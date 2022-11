Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 24 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 NOVEMBRE 2022

I numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto contribuiscono ad animare la serata di oggi, giovedì 24 novembre 2022, nell’ambito del concorso Sisal n. 141/2022. Gli esiti dei sorteggi del giorno saranno rivelati a breve e, nel tentativo di ingannare il tempo, esaminiamo insieme a voi lettori ciò che si è verificato nella serata di martedì. Per quanto concerne il Lotto, è stata premiata la Calabria: a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, è stata centrata una vincita da oltre 216mila euro, a cui si aggiungono altri 11mila euro vinti a Bisignano, sempre in provincia di Cosenza, per un totale che supera i 228mila euro. Festa anche in Sicilia: a Palermo sono stati vinti oltre 32mila euro grazie al Simbolotto. Liguria fortunata con un ambo da 22.550 euro centrato ad Albenga, in provincia di Savona. Altri 22.500 euro sono stati vinti in Sardegna, a Bosa, in provincia di Oristano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 954,6 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Concentrandoci, invece, su quanto è accaduto nel 10eLotto: incoronata regina la Lombardia, con vincite complessive per oltre 51mila euro. La più alta della giornata arriva da Desio, in provincia di Monza e Brianza, con un 9 da 20mila euro, seguito da un 3 Oro da 6.500 euro centrato a Milano. Si festeggia anche a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, grazie a tre 1 Oro dal valore di 6.300 euro ciascuno, mentre a Gravedona ed Uniti, in provincia di Como, è stato messo a segno un 6 Oro da 6.250 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,7 milioni di euro per un totale di 3,3 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Dopo l’analisi inerente alle estrazioni del Lotto, soffermiamoci adesso su quelle del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal 141. Sono trascorsi più di 18 mesi dall’ultimo premio multimilionario assegnato: l’ultimo 6 in ordine cronologico è infatti datato 22 maggio 2021, quando la combinazione magica venne intercettata a Montappone (Fermo). Il jackpot cresce di giorno in giorno ed è arrivato a quota 314 milioni di euro. Intanto, martedì 22 novembre sono stati sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 43.496,28 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 37.778 euro ciascuno.

Intanto, Sisal ha annunciato che, in occasione della festa dell’Immacolata, i concorsi del Superenalotto subiranno alcune modifiche: l’estrazione del concorso numero 147 di giovedì 8 dicembre è posticipata a sabato 10 dicembre, mentre l’estrazione del concorso numero 148 di sabato 10 dicembre è posticipata a lunedì 12 dicembre. È possibile partecipare a tutti i concorsi con la giocata in abbonamento oppure online o da mobile.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come può essere investita un’eventuale vincita realizzata per mezzo dei numeri vincenti di Lotto e Superenalotto? Attraverso tale rubrica, noi de IlSussidiario.net vogliamo darvi uno spunto che nel caso potrete prendere in considerazione, qualora la buona sorte si rivelasse generosa nei vostri riguardi. Il suggerimento in questione prende il nome di Kickstarter, la piattaforma web sulla quale vengono pubblicati progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi provenienti da tutto il mondo.

Esaminiamo con voi uno di essi, ovvero il dispositivo “µChart”, una “micro-cartina di qualità con motivi fini per testare la risoluzione di fotocamere, obiettivi, telefoni e altre apparecchiature ottiche”. La descrizione: “µChart, obiettivo di prova per fotocamere, obiettivi, telefoni e altro ancora per osservare le cose più piccole. Sono stati sviluppati due diversi µChart, conformi alla norma ISO 12233 o al protocollo di prova militare statunitense. Sono adatti per testare lenti close-up con ingrandimento maggiore. µChart12233 è dieci volte più piccola di una tabella di test standard ISO12233 e ha un rapporto 1:1 con una fotocamera a pieno formato”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana caratterizza da sempre i numeri vincenti del Superenalotto e del Lotto per effetto delle sue sfumature di significato e delle sue capacità interpretative di sogni e segnali. Ecco allora che anche in data odierna, giovedì 24 novembre 2022, tentiamo di fornirvi il nostro consiglio del giorno.

Prendiamo ispirazione da una news odierna, vale a dire l’atterraggio riuscito in Antartide: per la prima volta un aereo cargo C130J dell’Aeronautica Militare si è posato sulla nuova pista di Boulder Clay, vicino alla stazione “Mario Zucchelli” in Antartide. È stata un’operazione delicata e condotta alla perfezione. Il velivolo ha depositato una piccola quantità di rifornimenti e poi è ripartito senza problemi alla volta della base statunitense di McMurdo. “È andata bene – racconta a Rai News il tenente colonnello Massimiliano F. dell’Aeronautica Militare, pilota che ha effettuato l’atterraggio –. Siamo molto soddisfatti di come è avvenuta la prova. Abbiamo finalmente potuto aprire alle operazioni questa nuova pista semi-preparata. In questo modo potranno essere assicurati rifornimenti per tutto l’arco dell’anno indipendentemente dallo stato del ghiaccio marino, dove prima veniva costruita la pista per gli aeroplani”. Quali sono i numeri connessi a questa notizia d’attualità? Partiamo con l’80 (atterraggio), per proseguire con il numero 68 (pilota). Ci sono poi l’11 (aereo), il 28 (aeronautica) e il 3 (ghiaccio).











