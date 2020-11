LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 NOVEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 24 novembre 2020. Ancora poche ore e poi via dritti verso i numeri vincenti del concorso Sisal numero 123/2020. Prima di proiettarci verso le giocate odierne, però, andiamo a verificare quanto accaduto sotto il profilo dei risultati nel concorso di sabato. Per quanto riguarda il Lotto, Agipronews ci informa che la vincita più ricca del giorno è stata realizzata da un giocatore di Chiusa, in provincia di Bolzano: questi ha infatti totalizzato un ambo sulla ruota Nazionale con i numeri 11 e 26 giocati sulla ruota Nazionale e portando a casa un premio di 25mila euro. Medaglia d’argento per la vincita centrata a Manduria, in provincia di Taranto, con 23.250 euro andati a chi ha giocato tre numeri (47 60 67 sulla ruota di Bari) sulle sorti di ambo e terno. Chiude il podio Roma, con 14mila vinti ancora una volta grazie a tre numeri (23 38 57 sulla ruota della Capitale) puntati ancora su ambo e terno. E il 10eLotto? Festa grande per il giocatore che a Napoli ha indovinato 9 numeri su una combinazione di 10 vincendo così 100mila euro. Un altro “9” è valso 20mila euro a Catania, mentre un “7” ha garantito 15mila euro ad un anonimo di Torricella Verzate, in provincia di Pavia.

LE QUOTE VINCENTI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose nell’ultimo concorso di Lotto e 10eLotto, ma potevamo dimenticarci del Superenalotto? Andiamo allora a vedere le quote di sabato scorso prima di dedicarci interamente all’estrazione odierna. Ancora una volta nessuno è stato in grado di fare “6” assicurandosi così l’ambitissimo Jackpot. Niente da fare anche per i giocatori che ambivano quanto meno al “5+1”: il primo premio assegnato è andato ai due fortunati giocatori che hanno fatto “5” portando a casa 99.084,97 €. Hanno festeggiato a loro volta, sebbene in maniera nettamente inferiore, anche i 588 giocatori che con il “4” hanno vinto 343,12 euro. In 22.205 invece hanno fatto “3” vincendo 27,36 euro, mentre sono stati 349.098 quelli che hanno fatto “2” intascando 5,40 €. Occupiamoci adesso del concorso parallelo al Superenalotto, quello Superstar. Vacanti sono andati i primi due premi associati al “5+Superstar” e al “4+Superstar”. Il “3 Stella” ha garantito invece a 119 giocatori un premio da 2.736,00 €. I canonici 100 euro assegnati con il “2+Superstar” invece sono stati vinti da 2.264 giocatori, mentre facendo “1+Superstar” hanno vinto 10 euro in 14.461. Premio di consolazione da 5 euro azzeccando solo il numero stella per 32.755 anonimi.

JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: COME SPENDERLO?

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta di preciso a 68 milioni e 400mila euro: ci sarà un anonimo in grado di far saltare il banco nel concorso di oggi, martedì 24 novembre? Chissà che non sia proprio uno dei lettori de ilsussidiario.net e in particolare di questa Rubrica. In tal caso il lettore non avrà certamente l’imbarazzo di non sapere come spendere la sua fortuna. Come d’abitudine, infatti, siamo soliti prendere spunto dalla piattaforma kickstarter per suggerire un’idea sulla quale investire una volta diventati multimilionari. Oggi vi parliamo di “Bird Buddy”, una mangiatoia per uccelli intelligente. Di che si tratta? Bird Buddy, che ha già raccolto oltre 700mila euro di finanziamento, vi “informa dei visitatori piumati, cattura le loro foto e le organizza in una bellissima collezione”, per usare la descrizione degli sviluppatori. Bird Buddy attirerà i pennuti con del cibo, li sentirà avvicinare riconoscendone il suono, poi li immortalerà con uno scatto da collezione e vi indicherà anche la specie. Vi piace come idea? Sarà ancora più vero dopo aver cliccato qui vedendo con i vostri occhi come funziona. Se vincete il jackpot, sapete cosa farne…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Poche ore ci separano dalle estrazioni di Lotto e Superenalotto. E voi? Avete già deciso su quali numeri puntare? Se siete gli eterni indecisi anche in questo gioco tranquilli, per voi c’è sempre e comunque la Rubrica de ilsussidiario.net dedicata alla Smorfia Napoletana. Per trarre ispirazione da quest’ultima prendiamo come sempre ispirazione da un fatto di cronaca che ci ha particolarmente colpiti. La notizia delle ultime ore riguarda il dibattito sulla chiusura degli impianti sciistici da parte del governo. In “Italia”, numero 1, monta la “polemica”, numero 84. Tutto verte sulla voglia di tanti sportivi di andare sugli “sci”, numero 83, ma la paura del governo è che in questo modo si possa facilitare la corsa del “virus”, numero 90, aprendo così ad una terza (numero 3) “ondata”, numero 10. E voi, cosa ne pensate?



