Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 24 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 SETTEMBRE 2022

Oggi è sabato 24 settembre 2022 e si palesano ancora una volta le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, in occasione del concorso Sisal n. 115/2022. Andiamo intanto a rivedere che cosa è accaduto giovedì, quando è stato premiato il Piemonte, con vincite complessive per oltre 158mila euro in provincia di Torino, a Mazze, dove ne sono state centrate due: la più alta, da 129.500 euro, grazie ai numeri 2-8-60-61, e la seconda da 29.250 euro con i numeri 2-8-61. Festa anche in Veneto, con una tripletta da oltre 137mila euro: due vincite sono state realizzate a Padova (una da 67.500 euro e una da 45mila euro) e una da 24.600 euro è finita a Rovigo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 776,1 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto e i suoi numeri vincenti, è stato incoronato il Lazio, e in particolare Roma, dove sono state centrate tre vincite per un totale di 80mila euro. La più alta del concorso è un 9 Oro da 50mila euro, seguito da un 9 da 20mila euro mentre un 3 Extra ha portato a un fortunato giocatore 10mila euro. Da segnalare anche un’altra vincita da 50mila euro messa a segno a Botrugno, in provincia di Lecce, sempre con un 9 Oro, mentre in Campania si festeggia grazie a un 9 da 20mila euro realizzato a Battipaglia, in provincia di Salerno, e con un 3 da 9mila euro indovinato a Eboli, sempre in provincia di Salerno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,3 milioni di euro per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Nella giornata di oggi, sabato 24 settembre 2022, torna ancora una volta il concorso Sisal numero 115, con i suoi numeri vincenti. L’inseguimento al jackpot prosegue senza soluzione di continuità a partire dal 22 maggio 2021, quando l’intera sequenza vincente è stata intuita da un fortunato giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Com’è ormai noto, il montepremi del Superenalotto è oltremodo elevato: stiamo d’altronde parlando di una cifra difficile anche solo da concepire mentalmente (277 milioni di euro), con cui gli scommettitori vedrebbero la loro stessa vita subire un notevole cambiamento.

Nel concorso di giovedì 22 settembre sono 4 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 65.432,89 euro. Da segnalare anche un “4 stella” da 40.743 euro. Insomma, il Superenalotto e il suo jackpot continuano a far trattenere il fiato a tutta Italia.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Sono tante le opzioni percorribili e proviamo a darvi una mano a riordinare le idee, affidandovi in toto ai consigli della nostra rubrica, fondata a sua volta sui suggerimenti che vengono diffusi attraverso il portale telematico Kickstarter, su cui è possibile imbattersi in progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi diffusi in tutto l’orbe terracqueo.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Nell’itinerario che si snoda tra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti non può in alcun modo venire meno l’approdo presso la stazione della smorfia napoletana, attraverso cui i significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a fornirvi un suggerimento per la vostra giocata, partendo da una notizia di attualità e scegliendo i numeri ad essa collegati.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno alle elezioni in programma domani: i cittadini eleggono i parlamentari di Camera e Senato. I parlamentari eletti votano la fiducia in parlamento al presidente del Consiglio che è nominato dal presidente della Repubblica sulla base del risultato elettorale. La legge elettorale con la quale si andrà a votare (il cosiddetto Rosatellum) divide il territorio italiano in Circoscrizioni e Collegi. Saranno eletti 400 deputati e 200 senatori, circa un terzo in meno rispetto al precedente Parlamento. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere politico? Iniziamo con il numero 42 (politica), per proseguire quindi con il 20 (votare). Ci sono poi il 68 (elezioni), il 31 (urna) e il 7 (candidato).











