendo inutile la contemporanea vittoria dell’Inter in casa contro la Sampdoria. Quali sono i numeri legati a questa particolare notizia di carattere calcistico? Iniziamo con il 13 (diavolo, emblema per antonomasia del Milan, ndr), per proseguire quindi con l’1 (calcio). Ci sono poi il 64 (scudetto), il 10 (pallone) e il 71 (vittoria). L’augurio che intendiamo rivolgere a voi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

