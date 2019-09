LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 SETTEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 24 settembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 115/2019. Lotto e 10eLotto pronti per affrontare assieme a tutti gli appassionati la prima estrazione della settimana. L’appuntamento è per questa sera con i numeri vincenti e i tantissimi premi che i giochi distribuiscono da anni in tutta l’Italia. I giocatori stanno approfittando di queste ultime ore anche per ricontrollare la statistica precedente: potete scoprire insieme a noi quali premi maggiori sono stati consegnati ai più fortunelli nel concorso dello scorso sabato. Iniziamo dal Lotto, che regala tante soddisfazioni alla provincia di Benevento. Un vincitore di San Nicola Manfredi ha realizzato una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale del valore di 64.750 euro. Segue Pramaggiore, nel Veneziano, con più di 54 mila euro in premio e infine Genova con un terno secco su Napoli. Il bottino in questo caso è di 36 mila euro. Il 10eLotto invece premia un appassionato di Reggio Emilia con 20 mila euro centrati con un 5 Oro. Segue un 4 Oro realizzato a Belluno e del valore di 15 mila euro, mentre un 8 a Milano ha premiato un giocatore con 10 mila euro. Il montepremi annuale ammonta invece a 3,2 miliardi di euro, di cui 21,6 milioni legati alle vincite dello scorso sabato.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

7,4 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il SuperEnalotto ritornerà fra poche ore con una nuova ed emozionante estrazione. Gli appassionati della Sisal sono pronti per sfrecciare lungo la strada dei numeri vincenti per conquistare i tanti premi messi in palio, a partire ovviamente dal bottino legato alla sestina vincente. Anche le quote secondarie però possono regalare ottime soddisfazioni, come possiamo notare dall’andamento del concorso dello scorso sabato. La statistica ufficiale rivela infatti che il 5 + 1 è spuntato di nuovo fra i numeri estratti, premiando un fortunello con oltre 709 mila euro. Anche il 5 supera ogni aspettativa e sbandiera un bottino da più di 57 mila euro, regalati a quattro giocatori. Sono invece sette i vincitori del 4+, con premio da quasi 47 mila euro. Saliamo fino a 104 per i tagliandi vincenti legati alle sorti del 3+, con un valore pari a 3.524 euro, mentre il 4 regala i suoi 467,71 euro a 504 appassionati. Per il 3 abbiamo un tesoretto da 35,24 euro e 19.996 biglietti fortunati, mentre il 2 raggiunge la soglia di 6,28 euro e premia 346.918 giocatori. Infine abbiamo il 2+ da 100 euro, realizzato da 1.603 vincitori, e l’1+ da 10 euro imbroccato invece da 11.256 partecipanti. L’ultima posizione è occupata ancora una volta dallo 0+, del valore di 5 euro e vinto da 28.314 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot saranno di nuovo gli ingredienti perfetti per la ricetta proposta dalla Sisal questa sera. L’estrazione di oggi ci svelerà fra poche ore quali saranno i nuovi numeri vincenti, quali quote invece registreranno un’assenza e i premi distribuiti in tutte le regioni. L’attesa cresce sempre di più, ma gli appassionati più calmi hanno già pensato a come spendere la propria vincita. Anche voi? La nostra Rubrica si è messa avanti con i compiti per casa ed ha individuato su KickStarter un progetto utile per chi vuole osare, ma è ancora indeciso su quale investimento sia più utile in caso di vittoria. Parliamo di Tilt Five, occhiali con realtà aumentata che ti apriranno un vero e nuovo universo in fatto di videogiochi. Un nuovo modo di giocare grazie alla AR, con ologrammi 3D che permetteranno ad ogni utente di vivere un’esperienza sensoriale davvero unica. Mostri, battaglie, ricerche: tutto sembrerà ancora più realistico grazie alle potenzialità di Tilt Five. Il sistema è focalizzato sulla migliore delle tecnologie e unisce l’esperienza dell’azienda in fatto di gioco a tutto tondo. L’ideale per divertirsi da soli o in compagnia. L’asta rimarrà attiva ancora per altri 34 giorni, mentre il goal da oltre 409 mila euro è di sicuro ambizioso. Finora però sono centinaia e centinaia i sostenitori che hanno scelto di sostenere l’idea della società di Santa Clara, versando un totale di circa 191 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci regalerà fra pochissimo interessanti emozioni grazie alla nuova estrazione. Tutto merito dei numeri vincenti, senza dubbio, ma anche dei premi associati alle quote. Il concorso di oggi si prepara a trasformare semplici appassionati in futuri vincitori, mentre la nostra Rubrica preferisce preoccuparsi per ora di tutti coloro che non hanno ancora scelto i numeri per compilare la schedina. Partiamo ancora una volta dalla news che abbiamo scelto per voi e poi scopriamo insieme il verdetto della saggia smorfia napoletana. Parliamo di onde cerebrali e code: qual è il nesso? Un’azienda giapponese ha deciso di realizzare una coda particolare, chiamata Shippo, in grado di captare le onde cerebrali di chi la indossa e decodificare emozioni e umore, traducendoli in un movimento. La coda si muoverà in modo agitato quando la persona che la indossa è felice, mentre in modo lento se l’utente è concentrato. Un altro esempio? Se siete tristi, la coda si abbasserà. Shippo è collegabile tra l’altro anche al proprio smartphone, utile per registrare umore e posizione e condividerli con una community. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la coda, 6, il movimento, 46, l’umore, 5, l’emozione, 7, e il cervello, 55. Come Numero Oro scegliamo invece il Giappone, 2.



