LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE OGGI, 24 OTTOBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 24 ottobre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 110/2020. Per arrivare informati all’appuntamento odierno con le varie estrazioni, però, corre l’obbligo di vedere come sono andate le cose giovedì a livello di statistiche e risultati. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta si è avuta ad Avezzano (AQ) grazie al Simbolotto, l’opzione di gioco costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene abbinata in automatico in maniera gratuita ad ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione. Come riportato da agipronews.it, grazie ai simboli estratti giovedì (26-ELMO 17-SFORTUNA 37-PIANO 15-RAGAZZO 39-FORBICI), associati alla ruota di Roma, un fortunato giocatore ha portato a casa più di 27mila euro. Festa grande anche a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dov’è stato vinto un bottino da 23.750 euro. Più di 21mila euro vinti anche a Jesi (AN), Oderzo (TV) e Piano di Sorrento (NA). Capitolo 10eLotto: Toscana protagonista con Pistoia, dov’è stato centrato un 9 da 100mila euro con una puntata da un euro, ma anche con a Signa, in provincia di Firenze, dove un 9 Oro ha assegnato ad un fortunato vincitore 50mila euro, stessa cifra vinta con le stesse modalità a Santa Maria Imbaro (CH).

LE QUOTE DELL’ ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto classifiche, statistiche e risultati del Lotto e del 10eLotto, passiamo a vedere le quote assegnate nel concorso del giovedì del Superenalotto. Ancora una volta nessuno ha avuto la fortuna di centrare i premi più ambiti: il 6, che avrebbe assicurato al vincitore un jackpot da più di 54 milioni di euro, e il 5+1. Sono stati in tre invece a fare “5”: per loro vincita da 53.802,41 €. Il “4” è valso invece a 422 giocatori un premio da 389,18 €, mentre il “3” è stato totalizzato da 17.396 fortunati che hanno portato a casa 28,43 €. Premio di consolazione per i 297.008 che hanno fatto “2”: per loro “solo” 5,17 euro. Vincite importanti anche nel concorso parallelo SuperStar: vacante il primo premio, ma in 4 hanno fatto “4+SuperStar” intascando così 38.918,00 €. Il “3+SuperStar” ha assicurato 2.843 euro a 75 giocatori, mentre il “2+SuperStar” ne ha assegnato come sempre 100 a 1.377 fortunati. Ultimi due premi di giornata i 10 euro vinti dai 9.298 che hanno fatto “1+SuperStar” e i 5 euro dei 20.659 che hanno azzeccato solo il numero SuperStar.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Per quanto riguarda il concorso odierno del Superenalotto vi è in palio un Jackpot da 55 milioni e 800mila euro. Numeri da capogiro, sempre più grandi, per il fatto che nessuno nelle ultime settimane è riuscito a totalizzare il sognato “6”. Ma cosa fareste se aveste la fortuna di vincere il Jackpot? Forse voi avete le idee chiare, ma c’è chi invece dinanzi a tanta abbondanza proprio non saprebbe che pesci pigliare. A questa fascia di persone è dedicata la nostra consueta Rubrica, che come sempre va a spulciare tra le idee presenti sulla piattaforma Kickstarter a caccia di progetti sui quali investire. Oggi vi proponiamo Razor, un taglierino tutt’altro che normale. Che si tratti di un pacco da aprire, di un filo elettrico da recidere o ancora una cintura di pelle da accorciare, poco importa: Razor renderà l’operazione quasi “divertente” e non più una fatica immane. Ma c’è di più: vi avevamo detto che Razor non era un taglierino normale no? Guardate coi vostri occhi: d’altronde un motivo doveva pur esserci se questo cutter aveva già ottenuto finanziamenti per oltre 70mila euro…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Quando manca ormai poco alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi, potrebbe anche essere che alcuni di voi lettori non abbia scelto i numeri da giocare. Indecisi tra un compleanno e un anniversario? Tranquilli, la nostra Rubrica ha un metodo (quasi) infallibile per sciogliere i vostri dubbi: affidarsi all’amata Smorfia napoletano partendo da un fatto di cronaca che ha caratterizzato le ultime ore. Non possiamo non parlare degli scontri e delle proteste di piazza verificatisi a Napoli tra manifestanti e Polizia alla luce dell’annuncio del presidente De Luca di istituire un nuovo lockdown. Soggetto sottinteso di questa vicenda è sempre il “virus”, numero 90 della Smorfia, mentre gli “scontri”, numero 15, sono la conseguenza di una decisione assunta dal “presidente” De Luca, numero 45. Protagonista anche la “Polizia”, numero 53, ma adesso a maggior ragione dopo le proteste di questa notte c’è da domandarsi: ci sarà una nuova “chiusura” (69)?



© RIPRODUZIONE RISERVATA