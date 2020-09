Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 24 settembre: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto sale e raggiunge quota 42,6 milioni di euro per l’estrazione di oggi. Ma grande è anche l’attesa per quanto riguarda l’estrazione del Lotto e dei suoi numeri vincenti. Noi daremo un’occhiata approfondita ad essi per scoprire anche in che modo cambia la classifica dei ritardatari. In fuga solitaria il 24 su Napoli: il re dei centenari non si vede da 131 estrazioni del Lotto. Al secondo posto c’è il 28 su Bari che invece non si vede da 128 concorsi, mentre il 7 su Cagliari manca da 116 turni. Torniamo allora al Superenalotto, perché anche lui vanta dei numeri ritardatari. Il podio in questo caso vede il 90 che è al primo posto dall’alto delle sue 85 assenze. Secondo posto invece per il 32 che manca da 79 estrazioni, mentre il 43 ne ha accumulate 60 di assenze. Quali tra questi numeri si faranno rivedere? Lo scopriremo presto grazie alle nuove estrazioni di Lotto e Superenalotto. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 24 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 97/2020. Ancora un po’ di pazienza e scopriremo i numeri vincenti, oltre ai premi distribuiti in tutte le regioni d’Italia. Prima di lanciarci verso il nuovo appuntamento, rivediamo i risultati dello scorso martedì e la classifica delle vincite. Agipro News ci aiuta a conoscere i dati ufficiali, che ci parlano del Lotto. Roma ha conquistato un bottino da 95 mila euro grazie a un terno e tre ambi su Firenze. La stessa combinazione è stata giocata sempre nella Capitale ma su Tutte le ruote e ha fruttato un premio da 58.500 euro grazie ad un terno secco. Il 10eLotto premia invece Pompei con un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Segue Picerno, nella provincia di Potenza, dove un 9 Oro ha premiato un fortunello con lo stesso bottino. La combinazione è inoltre associata all’estrazione frequente.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

42,6 milioni di euro per il Jackpot del concorso del SuperEnalotto di questa sera. La sestina vincente non accenna a comparire sul tavolone dei numeri estratti e continua ad aumentare il suo valore sempre di più. In festa invece i tre giocatori che lo scorso martedì, ci svelano i dati ufficiali, hanno realizzato un 5 con un bottino da oltre 54 mila euro. Un unico vincitore si è aggiudicato gli oltre 29 mila euro messi in palio dal 4+,mentre 70 biglietti vincenti hanno registrato il bottino da 2.413 euro associato al 3+. Seguono 569 tagliandi fortunati per il premio del 4, pari a 293,05 euro e il tesoretto del 3, del valore di 20.765 e consegnato a 24,13 vincitori. Sono invece 321.869 gli appassionati a imbroccare il 2 da 5 euro, un premio identico a quello dello 0+ che invece regala il suo bottino a 19.727 giocatori. I 10 euro dell’1+ finiscono infine nelle tasche di 9.608 partecipanti, mentre sono 1.472 i vincitori che grazie al 2+ registrano un tesoretto da 100 euro a testa.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per unirsi ancora una volta grazie all’estrazione di questa sera. Gli appassionati della Sisal sono già in fermento e pronti a sfrecciare verso la meta finale, nella speranza di trovare il montepremi ad attenderli. Prima di partecipare alla corsa a premi, tanti giocatori preferiscono organizzare il ‘viaggio’ al meglio e pensare per esempio a come spendere la prima fetta della loro vincita. In questo modo non si sprecheranno secondi preziosi e si potrà subito inaugurare il proprio bottino. Anche la nostra Rubrica segue questa strategia e ha già trovato per voi un’idea lanciata da un’azienda di Chicago su KickStarter. Parliamo di Hooke Lav, un microfono wireless in grado di catturare ogni suono grazie ad un semplice click. Hooke Lav è inoltre dotato di una memoria interna da 8GB e si connette via Bluetooth con qualsiasi tipo di dispositivo. Si può indossare con facilità e il suo design è moderno. Si potrà registrare qualsiasi tipo di suono, il podcast preferito, una sessione di gioco, lo stream live, una lezione scolastica e molto altro ancora. Il goal da oltre 8 mila euro intanto è già stato realizzato, ma l’asta rimarrà ancora attiva per altri 28 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ha in serbo per tutti i giocatori una ricetta piuttosto classica in previsione dell’estrazione di questa sera: premi e numeri vincenti. Gli appassionati italiani stanno per scoprire quali saranno le combinazioni più fortunate e i bottini associati alle vincite maggiori. Prima però bisogna ricordarsi di registrare la propria schedina, scegliendo fra l’opzione tradizionale, ovvero recarsi nella ricevitoria più vicina, oppure quella più moderna, scegliendo il portale ufficiale del gioco. Tutto questo presuppone però la scelta dei numeri da giocare e sappiamo bene che l’impresa potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. La nostra Rubrica però ama non lasciare da soli tutti i giocatori in difficoltà e anche oggi ha trovato una notizia interessante da cui estrarre i numeri da giocare, come sempre con il sostegno della smorfia napoletana. Parliamo di un episodio avvenuto in India e che ha scosso la comunità locale: un uomo è stato arrestato per aver portato a casa una mano umana e aver chiesto alla consorte di cucinarla. Secondo le indiscrezioni, sembra che l’indiano abbia prelevato l’arto dall’obitorio e che la moglie sia svenuta in seguito alla sua richiesta. L’uomo però non ha lasciato perdere il suo obiettivo e ha deciso dicucinare la mano da solo. In base alle indagini, sembra che l’indagato abbia noti problemi mentali e che sia un alcolista. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la mano, 5, la cucina, 16, la pentola, 60, la moglie, 11, e l’arresto, 43. Aggiungiamo inoltre l’India, 7, come Numero Oro per tutti gli appassionati del 10eLotto.



