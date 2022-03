Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 24 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 MARZO 2022

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi con nuove estrazioni che possono cambiare la vita di molti dei giocatori. Sta per prendere il via il concorso Sisal n. 36/2022, quindi conosceremo i numeri vincenti e scopriremo le quote, oltre a tutte le curiosità che caratterizzano questi giochi. In attesa di ciò, soffermiamoci sulle quote, a partire da quelle del Lotto, così pregustate l’idea di ciò che potrebbe accadervi. Il concorso di martedì, ad esempio, ha premiato un giocatore di Ponsacco (Pisa) con una vincita di oltre 50mila euro con una puntata complessiva da 5 euro grazie a cui ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna sulla ruota di Firenze. Festa anche a Termoli (Campobasso), con una vincita da 15 mila euro. Invece a Berbenno (Bergamo), dove sono stati vinti altri 14.250 euro. Ma il Lotto premia anche la Puglia, in particolare un giocatore di Monopoli, in provincia di Bari, con un bottino da 12.500 euro. La Sardegna fa doppietta con una vincita da 9.750 euro a Carbonia (SU) e una da 9.500 euro a Sarroch (CA), per un totale che quindi supera i 19mila euro. Dunque, l”ultima estrazione del Lotto ha distribuito 4,2 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 232,1 milioni dall’inizio dell’anno.

Diamo uno sguardo alle quote relative al 10eLotto. Nell’estrazione di martedì c’è stato un fortunato giocatore di Sant’Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti, che ha vinto 100mila euro avendo centrato un 9 Doppio Oro. Ma si fa festa anche in Sicilia dove sono state centrate vincite complessive per oltre 56 mila euro. Il secondo premio più alto della giornata arriva da Messina, dove è stato realizzato un 8 Oro da 30 mila euro, seguito dalla vincita di Erice, in provincia di Trapani, dove è stato messo a segno un 9 da 20mila euro. A completare il tris siciliano un 6 Oro da 6.250 euro che è stato conquistato ancora a Messina. Dunque, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro, nel complesso oltre 847,7 milioni da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Passiamo alle quote del Superenalotto relative all’ultimo concorso andato in scena. Nell’estrazione di martedì non c’è stato alcun 6, motivo per il quale il Jackpot è salito a quota 176,7 milioni di euro nell’appuntamento odierno, ma non pensiate che le vincite realizzate siano state di poco conto. Basti pensare ai 5 che sono stati centrati, uno a Missaglia (LC) e uno a San Felice sul Panaro (MO). I fortunati vincitori, due, si sono portati a casa 103.782,09 euro a testa. Un bottino molto ricco, anche se non all’altezza del Jackpot.

A proposito di vincite importanti, ci sono i 43.782,00 euro vinti con il “4 stella”. In questo caso le vincite sono state 5. Ben 136 invece per il “3 stella” da 3.063,00 euro. Passiamo agli importi “minori”: col 4 al Superenalotto martedì sono state realizzate 484 vincite da 437,82 euro. Invece 100 euro per ognuno dei 2.019 punti 2 stella. Passiamo al 3 da 30,63 euro che ha raccolto 20.791 schedine fortunate, sono 15.148 quelle per 1 stella da 10 euro. Infine, i 5,76 euro vinti da 343.090 schedine per il 2 e i 5 euro al 0 stella con 35.916 tagliandi fortunati.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto è così ricco che si fa pure fatica a pensare a come spendere la vincita. Ma è una dolce fatica, di cui sicuramente vorreste farvi carico. Noi ci permettiamo di darvi un suggerimento. Oltre a “sistemarvi” per bene, potreste destinare una piccola somma per finanziare progetti che potrebbero cambiare la quotidianità delle persone. Come quello presentato su Kickstarter, relativo ad un pulitore per piscine “cordless” in grado anche di arrampicarsi sulle pareti. Si chiama AIPER Seagull 3000 ed è un robot pulitore per piscine senza fili diverso da qualsiasi altro sul mercato. È alimentato da una stazione di batteria galleggiante unica che viaggia sopra l’acqua mentre pulisce, quindi garantisce un’autonomia di 120 minuti. Considerando quanto lavoro richieda la manutenzione di una piscina, può dare senza dubbio una mano. A differenza di quelli attualmente sul mercato, questo è potente, anche nell’aspirazione, è facile da usare e grazie alla sua batteria galleggiante garantisce potenza e durata. Si può anche collegare al Bluetooth per usarlo tramite app. Potrebbe tornarvi utile se spendeste parte della vincita per acquistare una villa con piscina…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Per la rubrica di oggi dedicata alla smorfia napoletana di Lotto e Superenalotto ci affidiamo ad un caso di cronaca incredibile. Nella Basilica San Nicola a Bari c’è stato un furto. Ma è stato già individuato il responsabile: si tratta di un 50enne senza fissa dimora, di nazionalità marocchina, che è stato sottoposto a fermo. Le reliquie del santo, però, non sono state ancora ritrovate. Come può aiutarci allora la smorfia a interpretare questo caos con i numeri della tradizione partenopea? C?è il 5, la mano, quella con cui l’uomo ha compiuto il furto. C’è il 7, il vaso, a rappresentare le reliquie. Il 24 invece è il numero delle guardie, quelle che lo hanno fermato assicurandolo alla giustizia. Invece il 44 è il numero del carcere, quello dove rischia di finire per questo gesto. Per la smorfia che ci aiuta con Lotto e Superenalotto andrebbe bene pure il 71, l’ommo ‘e merda, espressione con cui si fa riferimento ad un essere riprovevole.











