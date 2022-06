Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 GIUGNO 2022

Lotto, Superenalotto e 10eLotto ci fanno compagnia in questa serata che potrebbe regalarci belle sorprese e quindi belle vincite. Si spera che siano anche ricche, del resto c’è un ricco Jackpot per il Superenalotto che attende di essere conquistato. Oggi, sabato 25 giugno 2022, si terranno quindi le estrazioni del concorso Sisal n. 76/2022. Non vediamo l’ora di conoscere i risultati, nel frattempo però possiamo dare uno sguardo a quel che è accaduto nell’ultimo concorso, quello di giovedì, cominciando dal Lotto. A far festa Manduria (Taranto), con un fortunato che ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaderna sulla ruota del Lotto di Roma, conquistando così 124.750 euro.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 25 giugno 2022

Ma esulta anche la Sicilia grazie alle sue quattro vincite al Lotto. La prima a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina): 45 mila euro con un terno secco sulla ruota del Lotto di Palermo. La seconda ad Aci Catena (Catania), 19mila euro con tre ambi e un terno sulla ruota del Lotto siciliana. Invece 14mila euro sono stati vinti a Messina, con tre ambi e un terno su Palermo. C’è poi il premio assegnato proprio nel capoluogo siculo: 13.500 euro con un terno secco sulla ruota locale. Restiamo in tema feste. C’è stata anche a San Nicola Manfredi (Benevento) per sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Venezia per un premio di 26mila euro. Agipronews segnala il terno secco sulla ruota del Lotto di Bari centrato a Valenza (Alessandria), con una vincita da 22.500 mila euro. La ruota del Lotto pugliese si è rivelata fortunata anche per un giocatore di Trebisacce (Cosenza), con una vincita da 20 mila euro attraverso un ambo. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 518,8 milioni dall’inizio dell’anno.

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 23 giugno 2022: la caccia

Passiamo al 10eLotto e le sue quote relative all’estrazione di giovedì. Stando a quanto riportato da Agimeg, Amantea (Cosenza) è l’assoluta protagonista dell’ultimo concorso, perché un fortunato giocatore, con una giocata da soli 3 euro, ha centrato un “9” da 250mila euro. Comunque, l’ultima estrazione del 10eLotto si è rivelata particolarmente generosa, visto che sono state realizzate altre tre vincite, ognuna da 50mila euro, a Isola Capo Rizzuto (KR), Canazei (TN) e Solarino (SR). Se si tiene conto anche del 10eLotto, questo gioco e il Lotto da inizio anno hanno assegnato vincite per un totale di 2,30 miliardi di euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 23 giugno 2022

LOTTO, SUPER JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

La caccia al Jackpot del Superenalotto sta per entrare nel vivo. L’obiettivo è metter le mani sui 227,8 milioni di euro in palio dopo che l’assalto nell’estrazione di giovedì è andato a vuoto. A tal proposito, vi ricordiamo anche le quote, che ci consentono di chiarire quanto possa essere generoso questo gioco anche con chi non riesce a centrare la sestina fortunata. Basti pensare a coloro che hanno centrato il “5” da 32.065,53 euro. Le schedine fortunate sono 7. Per quanto riguarda il “4”, il premio è di 335,37 euro per ognuna delle 685 giocate fortunate. Scendiamo a 28,80 euro per il “3”, centrato da 23.929 schedine. Il “2” invece garantisce una vincita di 5,82 euro per ciascuna delle 367.192 schedine fortunate.

Passiamo ad esaminare le quote Superstar del Superenalotto. C’è il “4 stella” che ha premiato cinque fortunati con 33.537,00 euro. Sono andati 2.880,00 euro ad ognuno dei possessori delle 121 schedine fortunate per il “3 stella”. Sono stati vinti 100 euro con il “2 stella”, che vanta 1.954 giocate fortunate. Sono 12.791 per “1 stella” con cui invece sono stati vinti 10 euro. Infine, sono andati 5 euro a coloro che hanno beccato “0 stella”. Parliamo in questo caso di 33.121 schedine del Superenalotto fortunate.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con il Lotto si può ottenere oggi una bella vincita, ancor più col Jackpot del Superenalotto. Ma come spendere l’eventuale vincita? Probabilmente vi ritrovereste con l’imbarazzo della scelta, ma ci permettiamo di suggerirvi di visionare la piattaforma Kickstarter, dove ci sono diversi progetti tra cui scegliere per destinare un piccolo o grande finanziamento. Tutti i progetti hanno una caratteristica in comune: sono innovativi. Vi facciamo l’esempio di SnapGrip, una impugnatura magnetica a scatto per la fotocamera del vostro cellulare che al tempo stesso lo ricarica.

Disponibile in più colori e con vari accessori, funziona con gli iPhone, ma dal 12 mini in poi. SnapGrip garantisce l’impugnatura di una fotocamera professionale, infatti ha un pulsante, e una batteria integrata. Si può usare in modalità ritratto e paesaggio, per scatti professionali. Inoltre, ci sono accessori come treppiede, selfie stick, luce Led ad anello ribaltabile… tutto quel che serve per realizzare delle foto di qualità con il proprio iPhone.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La vicenda di attualità di cui ci “serviamo” oggi per la Smorfia napoletana del Lotto è una lieta notizia. Si tratta dell’annuncio fatto da Alice Campello e Alvaro Morata, i quali aspettano il quarto figlio. L’influencer e il calciatore, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Juventus, pochi giorni fa hanno celebrato il loro quinto anniversario di matrimonio, poi hanno annunciato sui social l’arrivo del quarto figlio. Dopo i due gemelli, Leonardo e Alessandro, nati nel luglio del 2018, e il piccolo Edoardo, nato invece due anni dopo, potrebbe essere la volta di una femminuccia.

Come trasformare questa bella notizia in numeri da giocare a Lotto o Superenalotto tramite la Smorfia? Ci sarebbe il 2, ‘a piccerella, la bambina appunto che potrebbe allargare la famiglia Morata Campello. Ancor più azzeccato il 9, ‘a figliolanza. Ci sta pure il 20, la festa, perché effettivamente è una lieta notizia. Ma citiamo anche il 29, il padre dei bambini, 52 ‘a mamma, magari pure 82, ‘a tavula ‘mbandita, che in effetti nel caso dello spagnolo sarà bella ricca.











© RIPRODUZIONE RISERVATA