Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 25 giugno: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e Superenalotto tornano oggi, giovedì 25 giugno 2020, con una nuova estrazione e allora i numeri ritardatari si preparano per un nuovo aggiornamento. In attesa di scoprire se qualcuno uscirà dalla classifica per apparire tra i numeri vincenti, come accaduto col 48 su Firenze tornato dopo 98 estrazioni, ecco la graduatoria che riguarda il Lotto. Al primo posto c’è il 38 su Genova con le sue 160 assenze. A seguire il 45 su Bari che invece manca da 131 concorsi. Terzo posto per il 53 su Nazionale che invece non si vede da 109 estrazioni. Fuori dal podio il 75 su Venezia che ha raggiunto 99 turni di assenza e quindi potrebbe diventare centenario oggi, mentre il 24 su Napoli non si fa vedere da 92 appuntamenti con la fortuna. Passiamo al Superenalotto, col 90 in cima dall’alto delle sue 46 assenze. Una in più del 33 e dell’89, mentre il 77 e il 25 chiudono la top five rispettivamente con 44 e 43 ritardi. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 58/2020. Nuovo concorso per Lotto e 10eLotto: anche questa sera, gli aspiranti vincitori potranno puntare dritti verso la meta e sperare di portarsi a casa uno dei premi in palio. Nei casi più fortunati, i bottini potrebbero persino essere più di uno! Grazie alla statistica ufficiale, scopriamo nel frattempo le vincite registrate lo scorso martedì. La classifica delle vincite, come ci svela Agipro News, è guidata dal 10eLotto e una vincita registrata a Formigine: un fortunello ha centrato 9 numeri su 10 e si è portato a casa 100 mila euro. La provincia di Latina con Fondi si piazza invece al secondo posto con un bottino da 35 mila euro. A seguire Villafranca Tirrena, nel Messinese, dove sono stati vinti 20 mila euro. Il gioco invece ha distribuito premi per un valore di 22,2 milioni di euro. Il Lotto mette al primo posto del podio un appassionato della provincia di Benevento: è di Torrecuso il vincitore del premio che supera i 27 mila euro. La combinazione è legata alle sorti di quaterna, terno e tre ambi su Napoli. Al secondo posto troviamo invece Sassari con 25 mila euro, mentre Bassano Romano, in provincia di Viterbo, si posiziona sul terzo gradino con Torino e Palermo e tre vincite da 23.750 euro cadauna.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

54,7 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: il montepremi continua ad aumentare il proprio valore, mentre i giocatori stanno per iniziare una nuova corsa verso i premi della Sisal. La statistica dello scorso martedì ci conferma infatti l’assenza della sestina vincente, ma anche di una presenza in grande stile. Messi da parte il 5+1 e il 5+, a loro volta assenti, il 5 ha premiato un fortunello con quasi 153 mila euro. Segue un altro appassionato che con il 4+ si è portato a casa oltre 42 mila euro, mentre 82 giocatori hanno centrato il bottino del 3+, pari a 3.203 euro. Segue il 4 da 428,76 euro e 361 tagliandi vincenti, contro il 3 da 32,03 euro e 14.609 biglietti fortunati. Il premio del 2, del valore di 6,11 euro, è stato consegnato invece a 238.082 appassionati. Sono inoltre 1.429 i vincitori che con il 2+ hanno realizzato un premio da 100 euro. Il tesoretto da 10 euro associato alla quota dell’1+ vede invece 9.437 giocatori fortunati. Infine abbiamo i canonici 5 euro per il premio dello 0+, centrato da 24.484 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per far vivere una nuova ed emozionante avventura a tutti i giocatori della Sisal. Parliamo ovviamente del concorso di questa sera, che come sempre distribuirà premi e numeri vincenti in tutta la penisola. Siamo quasi in dirittura d’arrivo: l’estrazione inizierà fra pochissimo e abbiamo ancora tempo a sufficienza per parlare del traguardo e di quale progetto vorremmo realizzare con la prima fetta del nostro bottino. La nostra Rubrica infatti mette sempre al centro i sogni dei giocatori, a cui propone idee utili selezionate su KickStarter. Se siete a caccia di un’iniziativa su cui investire una parte del premio vinto, potete sempre tenere in considerazione Bisofti, un vero e proprio aiutante di chi ama scattare foto e realizzare video con il proprio smartphone. Bigsofti è una luce portatile a intensità tenue che migliorerà l’aspetto di foto e video in qualsiasi situazione. E’ dotato di tre impostazioni per la luminosità e altre tre per la gamma di colori preferita. Adatto a qualsiasi tipo di dispositivo smartphone, mobile, tablet, fotocamera e altro, Bigsofti potrà soddisfare le aspettative di principianti e utenti esperti. Basterà inserire la luce al di sopra del proprio dispositivo, come se fosse un flash: il pannello a LED bicolore e ad alta qualità penserà al resto. Il goal da raggiungere invece è di 11.040 euro: finora i sostenitori hanno versato contributi per oltre 32 mila, mentre l’asta rimarrà attiva per altri 28 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di questa sera regaleranno tanta fortuna a tutti i giocatori che riusciranno a imbroccare le combinazioni giuste. Gli appassionati del gioco italiano sanno bene che è tutta una questione di fortuna: anche chi ama adottare i maxi sistemoni per giocare non può che considerare la presenza di una componente magica, quasi mistica. Ovvero il fato, il destino o qualsiasi altro termine vi venga in mente per definire quella mano ‘divina’ che sancisce chi saranno i vincitori. Prima però dobbiamo pensare ai numeri da giocare: la nostra Rubrica si occupa proprio di questo, anche per aiutare gli aspiranti vincitori in difficoltà sulla compilazione della schedina. Partiamo dalla news selezionata per voi e poi scopriamo i numeri associati, grazie al supporto della smorfia napoletana. Parliamo di una notizia macabra che ci porta fino in Vietnam, dove un uomo ha deciso di sigillare i resti della moglie in una scultura in gesso. Il tutto per continuare a dormire accanto alla donna della sua vita. Anche se in realtà il matrimonio fra il signor Van e la consorte è stato organizzato dalle rispettive famiglie a metà degli anni Settanta. Poi i due si sono innamorati e hanno vissuto una lunga vita insieme,d ando alla luce sette figli. La morte della moglie ha colpito così duramente Van chel’uomo ha deciso di dormire sulla tomba della donna, per poi organizzare il suo nuovo progetto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la moglie, 11, il dormire, 32, la statua, 55, il gesso, 10, e il matrimonio, 28. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece l’innamorato, 80.



