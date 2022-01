Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 GENNAIO 2022

Ci siamo per la nuova estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. La caccia ai numeri vincenti del concorso Sisal n. 11/2022 è cominciata. Prima di scoprirli tutti possiamo dare uno sguardo alle quote assegnate al gioco del Lotto di sabato 22 gennaio 2022. L’agenzia Agipronews ci informa che la vincita più alta di giornata è stata conseguita a Milano ed ha regalato un bottino di 600mila euro grazie ad una quaterna sulla ruota di Bari, con una giocata da 5 euro. La Lombardia è stata protagonista dell’ultimo concorso con altre due vincite, sempre in zona. Una da 25.950 euro a Pioltello, l’altra da 13.500 euro a San Giuliano Milanese. Ma vanno segnalati anche 36.475 euro vinti a Roma, con sei ambi, quattro terni e una quaterna e 22.500 euro a Lanciano, in provincia di Chieti, con un terno ancora sulla ruota di Bari. Di fatto, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 8,8milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 75,2 milioni dall’inizio dell’anno.

Passiamo al 10eLotto, sempre con la lente d’ingrandimento di Agipronews. Sono stati vinti 100mila euro a Lauro, in provincia di Avellino, con 3 euro e un 8 Doppio Oro. Ma a far festa anche Floridia, in provincia di Siracusa, dove un 7 Oro ha fruttato un premio da 50 mila euro, invece la terza vincita più alta del concorso si registra a Roma, dove c’è stato un 8 Oro da 30 mila euro. Sono arrivati premi anche a Massa Marittima (GR) e a Milano, dove due fortunati giocatori hanno portato a casa 20 mila euro, rispettivamente con un 9 e un 6. Festa anche a Brivio, in provincia di Lecco, con un 4 Doppio Oro da 8 mila euro. Quindi, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro per un totale di oltre 230,1 milioni da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ora concentriamoci sulla quote del Superenalotto dell’ultimo concorso, quello di sabato. Nessuno è stato in grado di conquistare l’ambito Jackpot, ma non c’è comunque da lamentarsi. Lo sanno bene coloro che hanno centrato il 5. Le vincite sono quattro, ognuna delle quali da 60.626,79 euro. Sono andati 306,19 euro invece a coloro che hanno centrato il 4, in questo caso con 823 schedine fortunate. Le giocate vincenti per il 3 sono invece 32.175, che garantisce un premio di 23,26 euro. Infine, 5 euro per ognuna delle 478.577 schedine fortunate relative al 2. Ma ovviamente non è finita qui, c’è il Superstar.

Ci sono stati cinque 4 stella da 30.619,00 euro, mentre 2.326,00 euro vanno a coloro che hanno trionfato col 3 stella (e in questo caso i biglietti fortunati sono 171). Le quote del Superenalotto ci mostrano anche un 2 stella da 100 euro (2.389 schedine fortunate), invece 10,00 ai fortunati dell’1 stella (14.901 biglietti vincenti), infine 5 euro al 0 stella che di tagliandi fortunati ne annovera 31.505.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto vola a 145,1 milioni di euro per l’estrazione di oggi. Davvero tanti da spendere, ma anche da investire. In quest’ultimo caso ci permettiamo di avanzare dei suggerimenti. Del resto, non mancano progetti innovativi che meriterebbero attenzione. Una mano in tal senso ce la fornisce la piattaforma Kickstarter, che include il progetto “Revolve”, la lampada rovesciata stampata in 3D. Che ha di speciale questa lampada? Si tratta di una vera e propria rivoluzione, perché creatività e sostenibilità si intrecciano. I progettato sono partiti da un presupposto: premendo l’interruttore si accende la lampadina.

Cosa succede invece se premendo l’interruttore si illumina tutta la lampada? Non c’è dunque una lampadina da accendere, ma la lampada stessa, che è fatta di Led la cui durata è di 50mila ore. Il progretto è italiano e finora ha ottenuto la fiducia di molti sostenitori, infatti è a 1.396 euro di finanziamento rispetto ai 5mila fissati come obiettivo. Se siete incuriositi e volete sapere di che si tratta, allora dovete cliccare qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è estrazione di Lotto e Superenalotto senza uno sguardo alla smorfia napoletana, che anzi può rappresentare una fonte di ispirazione per la scelta dei numeri da giocare. Per l’occasione ci concentriamo su una lieta notizia: Gigi D’Alessio è diventato di nuovo papà. Il cantautore napoletano festeggia la nascita di Francesco, il quinto figlio. Così abbiamo il primo numero, il 5. Altri numeri li ha forniti proprio lui: il piccolo pesa 3,24 chili ed è lungo 49,5 centimetri, quindi potete andare per eccesso o difetto e avere altri numeri da poter giocare. Ma la smorfia cosa ci suggerisce?

C’è il 9 che rappresenta la figliolanza, 20 la festa per il nuovo arrivo in casa D’Alessio. Ancor più azzeccato è il 29, il padre dei bimbi. Ci mettiamo anche la mamma, 52, Denise Esposito. Ma non possiamo non includere il 55, che è la musica, la grande passione di papà Gigi D’Alessio, la cui ninna nanna sarà sicuramente particolare.



