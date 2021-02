LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 25 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 FEBBRAIO 2021

Conto alla rovescia in occasione delle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 febbraio 2021: in arrivo tra poche ore i numeri vincenti del concorso Sisal numero 24/2021. Cresce sempre di più l’attesa in occasione del nuovo concorso Lotto, ma prima che i numeri sulle varie ruote possano essere resi noti, diamo come tradizione uno sguardo a quanto accaduto nel primo appuntamento della settimana, grazie ai dati forniti da Agipronews. A festeggiare è stata soprattutto la Lombardia dove in provincia di Milano è stata intercettata la vincita più alta del concorso di martedì scorso grazie ad un terno realizzato sulla ruota di Firenze e che ha fruttato al fortunato giocatore 90mila euro. Anche a Milano vincita interessante grazie ai medesimi numeri sulla ruota toscana e che hanno contribuito a far realizzare una vincita da 68.750 euro. A gioire è stata però anche la provincia di Padova con una vincita da 24.900 euro realizzata a Ponte San Nicolo.

Come è andato invece il concorso 10eLotto? Ancora Milano torna protagonista nella serata di martedì 23 febbraio grazie a tre vincite per un totale di 43.500 euro. La più alta è stata rappresentata da un 9 del valore di 20mila euro grazie a una giocata da 2 euro su un’estrazione frequente. Tra le altre vincite anche un 6 Oro da 13.500 euro e un 8 da 10 mila euro. In tutto l’ultimo appuntamento con il 10eLotto ha contribuito a distribuire oltre 33 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno sono stati 680,6 milioni.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

L’appuntamento centrale della settimana con le estrazioni, oltre a Lotto e 10eLotto vedono riaccendere i riflettori anche sul SuperEnalotto. Sono migliaia gli appassionati che da anni sperano di poter intercettare almeno una volta nella vita la combinazione vincente e mai come in questo periodo l’attenzione è massima, alla luce del jackpot da capogiro che continua a crescere estrazione dopo estrazione. La mancanza del “6” continua ed anche nell’estrazione dello scorso martedì è sfuggito dalle grinfie dei giocatori facendo lievitare il jackpot a quota 112,6 milioni di euro in vista dell’estrazione di oggi, giovedì 25 febbraio. Una cifra impressionante che nulla ha a che fare con l’ultima vincita milionaria realizzata con il “6” del valore di 59 milioni di euro centrato lo scorso 7 luglio a Sassari, in Sardegna. Il jackpot attuale, spiega Agipronews, diventa di diritto il settimo premio nella storia del gioco e secondo più alto al mondo. In sei giocatori, nell’ultima estrazione, hanno però centrato il “5” che ha fruttato ad ognuno di loro il premio di oltre 33 mila euro a testa.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot messo in palio dal SuperEnalotto in occasione dell’estrazione di oggi, 25 febbraio, non può non fare gola a tutti i concorrenti che si avvicinano al gioco Sisal. Sono ben 112 i milioni che potrebbero essere vinti questa sera, ma cosa fare con tutto questo denaro in possesso? Una domanda più che lecita ma che certamente contribuirà a mettere in difficoltà non pochi appassionati. Oltre a utilizzarne una buona parte per realizzare i progetti che da tempo erano in ballo, tra mutui e altre spese importanti, quasi certamente una parte del denaro vinto potrebbe essere utilizzata per i propri sfizi. Ecco allora che torniamo con la nostra consueta rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter e dalla quale estraiamo oggi un nuovo progetto sul quale potreste decidere di investire. Si tratta questa volta di “Peeps Play House”, un giocattolo divertente per i pulcini. Si tratta in altri termini di uno spazio di gioco interattivo per pulcini che fornisce ore di divertimento per voi e i vostri pennuti. Perchè allora non finanziare il progetto con una parte del vostro denaro vinto al SuperEnalotto? Per approfondire ulteriormente, cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Si parla di Smorfia Napoletana ed inevitabilmente anche oggi l’attenzione ricade sul gioco del SuperEnalotto. Ad unire i due mondi è la passione per i numeri. In vista del nuovo concorso Sisal siete a secco di ispirazione sulle cifre da mettere in gioco? Allora potrebbe essere d’aiuto scoprire i numeri della Smorfia Napoletana con il relativo significato in riferimento ad una delle notizie del momento. La cantante Lady Gaga è disperata per via del rapimento dei suoi amati cani. Mentre si trova a Roma per girare il film Gucci, a Los Angeles il suo dogsitter è stato vittima di una sparatoria e purtroppo alcuni malviventi avrebbero portato via due dei bulldog della cantante che ha già offerto mezzo milione di dollari per il loro riscatto. Quali sono i numeri che giungono dalla Smorfia? Il 32 fa subito riferimento alla grande artista della musica internazionale, al quale si associa l’88 per la cantante donna. Il bulldog è rappresentato dal 7 mentre il cane in generale è rappresentato dal 6. Il 31 è relativo al rapimento ed infine il 17 è relativo al riscatto.



