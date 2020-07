LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 25 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 25 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 25 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 71/2020. Ultimo appuntamento della settimana e ancora tanti premi pronti per inondare di fortuna tutte le città italiane. Come è andato il concorso dello scorso giovedì? AgiproNews ci svela la classifica delle vincite e i premi maggiori per entrambi i giochi. In testa il Lotto con 433 mila euro registrati a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo. Due vincite sulla Nazionale da 216 mila euro cadauna e associate a una quaterna, quattro terni e sei ambi. Le due vincite finiscono così nella Top 10 di quest’anno, precedute solo dai 312 mila euro che un fortunello di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, ha indovinato lo scorso 30 gennaio. Il montepremi annuale sale invece fino a 472,7 milioni di euro, di cui 5,4 milioni associati al singolo appuntamento. Il 10eLotto premia invece un fortunello della provincia di Como, di Cantù: premio da 40 mila euro con un 8 Doppio Oro. Segue il bottino da 20 mila euro che un giocatore di Alba, in provincia di Cuneo, si è portato a casa grazie ad un 9. Infine abbiamo la provincia di Brescia con Desenzano del Garda, dove sono finiti 10 mila euro grazie ad un 8. Il montepremi dello scorso appuntamento ammonta invece a più di 18,5 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto di nuovo in pista per inaugurare quest’ultima estrazione della settimana. Il concorso di oggi ci svelerà fra pochissimo se uno dei fortunelli in gara sarà riuscito a imbroccare la sestina vincente: qualcuno si porterà a casa il montepremi? Nel frattempo possiamo rivedere insieme la classifica ufficiale delle vincite e la statistica della Sisal, che mette l’accendo sul 5. Il premio da oltre 50 mila euro è stato consegnato a tre vincitori, mentre il 4+ ci ha regalato una nuova assenza. Al secondo posto troviamo quindi la quota del 3+, con un premio pari a 2.735 euro e 92 tagliandi vincenti. Segue il 4 con un tesoretto da 403,08 euro e 381 appassionati fortunati, mentre il 3 premia 16.894 partecipanti con 27,35 euro a testa. In ultima posizione per le quote standard troviamo il 2 da 5,32 euro, registrato da 269.699 biglietti. A breve distanza i 5 euro dello 0+, che premia 17.602 giocatori, mentre i 10 euro dell’1+ vengono consegnati a 8.015 vincitori. Infine il 2+ con il suo premio da 100 euro, indovinato da 1.210 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per aprire i cancelli di un nuovo concorso: tutti gli appassionati del gioco della Sisal sono pronti per dare la caccia al montepremi e a tutti i bottini secondari. Come spendere al meglio una parte della propria vincita? La nostra Rubrica si è attivata per voi anche in previsione dell’estrazione di stasera e ha individuato su KickStarter un’idea che piacerà di sicuro agli appassionati di musica. Parliamo di TheoryBoard Thy333, un controller MIDI per realizzare i propri brani, comporli e persino produrli. TheoryBoard Thy333 è dotato di un generatore di strumenti a corda e qualsiasi altro strumento, regalando all’utente un nuovo modo di percepire e fare musica. Il dispositivo è dotato di pulsanti intuitivi e colorati per aiutare chiunque a visualizzare le note e le scale, per facilitare la produzione di buona musica. Il goal da oltre 8 mila euro intanto è già stato raggiunto: anche se mancano ancora 46 giorni al termine dell’asta, i sostenitori del progetto hanno versato oltre 525 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Serata fortunata per tutti gli amici del Lotto che grazie al concorso di questa sera riusciranno a portarsi a casa uno o più premi, grazie ai numeri vincenti e alle combinazioni più brillanti. Come individuare i numeri da giocare? Compilare la propria schedina si può rivelare una vera e propria impresa, ma Rubrica ha già pensato ad una possibile soluzione. Grazie alla smorfia napoletana, estrarremo i numeri associati ad una notizia selezionata per voi e che ci parla di sentenze molto particolari. Una donna infatti ha deciso di fare causa ad un locale londinese per via di un incidente che le era accaduto all’interno, ma il giudice non le ha dato ragione. Dopo aver lamentato la rottura di gomito e polso durante una festa nel club, la donna ha pensato bene di rivolgersi alla Giustizia. Il giudice però ha etichettato Eren Hussein come una donna di corporatura più che robusta e che per questo avrebbe dovuto occupare gran parte della scalinata da cui diceva di essere seduta. Non contento, il giudice ha anche sottolineato che al momento dell’incidente, la donna era ubriaca e distratta, tanto da perdere l’equilibrio a causa delle scarpe tacco 10 che indossava quella sera. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’ubriaco, 86, la scala, 27, l’incidente, 1, la scivolata, 68, e il tribunale, 33. Aggiungiamo anche il giudice, 50, come Numero Oro per chi volesse giocare anche al 10eLotto.



