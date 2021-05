LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 25 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 MAGGIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 25 maggio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 62/2021. Prima però diamo uno sguardo a quanto accaduto sabato scorso, una data veramente da ricordare. La vittoria del Jackpot del Superenaloto fa passare tutto in secondo piano. I numeri vincenti del Superenalotto sono stati: 07 – 37 – 43 – 63 – 01 – 81 – Jolly 34 – Superstar 26. Più di 156 milioni di euro quelli vinti a Montappone, in provincia di Fermo, nella Marche, con una schedina da 2 euro. Si tratta della quarta vincita più alta nella storia del gioco. Il primato spetta a quella di oltre 209 milioni di euro centrata a Lodi il 18 agosto 2019. Il 6 mancava invece dal 7 luglio, quando a Sassari vennero vinti 59 milioni. Oggi in palio ci sono comunque più di 31 milioni di euro: una cifra ragguardevole: sarà la volta buona per qualche altro fortunato?

QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il concorso di sabato 22 maggio sarà ricordato come quello in cui è stato finalmente vinto il Jackpot del Superenalotto. Sono precisamente 156.294.151,36 gli euro intascati da un anonimo giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Quella più celebrata, però, non è stata l’unica vincita di sabato. Tredici giocatori hanno fatto “5” vincendo così 19.242,16 euro; il “4” ha premiato invece 897 giocatori con 285,38 euro. Sono 31.088 coloro che hanno fatto “3” vincendo 24,71 euro; chiusura per il “2”, che ha premiato con 5 euro ben 495.951 giocatori. Capitolo SuperStar: 3 giocatori hanno fatto 4 Stella vincendo 28.538,00 euro, è loro la vincita più alta di sabato. Il 3 Stella ha fatto intascare invece 2.471,00 euro a 123 anonimi, mentre i canonici 100 euro associati al 2 Stella sono andati a 2.078 fortunati. Chiudiamo la nostra carrellata di quote SuperStar con 1 Stella e 0 Stella: 10 e 5 euro sono stati vinti rispettivamente da 14.447 e 30.900 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Dopo la vittoria del Jackpot sabato scorso il montepremi del Superenalotto scende inevitabilmente a 31.400.000 euro. Certo non una cifra da poco. Ecco allora che se vi state chiedendo come investire tale somma un’idea potrebbe essere quella di aiutare uno dei tanti progetti in attesa di sostegno sulla piattaforma kickstarter.com. A questo riguardo oggi vogliamo parlarvi di EBO. Di che si tratta? Come sempre utilizziamo le parole degli sviluppatori di questo progetto innovativo, che lo definiscono di fatto un robot di compagnia: “Le nostre vite indaffarate ci rendono difficile rimanere in contatto con le persone che amiamo. Il nostro telefono aiuta, ma a volte non è abbastanza. Le app non ci connettono davvero. Con questo in mente, ENABOT ha creato EBO, un compagno intelligente che ti permette di interagire, comunicare e connetterti con tutta la tua famiglia, compresi i tuoi animali domestici, sempre e ovunque”. Siete curiosi vero? Allora cosa aspettate a cliccare qui e a vedere come funziona con i vostri occhi?

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Nel nostro approfondimento quotidiano non può mancare uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Oggi, 25 maggio 2021, non possiamo non dedicare un focus al numero 25. Nella Smorfia partenopea il suo significato è associato a quello del Natale, ma non è questo l’unico. Per estensione con il 25 ci si riferisce anche alla famiglia, visto che il Natale è la festa della famiglia per eccellenza, ma altri significati sono quelli che hanno a che vedere con la parata, un corteo, la menta, un nodo, la vittoria in una causa legale e il gioco della mosca cieca. Se vi capita di sognare il 25 molto dipende dalle emozioni che provate. In ogni caso il 25 è il numero che bisogna giocare al centro del vostro sogno c’è la famiglia, così come il calore che essa emana, ma anche la gioia legata all’apertura di un dono e sensazioni del genere.



