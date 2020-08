Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 25 agosto: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Torna d’attualità la rubrica de ilsussidiario.net dedicata ai numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto a poche ore dalla doppia estrazione di oggi, martedì 25 agosto 2020. Per quanto riguarda il primo dei due concorsi appena citati spetta al numero 24 sulla ruota di Napoli la vetta della classifica, con 118 assenze di fila. In seconda posizione ecco il numero 28 sulla ruota di Bari: sono 115 turni consecutivi che i giocatori puntano su di lui e rimangono a bocca asciutta. In terza e ultima piazza ecco il numero 88 sulla ruota di Genova, in ritardo da 112 estrazioni: in molti stanno pensando di allertare i carabinieri! Come se la passano i numeri ritardatari del Superenalotto? Bisognerebbe chiederlo al 90, che evidentemente di “paura” della solitudine non ne conosce, visto che sono 72 concorsi di fila che si isola rispetto agli altri estratti. Alle sue spalle, pronti a rilevarlo al comando della classifica dei ritardatari, i numeri 32 e 72, assenti rispettivamente da 66 e 62 concorsi di fila.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 25 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 84/2020. Questa sera scopriremo i numeri vincenti e i nuovi bottini realizzati dai più fortunati. Per ingannare l’attesa, possiamo rivedere insieme la classifica delle vincite grazie ai dati ufficiali diffusi dal portale di Agipro News. Partiamo dal 10eLotto: un fortunello di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, è riuscito a centrare 90 mila euro in premio grazie ad un 9 Oro. Segue Cave, nella provincia di Roma, con 50 mila euro realizzati con un 8 Oro. In terza posizione troviamo invece una cinquina che ci porta fino a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, Adrano, in provincia di Catania, Avellino, San Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo e a Cassino, in provincia di Frosinone. Per tutti la vincita è di 30 mila euro, mentre la giocata corrisponde all’8 Oro. Il montepremi dell’appuntamento di sabato ammonta invece a più di 20,4 milioni di euro. In cima alla classifica del Lotto troviamo invece La Spezia con una quaterna, quattro terni e sei ambi indovinati su Firenze e con un premio da più di 62 mila euro. Seguono due vincite imbroccate a Catania e a Bologna del valore di 9.750 euro a testa, mentre in terza battuta troviamo Misilmeri, in provincia di Palermo, e Roma, con due terni secchi su Palermo del valore di 9 mila euro cadauno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera avrà il valore di 29,8 milioni di euro: il concorso di oggi, oltre a rivelarci i numeri vincenti, potrebbe stupirci con la nascita di un super vincitore. Lo scorso sabato invece le quote secondarie hanno segnalato l’assenza del 5+ e del 5+1, mentre il bottino maggiore è quello del 5, pari a oltre 59 mila euro e con tre giocatori fortunati. A seguire un unico appassionato che ha realizzato quasi 30 mila euro grazie al 4+. Proseguiamo con il 3+ da 2.216 euro e 139 tagliandi vincenti, mentre per quanto riguarda il 4 le vincite sono 700 e il tesoretto da 297,27 euro. Il 3 premia 25.799 partecipanti con 22,16 euro a testa, mentre il 2 rimane inchiodato al premio da 5 euro e regala il bottino a 373.072 giocatori. Per il filone SuperStar, il 2+ da 100 euro finisce nelle case di 1.554 vincitori, mentre è da 10 euro il premio che l’1+ ha donato a 9.738 appassionati. Infine abbiamo 18.758 partecipanti per la quota dello 0+, come sempre del valore di 5 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto ci aspetta fra pochissimo per un nuovo ed emozionante concorso: chi riuscirà a centrare il Jackpot? La sestina vincente non compare all’orizzonte ormai da tempo, ma gli appassionati della Sisal non si arrendono e sono pronti a sfidare la sorte anche in occasione dell’estrazione di oggi. Anzi, molti giocatori si stanno chiedendo in queste ore quale sia il modo migliore per fare il primo investimento, bottino alla mano. Una domanda a cui la nostra Rubrica risponderà ancora una volta grazie alle idee lanciate su KickStarter. Oggi parliamo di Lauco, il più piccolo e potente caricatore USB-C presente sul mercato. E’ disponibile in due versioni, da 8 connessioni oppure da 12, mentre la velocità di trasferimento dati è di 5Gbps grazie alle porte USB 3.0. Solo 100w di potenza e la possibilità di inserire il Dual HDMI in 4K, oltre alla possibilità di connettere dispositivi, computer e molto altro ancora. Lauco prevede inoltre un goal di più di 4 mila euro, già conquistato grazie agli oltre 167 mila euro registrati fin dal suo lancio. L’asta però rimarrà attiva per altri 41 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Estrazione del Lotto in arrivo: questa sera ci verranno rivelati i nuovi numeri vincenti e le combinazioni più fortunate. I giocatori sperano ovviamente di centrare i bottini più generosi, ma anche i premi più contenuti possono regalare parecchie soddisfazioni. Per tutti gli appassionati in realtà il problema maggiore riguarda i numeri da inserire nella propria schedina. Siete ancora a caccia di idee? Se la risposta è sì, proseguite a leggere: la nostra Rubrica sta per rivelarvi i numeri associati ad una notizia selezionata per voi, ovviamente con l’aiuto della smorfia napoletana. Oggi parliamo di un Colonnello americano, che ha deciso di festeggiare la pensione mangiando un pezzo di torta che conservava dal ’73. All’epoca il militare si trovava in Vietnam e aveva giurato di tenere la razione C da parte finchè fosse rimasto nell’esercito. Una volta arrivata la pensione, Henry Moak ha estratto la torta dalla confezione sottovuoto, che ha mantenuto alterate le sue caratteristiche, e ha assaporato il dolce. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la torta, 23, il colonnello, 25, l’esercito, 9, la pensione, 77, e la guerra, 56. Aggiungiamo inoltre la razione, 75, per gli appassionati del 10eLotto che desiderano anche un Numero Oro da giocare.



