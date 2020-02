Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 25 febbraio: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto che tornano al centro della nostra attenzione in questo martedì 25 febbraio 2020. Il nostro consueto approfondimento comincia dal gioco del Lotto, dove in fatto di ritardi non possiamo fare a meno di sottolineare la costanza del numero 22 sulla ruota di Palermo: sono diventate 172 le assenze consecutive e quello che sembrava un traguardo irraggiungibile, quota 200, di estrazione in estrazione sembra sempre di più un obiettivo alla portata. In seconda piazza troviamo poi il numero 7 sulla ruota di Bari, latitante da 138 concorsi. Sul podio, medaglia di bronzo per il numero 38, che con 126 assenze di fila avrebbe meritato in altri tempi anche un posizionamento migliore. Capitolo Superenalotto: qui la primula rossa per antonomasia è il numero 27, che con 86 ritardi consecutivi insegue l’ingresso in “quota 100” (e qui la pensione non c’entra). In seconda e terza posizione tra i ritardatari troviamo poi i numeri 18 e 41, rispettivamente assenti da 52 e 49 turni. (Agg di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 25 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 24/2020. Il concorso di oggi del Lotto e 10eLotto sta per iniziare: la settimana non potrebbe cominciare in modo fortunato, per tutti i giocatori italiani. I numeri vincenti premieranno gli appassionati più fortunati, ma anche le regioni e le diverse città dello Stivale. Prima di immergerci nella nuova estrazione, scopriamo i dati diffusi da Agipro News e la statistica ufficiale delle vincite registrate lo scorso sabato. In testa il Lotto con la provincia di Torino, grazie a due quaterne secche centrate a Sauze d’Oulx e giocate entrambe sulla ruota di Milano. Ogni combinazione è legata al premio da 120 mila euro, quindi saliamo a 240 mila euro nel caso in cui la schedina sia di un unico partecipante. La provincia di Messina con Giardini Naxos si piazza invece al secondo posto grazie a due giocate da tre numeri sulla ruota di Cagliari, per un valore di 23.750 euro ciascuna. Con gli stessi numeri, un terno secco ha premiato un vincitore di Palermo con 22.500 euro. Il 10eLotto mette invece in cima al suo podio un appassioanto di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Il bottino è da 20 mila euro realizzato con un 7 Oro. In seconda base troviamo invece una cinquina di vincite indovinate a Cafasse, in provincia di Torino, con un 8 e a La Spezia con un 5 Doppio Oro. Un altro 8 è stato centrato invece a San Nicola Arcella, mentre un 7 Oro a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, e un 6 a Trebaseleghe, nel Padovano. Per tutti i vincitori invece il premio è da 10 mila euro, mentre il montepremi annuale sale a 651,8 milioni di euro. Lo scorso appuntamento infine ha registrato vincite per un valore di più di 24,7 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot e il SuperEnalotto saranno di nuovo protagonisti di un emozionante e fortunato concorso: questa sera si terrà la gara a premi e la sestina vincente potrebbe regalare il suo bottino da 26,4 milioni di euro al più fortunato. La scorsa settimana infatti il montepremi non è stato distribuito, mentre le quote secondarie hanno registrato in molti casi i minimi storici. Secondo la statistica ufficiale, il testa a testa è stato vinto dal 5, con sei vincitori ed un premio che supera i 36 mila euro. A breve distanza e con un bottino da oltre 35 mila, troviamo invece il 4+ con due giocatori. Sono 113 i tagliandi fortunati associati alla vincita del 3+, pari a 3.019 euro, mentre saliamo a 634 per i biglietti vincenti legati alle sorti del 4, del valore di 355,72 euro. In leggero miglioramento il bottino del 3, che premia 22.287 partecipanti con 30,19 euro a testa, mentre il 2 regala i suoi 5,72 euro a ciascuno dei 363.703 vincitori. Infine abbiamo i 100 euro del 2+, registrato da 1.595 schedine, mentre l’1+ premia 11.212 giocatori con 10 euro cadauno. In fondo alla classifica troviamo infine i 5 euro dello 0+, del valore di 25.490 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot continuano ad attirare milioni di giocatori, grazie ai premi previsti del gioco della Sisal. Non parliamo solo del montepremi quindi, ma tutte le quote minori, dalla più piccola alla più generosa. Di sicuro saranno tantissimi i partecipanti a realizzare i propri sogni e diventare i nuovi vincitori proprio grazie al concorso di questa sera. Alcuni però rischiano di inciampare proprio in dirittura d’arrivo, magari perchè non hanno pensato a come spendere la propria vincita. O meglio una parte, una fettina con cui inaugura la propria vincita. Gli investimenti sono importanti quando si parla di ricchi tesoretti ed è facile perdere di vista l’obbiettivo, farsi trascinare da quel vortice di emozioni che di sicuro vivranno i fortunelli di oggi. Per fortuna non dovete per forza essere preparati: potete sempre affidarvi alla nostra Rubrica e al consiglio che stiamo per svelarvi. Grazie all’aiuto di KickStarter, abbiamo selezionato per voi un’idea londinese che potrebbe fare al caso vostro. Un piccolo oggettino che piacerà agli amanti del caffè e delle bevande calde in generale. Hunu è infatti una tazza dal design moderno e realizzata in materiale riutilizzabile, in grado di diventare così piccola da poter essere nascosta in una tasca oppure nella borsetta delle signore. Hunu è pieghevole ed è dotato di una banda isolante che può essere rimossa da chi preferisce una bevanda extra bollente. Un comodo oggettino che farà gola anche a chi ama l’ambiente e preferisce riutilizzare la tazza più e più volte. Basta un semplice lavaggio e il gioco è fatto! Il goal da raggiungere invece sfiora i 3 mila euro e anche se mancano solo 9 giorni alla fine dell’asta, i sostenitori per ora hanno versato quasi 200 mila euro per realizzare questa interessante iniziativa.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci svelerà fra pochissimo numeri vincenti e premi, ovviamente suddivisi in base alle diverse ruote. I giocatori possono sfruttare quindi il tempo a disposizione per ultimare le fasi di gioco, a partire dalla schedina fino alla registrazione in ricevitoria. Anche se ad un primo sguardo possono sembrare tutte operazioni semplici, gli appassionati del gioco italiano sanno bene che non è facile in realtà trovare i numeri da giocare. Ecco perchè la nostra Rubrica non salta mai un appuntamento e anche oggi è pronta per svelarvi la news di oggi e i numeri associati ad alcuni dettagli. Naturalmente con l’aiuto della smorfia napoletana! Partiamo dalla notizia, che ci porta fino a San Francisco. Il sogno di molti è trovare la propria anima gemella, ma non tutti riescono a tagliare il traguardo. Una donna americana in particolare, ha scelto di rimboccarsi le maniche ed aiutare Cupido. Come? Offrendo 10 mila dollari a chiunque dei suoi amici fosse stato in grado di presentarle il futuro consorte. Una bella sfida quindi, ma anche un modo per la sconosciuta di tagliare i tempi morti e ottimizzare il momento della ricerca. E visto che la maggior parte dei matrimoni sono legati ad una presentazione fra amici in comune, perchè non sfruttare le proprie conoscenze? Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’amico, 19, le nozze, 10, la presentazione, 42, l’anima, 85, e il gemello, 2. Come Numero Oro per chi vuole partecipare anche all’estrazione del 10eLotto scegliamo invece Cupido, 6.



