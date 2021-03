LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 25 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 25 MARZO 2021

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 marzo 2021 stanno per arrivare: mancano poche ore e poi finalmente potremo scoprire i numeri vincenti del concorso Sisal numero 36/2021. Come ingannare il tempo in vista della nuova estrazione del Lotto? Come da tradizione possiamo dedicare la nostra attenzione ai dati relativi al precedente concorso. Interessante vincita quella che ha baciato la città di Genova, dove un fortunato giocatore con una puntata di 3 euro su 4 numeri sulla ruota di Firenze si è portato a casa la somma di 124.750 euro. A festeggiare è anche il concorrente che a Jesolo (VE) ha centrato la medesima quaterna su Firenze vincendo 62 mila euro. In generale l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia un totale di 6,5 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno sono stati 277,5 milioni in tutto.

Immancabile uno sguardo anche ai risultati più che interessanti ottenuti con il gioco del 10eLotto rispetto all’ultimo concorso con il quale si è aperta la settimana: a festeggiare è stato un giocatore della provincia di Reggio Calabria. Esattamente a Stignano infatti è stato centrato un 6 da 20mila euro grazie alla modalità istantanea. Tra le altre vincite più alte della serata anche quelle realizzate a Cologne (BS) e Milano rispettivamente di 15mila e 14mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 32 milioni di euro superando il miliardo di euro dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Non solo Lotto e 10eLotto: oggi 25 marzo sarà anche il momento di un altro attesissimo concorso, quello del SuperEnalotto. A far aumentare attesa e curiosità è soprattutto l’entità del jackpot messo in palio in questo secondo appuntamento della settimana con la Dea Bendata. Questo è dovuto all’assenza del “6” anche nel precedente appuntamento, il primo della settimana e che ha fatto volare il jackpot a quota 126,6 milioni di euro, rappresentando il settimo premio più alto nella storia del gioco. Dopo l’ultima estrazione dello scorso martedì, sette giocatori hanno centrato il “5”, massima vincita della serata, portandosi a casa il premio a testa di 28.546,98 euro a testa. La serata si è rivelata particolarmente fortunata dal momento che in tre hanno centrato il 4Stella da oltre 21mila euro ciascuno. Ricordiamo che l’ultima vincita milionaria con il SuperEnalotto è stata centrata la scorsa estate, ovvero il 7 luglio scorso a Sassari ed in quel caso il fortunatissimo concorrente mise le mani su un tesoretto da 59 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del SuperEnalotto continua a lievitare ed oramai ha raggiunto quota 126,6 milioni facendo sognare molti appassionati del gioco. In caso di vincita come poter utilizzare il tesoretto o parte di esso e realizzare ottimi investimenti? Il famoso “mattone” resta il sogno principale degli italiani ma c’è anche ci intende utilizzare parte del denaro vinto per finanziare un progetto che ha particolarmente a cuore. A proposito di progetti sulla piattaforma Kickstarter ce ne sono sempre di nuovi ed anche oggi, nell’ambito della nostra rubrica, non può mancare un focus su uno degli ultimi in primo piano. Oggi vi parliamo di Prepd Chef Skillet, la padella in ghisa per tutti i giorni che si presenta più leggera, più liscia, naturalmente antiaderente, ideale per l’uso quotidiano. Grazie a questa speciale padella sarà possibile cucinare o friggere ottenendo i risultati migliori in cucina. La sua particolarità è la ghisa più leggera e liscia che la rende ideale per ogni impiego. Se il mondo culinario ti appassiona potrai approfondire ulteriormente il progetto, cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti al consueto appuntamento che vede protagonisti da una parte la smorfia napoletana e dall’altra i giochi di Lotto e SuperEnalotto. Ciò che li accomuna è proprio la presenza dei numeri, con i loro significati spesso affascinanti. Siete a secco di ispirazione in occasione della nuova serata all’insegna delle estrazioni e volete comunque tentare la sorte? Se avete già esaurito i vostri numeri del cuore possiamo proporvene alcuni tratti dalle notizie di attualità ed estrapolati grazie alla tradizionale smorfia. La notizia che vi proponiamo ha a che fare con il “compleanno” di Venezia, che compie 1600 anni. Tra storia e tradizioni iniziano le celebrazioni di una delle più belle città d’Italia caratterizzata da diversi simboli: piazzetta San Marco, le cupole della Basilica di San Marco e le aperture tipiche della facciata del Palazzo Ducale. Il numero 9 secondo la smorfia napoletana fa riferimento proprio alla città festeggiata; il 12 si riferisce alla città in festa; i festeggiamenti per il compleanno sono riferibili al 44 mentre l’augurio per il compleanno al 6. Infine il numero 1 fa riferimento alla nostra bella Italia.



