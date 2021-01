LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 25 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 25 GENNAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 25 gennaio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 11/2021. Abbiamo davanti una giornata di estrazioni, ma prima è doveroso volgere per un momento lo sguardo al recente passato e vedere come sono andate le cose sabato scorso a livello di risultati. Grazie ad agipronews.it siamo in grado di eleggere Ercolano come città più fortunata nel gioco del Lotto: il premio più alto di giornata è andato infatti ad un fortunato giocatore della provincia di Napoli che ha vinto 22.500 euro grazie ad un terno secco sulla ruota di Roma. Seconda piazza per i 21mila euro vinti a San Salvo, in provincia di Chieti, mentre in terza posizione troviamo un anonimo di Sezze, in provincia di Latina, con una vincita da 18.800 euro. Se l’ultimo concorso del Lotto ha assegnato premi di entità contenuto, lo stesso non si può dire per il 10eLotto, molto più generoso nell’attribuzione delle vincite. Un premio da record è stato vinto da un fortunatissimo di Cesano Boscone, in provincia di Milano, che si è aggiudicato un premio da 5 milioni di euro. Si tratta della vincita più alta mai conseguita nel gioco a premi. Il neo-milionario ha vinto grazie ad un Doppio Oro su una schedina da 4 euro euro in cui ha indovinato tutti e 10 i numeri. Complimenti a lui!

QUOTE SUPERENALOTTO

Abbiamo visto le quote assegnate per Lotto e 10eLotto di sabato, adesso facciamo lo stesso per quel che concerne l’ultima estrazione del Superenalotto. La notizia è che ancora una volta nessuno ha fatto “6” mettendo le mani sul Jackpot. Casella vuota anche per quanto concerne gli eventuali vincitori del premio associato al “5+1”. Per trovare i primi vincitori bisogna scendere fino al “5”: qui troviamo 9 giocatori che hanno intascato 25.460,01 euro. A fare “4” sono stati 1127 anonimi che hanno portato a casa 206,34 euro, mentre il “3” è stato totalizzato da 36.900 giocatori che hanno vinto 19,01 €. Ultimo premio del Superenalotto quello da 5 euro vinto da 504.457 giocatori che hanno fatto “2”. Occupiamoci adesso del concorso gemello del Superenalotto, il “SuperStar”: qui scopriamo che il primo premio assegnato è il “4 Stella” da 20.634,00 euro vinto da 6 fortunati. A stappare lo spumante per una vincita comunque importanti con il “3 Stella” sono stati anche 197 giocatori che hanno incassato 1.901,00 €. I canonici 100 euro associati al “2+SuperStar” sono andati invece a 2.253 giocatori. Ultimi due premi del SuperStar da 10 e 5 euro associati a 1 e 0 Stella assegnati infine rispettivamente a 12.871 e 25.471 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto in questo martedì 26 gennaio 2021 tocca quota 97.100.000 €. Dite che vi fa gola? Prima di sognare iniziate a ragionare su come spendereste una somma così elevata. Noi de ilsussidiario.net come sempre vi suggeriamo un progetto innovativo e intelligente che attende il sostegno di generosi finanziatori per spiccare il volo. Oggi sulla piattaforma “crowdfundme.it” ad attirare la nostra attenzione è stato “Fred Jerbis”. Di che si tratta? Per non sbagliare vi proponiamo la descrizione degli stessi sviluppatori, che scrivono: “Fred Jerbis è una società specializzata nella produzione di spiriti Made in Italy (liquori e distillati) fondata da Federico Cremasco, esperto erborista con elevate competenze nel settore spirits & mixology, il cui quartier generale si trova a Polcenigo, uno dei 100 Borghi più belli d’Italia all’interno del Parco delle Dolomiti, patrimonio Unesco. Una piccola eccellenza italiana, già riconosciuta in tutto il mondo, con fatturato 2020 stimato a 238.000€ (+30% rispetto al 2019), e circa 18.700 bottiglie vendute nello stesso anno”. Vi alletta l’idea di dare una mano? C’è anche la possibilità, se le cose andranno per il verso giusto, di rientrare dell’investimento: cliccate qui per farvi un’idea. Ah, non dimenticate: prima mettete le mani sul Jackpot!

LA SMORFIA NAPOLETANA DEL SUPERENALOTTO

A poche ore dalle estrazioni di Lotto e Superenalotto non possiamo convivere con l’idea che voi non abbiate ancora scelto i numeri da giocare. Ecco perché la rubrica de ilsussidiario.net vi propone come di consueto alcuni numeri prendendo a piene mani dalla Smorfia Napoletana. Tentiamo come sempre di trarre ispirazione dai fatti di cronaca più importanti, e oggi non possiamo esimerci dal parlare delle annunciate dimissioni del presidente Giuseppe Conte. Quella a cui stiamo assistendo è una crisi di “governo”: la parola tra le virgolette nella Smorfia partenopea è associata al numero 23. In discussione c’è soprattutto la figura del “presidente”, numero 45, del “consiglio”, numero 59. Cosa farà adesso il presidente della “Repubblica” (90)? Su questo rimane un grosso “dubbio”, numero 35. Se siete sostenitori di Conte, però, non potete fare a meno di giocare il numero 3, come il terzo governo che il premier dimissionario spera a breve di guidare.



