Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 AGOSTO 2022

Il calendario segna giovedì 25 agosto 2022 e nella serata di oggi tornano a fare capolino le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 102/2022. Riepiloghiamo, prima dei nuovi sorteggi, quanto è avvenuto in occasione dell’estrazione di martedì scorso. Il portale Agipronews ha riferito che a essere premiata è stata la Campania; infatti, sono stati vinti ben 216.600 euro a Frattamaggiore, in provincia di Napoli grazie a una giocata sui numeri 11-15-20-84 sulla ruota partenopea da quattro euro. Ma sempre in provincia di Napoli ci sono da registrare altre due vincite importanti: la prima, da 11.625 euro, è arrivata a Pozzuoli mentre la seconda, del valore di 10.869,57 è stata centrata a San Giorgio a Cremano grazie all’ambo 9-19 sulla ruota Nazionale. Un’altra vincita importante è stata registrata a Firenze, dove un fortunato giocatore ha centrato un premio pari a 129.500 euro. Festa anche a Ragusa grazie a una vincita da 32.160 euro arrivata con una giocata di un solo euro effettuata su tutte le ruote, mentre in Puglia, nella provincia di Bari, sono arrivate due vincite per un totale di 38.500 euro: la prima, a Turi, ha permesso a un giocatore di portare a casa 26.250 euro mentre la seconda, centrata a Monopoli, ha portato in dota 12.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,1 milioni di euro, per un totale di 676 milioni di euro da inizio anno.

Numeri vincenti Superenalotto, Lotto, 10eLotto/ Estrazioni 23 agosto: ‘6’ è sparito

Per ciò che riguarda il 10eLotto, la fortuna fa tappa in Sicilia regalando la seconda vincita più alta del 2022: a Marsala, nella provincia di Trapani, un fortunato giocatore è riuscito a centrare un premio pari a 1 milione di euro con un 10, entrando così nella Top 3 della vincite più alte dell’anno. Festeggia anche l’Emilia Romagna: a Bologna, infatti, sono stati centrati due 7 Doppio Oro del valore totale di 50mila euro. Stessa cifra vinta da un fortunato giocatore di Arona, in provincia di Novara, che ha portato a casa il premio grazie a un 9 Oro mentre a Milano, invece, un altro giocatore ha centrato un 5 Oro da 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,6 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 2,3 miliardi di euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 23 agosto 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto offrirà ancora emozioni nella giornata di oggi, giovedì 25 agosto 2022, con il concorso Sisal numero 102. Il “6” non si palesa dal 22 maggio 2021: sono dunque trascorsi 15 mesi da quella data, quando per giunta i Maneskin conquistarono all’Eurovision Song Contest a Rotterdam, in Olanda, e la latitanza del jackpot prolungata ha consentito al montepremi di arrivare a toccare quota 259,6 milioni di euro.

Intanto, un ricco 5+1, del valore di oltre 714mila euro è stato realizzato nel concorso numero 80 di martedì 5 luglio 2022. La giocata è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Montoli di via Cesare Battisti 65-67 a Parabiago, in provincia di Milano. Il vincitore è un pensionato, sposato e con figli, che da 15 anni gioca sempre la stessa schedina e gli stessi numeri. Verificando la ricevuta sull’app, credeva di aver centrato un 5, per poi scoprire la vincita da ben 714mila euro: “Serviranno per la mia famiglia a cui devo tutto. Per il momento non abbiamo progetti, pensiamo solo di andare in vacanza. Poi, stemperata l’emozione, ragioneremo con più calma. Continuerò a giocare, ma solo perché è un piacevole passatempo, un momento di condivisione e un bel modo di sognare, con i soldi di un caffè”.

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 20 agosto: vincite e top

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot messo in palio dal Superenalotto, in caso di “6”? Oltre a se stessi, si può anche fare del bene e aiutare il prossimo con una parte della somma agguantata, azione che fa sentire meglio e regala sorrisi. Ad esempio, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che garantisce spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano soltanto di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Fan zone in Turin”. Ecco la descrizione: “Ciao a tutti, sono Maurizio. Nel 2013 ho fondato Around Turin, che è cresciuta fino a diventare la più grande community internazionale di tifosi della Juventus con oltre 2 milioni di follower da tutto il mondo sui social media (Facebook, Instagram, Twitter). Ogni anno più di 5.000 tifosi mi contattano su WhatsApp chiedendo cosa fare e dove andare una volta arrivati a Torino per una partita della Juventus. Cercano consigli su come rendere il loro viaggio un’esperienza indimenticabile: i migliori ristoranti, i migliori hotel, i migliori bar e, naturalmente, il modo migliore per godersi il giorno della partita. È anche per questo che Around Turin ha iniziato a organizzare esperienze nel giorno della partita, tra cui la comodità del trasporto da e per lo stadio e l’opportunità di incontrare e frequentare i tifosi della Juventus di tutto il mondo davanti a un drink prima della partita. Negli ultimi nove anni Around Turin ha ospitato oltre 8.000 tifosi della Juventus a Torino, con una media di 30-40 persone a partita”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il viaggio fra i numeri del Lotto e del Superenalotto approda presso la stazione della smorfia napoletana, che ci aiuta a comprendere il reale significato dei numeri. In tal senso, vi proviamo a dare anche noi un suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla vittoria agli Europei di Monaco 2022 nei 10mila metri da parte di Yeman Crippa, il quale ha commentato: “Sono contentissimo, è un oro che vale tanti successi messi assieme a livello giovanile, adesso posso dire che faccio parte del club delle medaglie d’oro. Ho guardato troppo il francese e rischiavo di perdere di vista il norvegese che si era allungato, le gambe c’erano per recuperare il norvegese e il tifo mi ha gasato. C’è tanta liberazione, c’era tanta voglia di conquistare questa medaglia che ora è arrivata. Sono contento che il mio nome sia assieme a quello di tanti campioni del passato”. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere calcistico? Iniziamo con il 77 (corsa), per proseguire quindi con il 40 (correre). Ci sono poi il 39 (atleta), il 19 (gara) e il 55 (campione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA