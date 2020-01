LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, 10eLotto 25 gennaio 2020

LOTTO E SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato il proprio responso. I monopoli di Stato puntualissimi e or è il momento per osservare se le speranze sono diventate realtà per qualcuno dei nostri cari lettori. E allora pronti occhiali e matita per controllare se questa volta la “sensazione” o la “smorfia” o il “sistemone” hanno funzionato. Dal canto nostro, perchè le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto rimangano sempre divertimento, ecco i consigli più di buonsenso. Giovare sempre responsabilmente, basse cifre, soprattutto se in stato di necessità. In secondo luogo controllare sempre e in ogni caso il vostro tagliando anche in ricevitoria. E naturalmente, se doveste vincere, ricordarvi sempre di chi è meno fortunato di voi. E ora bando agli indugi, i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°11 del 25/01/2020

4 – 5 – 15 – 26 – 31 – 33 – 37 – 38 – 40 – 49 – 50 – 62 – 66 – 67 – 69 – 74 – 77 – 85 – 89 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 85

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 85 – 40

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 11 del 25/01/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

11 16 90 68 17 35

NUMERO JOLLY

76

SUPERSTAR

47

Lotto, estrazione n°11 del 25/01/2020 BARI 85 40 90 80 67 CAGLIARI 69 5 10 9 48 FIRENZE 67 89 72 82 22 GENOVA 77 26 68 17 10 MILANO 62 15 19 87 44 NAPOLI 74 4 76 53 12 PALERMO 50 31 67 68 28 ROMA 38 49 22 43 18 TORINO 66 33 68 38 74 VENEZIA 40 37 85 54 82 NAZIONALE 90 83 14 26 5

I RITARDATARI LOTTO E SUPERENALOTTO

Sabato 25 gennaio 2020: una delle ultime occasioni del mese di gennaio per tentare la sorte con il gioco del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto. I numeri ritardatari in questo senso sono da monitorare perché ci dicono quali sono quelli che hanno più possibilità di uscire: non fosse altro per la legge dei grandi numeri. Sembra sfuggire ad ogni statistica e legge numerica il numero 22 sulla ruota di Palermo, assente all’appello del Lotto da ormai 159 estrazioni consecutive. La seconda posizione spetta al numero 7 sulla ruota di Bari, le cui assenze di fila sono ben 125. Medaglia di bronzo? Al collo del numero 38, latitante sulla ruota di Genova da 113 turni. Cosa succede invece ai numeri ritardatari del Superenalotto? In questo concorso il capofila degli assenti è il numero 27, primula rossa da 73 estrazioni. Segue a breve distanza il numero 24, che si fa desiderare da 66 concorsi. Sul terzo gradino del podio troviamo invece il numero 84, dato per disperso da 49 turni. (Agg di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 GENNAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 25 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 11/2020. Lotto e 10eLotto pronti sui blocchi di partenza per una nuova estrazione: questa sera, gli appassionati di entrambi i giochi italiani potrebbero raggiungere il podio e portarsi a casa bottini interessanti. Quali sono state invece le vincite maggiori dello scorso giovedì? Ce lo svela la statistica ufficiale che Agipro News ha messo a nostra disposizione: in testa alla classifica il Lotto con Ceriale, in provincia di Savona, dove un fortunello ha centrato tre ambi e un terno del valore di 55 mila euro. La giocata riguarda la ruota di Genovas. Segue Bari con un ambo da 25 mila euro e la provincia di Como con Domaso, dove un vincitore ha superato i 21 mila euro in premio. In entrambi i casi la schedina riguarda sette ambi, quattro terni e una quaterna. Una combinazione identica e in aggiunta al Lottopiù è stata imbroccata a Limatola, in provincia di Benevento. Il montepremi annuale intanto schizza a più di 357 milioni di euro, mentre sono 31,4 milioni i bottini azzeccati nel singolo concorso. Per il 10eLotto, la vincita più alta è doppia: due giocatori di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, e di Selci, in provincia di Rieti, hanno centrato un colpaccio da 50 mila euro grazie ad un 9 Oro su estrazione frequente. A seguire la provincia del Sud Sardegna, Ussana, con 30 mila euro realizzati con un 6 Doppio Oro. Il montepremi del 2020 ammonta invece a 285 milioni di euro, mentre il singolo appuntamento ha premiato gli appassionati con più di 24 milioni.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Superenalotto torna per un’altra estrazione in cui si andrà all’assalto del Jackpot. Oggi però saranno in palio 66,1 milioni di euro. Si tratta del secondo premio più alto d’Europa. Al primo posto ci sono infatti gli 84 milioni di euro messi in palio da Eurokackpot, al terzo invece i 28 milioni di Euromillions. Negli Stati Uniti invece la storia è un bel po’ diversa. I riflettori sono infatti puntati su Powerball e MegaMillions. Il primo offre 373 milioni di dollari, l’altro 130. Al cambio corrispondono a circa 337 e 117 milioni di euro. Somme da capogiro, ma anche il Jackpot del Superenalotto ha raggiunto una quota ragguardevole, motivo per il quale l’attenzione stasera sarà rivolta particolarmente alla combinazione fortunata di questo gioco. Questo nuovo anno non ci ha ancora regalato un “6”, quindi possiamo cominciarlo davvero nel migliore dei modi, ma molto dipende dalla dea bendata… (agg. di Silvana Palazzo)

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

66,1 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il SuperEnalotto è sempre più ricco grazie all’estrazione di oggi. Certo, forse i giocatori avrebbero preferito che il pallottoliere venisse azzerato, ma sembra proprio che la sestina vincente non abbia ancora alcuna intenzione di concedere il proprio bottino. In attesa dell’appuntamento odierno, rivediamo la statistica ufficiale e scopriamo i premi distribuiti lo scorso giovedì. I dati ci parlano di un crollo globale di tutte le quote, a partire dal 5 che supera i 30 mila euro e premia 6 vincitori. Meno di 30 mila euro invece per 4 giocatori che hanno imbroccato il 4+, mentre il 3+ regala 2.325 euro a 93 appassionati. A seguire il 4 con un tesoretto da 293,79 euro e 633 tagliandi vincenti, mentre per il 3 il premio è da 23,25 euro e i vincitori sono 24.013. In ultima posizione per la serie standard, il 2 da 5 euro tondi: le vincite associate sono 372.439. Per quanto riguarda il SuperStar, 1.537 giocatori realizzano i 100 euro grazie al 2+, mentre 9.224 partecipanti si portano a casa 10 euro a testa grazie all’1+. Infine abbiamo i 5 euro dello 0+, consegnati a 19.221 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e il Jackpot potrebbe affacciarsi presto alla finestra di uno o più fortunelli. La sestina vincente infatti potrebbe decidere di regalare il montepremi a più di un giocatore, un evento ancor più raro ma di sicuro possibile. In attesa del concorso di oggi, gli aspiranti vincitori si stanno già dando da fare per individuare un’iniziativa utile per spendere la vincita. Anche la nostra Rubrica ha già fatto i compiti a casa ed ha trovato per voi un’idea lanciata da una società della California su KickStarter. Parliamo di Penna Straw, un sistema portatile con cannucce realizzate nel rispetto dell’ambiente e dotato di sterilizzatore con raggi UV. Molti tipi di plastica infatti non sono riciclabili e le particelle finiscono spesso nell’oceano. E’ frequente quindi che rimangano attaccate a branchie, pelle e carapaci di tante specie acquatiche. Per esempio la plastica usata per realizzare le tanto famose cannucce per bere cocktail e bevande. Penna Straw è in grado di evitare l’uso di 10 mila cannucce ogni mese: come? Semplicemente sostituendo la normale cannuccia con un’altra creata senza l’uso di plastica, comoda da usare e riporre all’interno del pacchetto. All’interno, Penna Straw viene sterilizzata per abbattere la carica batterica. Il progetto prevede un goal di circa 9 mila euro, già centrati, mentre l’asta rimarrà attiva ancora per 58 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per dare il via ad una nuova ed emozionante estrazione: avete già registrato la vostra schedina? Spesso giocatori inesperti così come partecipanti più attenti, rischiano di rimanere fuori dalla gara a causa dei fatidici numeri da giocare. Una vera impresa se si pensa che esistono tantissime combinazioni e che solo alcune verranno estratte nell’appuntamento di stasera. Se anche voi siete in alto mare e non sapete quali numeri giocare, potete sempre contare sull’aiuto della nostra Rubrica. Grazie all’occhio vigile della smorfia napoletana, scopriremo quali numeri sono associati alla news di oggi. Parliamo di matrimoni particolari e del desiderio dello stilista Karl Lagerfeld di voler diventare il marito della sua gatta. Conosciuto per la personalità eccentrica, l’uomo non ha mai nascosto di essere un grande amante degli animali. Nessuno però avrebbe mai immaginato che avrebbe persino cercato di sposare la sua Choupette. Per fortuna le autorità lo hanno fermato appena in tempo e hanno spiegato allo stilista che la legge non prevede matrimoni fra esseri umani e animali. Sembra tra l’altro che Lagerfeld non ne fosse al corrente, vista la sua delusione nel non poter procedere con la cerimonia. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo le nozze, 10, il gatto, 3, lo stilista, 46, il divieto, 51, e l’animale, 22. Per gli amici del 10eLotto scegliamo come Numero Oro l’innamorato, 80.



