Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 MAGGIO 2023

Anche oggi siamo qui per condividere l’attesa in vista dell’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, giovedì 25 maggio 2023! Ogni settimana l’appuntamento è triplice, in particolare il sorteggio ha luogo ogni martedì, giovedì e sabato. Se andiamo a curiosare che cosa è successo durante il concorso precedente del gioco del Lotto, scopriamo che la vincita più alta è stata registrata a Roma dove sono stati acchiappati 32.608,70 euro. Altri 12.500 euro sono stati vinti ad Anzio, sempre in provincia di Roma, grazie a un ambo sulla ruota del Lotto di Bari. Due terni sono stati centrati a Castelraimondo, in provincia di Macerata, e Favara, in provincia di Agrigento, entrambi del valore di 22.500 euro. In Sicilia un ambo al Lotto da 15.000 euro è stato aggiudicato a Modica, in provincia di Ragusa.

Numeri interessanti anche per il 10eLotto. Martedì scorso infatti a San Bonifacio, in provincia di Verona, è stato messo a segno un 9 Doppio Oro da ben 100.000 euro. In Puglia sono state totalizzate due vincite, un 6 Doppio Oro da 30.000 euro e un 9 da 20.000 euro a Foggia. Ad Arsoli, in provincia di Roma, acchiappato un 5 Oro da 30 mila euro mentre nella capitale un 7 Oro è valso 8 mila euro. Registrato anche un 7 Doppio Oro da 37.500 euro a Somma Vesuviana in provincia di Napoli.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Non solo il Lotto. Per il Superenalotto, manca davvero poco prima di poter scoprire com’è andata l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 25 maggio 2023! Il jackpot continua a salire, raggiungendo i 35,3 milioni di euro, in quanto nessun giocatore finora è riuscito ad acchiappare il “6”.

Se andiamo a vedere che cosa è successo martedì scorso, scopriamo che 4 giocatori si sono portati a casa 52.696 euro con i “punti 5”. I “punti 4” invece sono stati 627, ciascuno del valore di 429 euro. Andando a guardare i “punti 3”, quelli azzeccati sono stati 26.812 e ciascuno di questi giocatori ha portato a casa 26 euro. I “punti 2” del valore di 5 euro invece sono stati 407.604. Andando poi a curiosare tra le quote SuperStar troviamo 3 “4 stella” da 42.923 euro, poi 137 “3 stella” da 2.613 euro. Ancora, abbiamo 2.257 “2 stella” da 100 euro, 13.736 “1 stella” da 10 euro e 28.989 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Avete mai sognato come spendere il jackpot sempre più goloso del Superenalotto? Sebbene sia importante mettere la maggior parte del denaro al sicuro, per evitare di sperperare l’opportunità offerta dalla Dea Bendata, è anche importante togliersi qualche sfizio e acquistare magari qualcosa di utile, ecologico, particolare. A questo proposito abbiamo selezionato per voi un progetto indipendente su Kickstarter, nota piattaforma di crowdfunding.

Il progetto di cui stiamo parlando è Rocketbook Reusable Sticky Notes. Si tratta di un set di post it… riutilizzabili! Questo prodotto promette di essere lavabile e riattaccabile centinaia e centinaia di volte, consentendo così di ridurre lo spreco di carta e l’inquinamento per la produzione di post it, spesso utilizzati in grandi quantità e poi gettati via dopo appena un singolo utilizzo. Vi piace come idea per la vostra casa o magari per l’ufficio?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Abbiamo ancora un po’ di tempo prima dell’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 25 maggio 2023, perciò possiamo concederci il consueto appuntamento con la smorfia napoletana! A partire dalla cronaca più recente, cerchiamo di estrarre una combinazione di numeri che potrebbe sfidare la Dea Bendata e magari portare a qualche vincita.

Tra gli eventi più attesi di questo periodo c’è senza dubbio la Vogalonga di Venezia con duemila imbarcazioni di tutti i tipi. A questo evento possiamo associare il numero 1 (L’Italia), ma anche il 19 (la Risata) e il 20 (la Festa). Non mancheranno i controlli di sicurezza, quindi possiamo suggerire anche il numero 24 (le Guardie). Suggeriamo anche il numero 55 (la Musica).

