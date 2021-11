LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 25 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 NOVEMBRE 2021

Sembra tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 novembre 2021. Nelle prossime ore conosceremo i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 141/2021 ma nel frattempo, come da tradizione, possiamo dare uno sguardo all’ultimo concorso del Lotto ed ai risultati registrati e resi noti dal portale Agipronews. Protagonista indiscussa è stata la Puglia con i suoi 80mila euro vinti. Il premio più alto è stato realizzato a Stornella (Foggia), per un importo di oltre 50 mila euro, grazie ad una fortunata giocata sulla ruota di Bari che ha portato alla realizzazione di 6 ambi, quattro terni e una quaterna, in modalità Lottopiù, con una giocata complessiva di 5 euro. Vincita da 31.500 euro anche a Zollino (Lecce), mentre è di oltre 47mila euro la vincita realizzata ad Iglesias (SU), in Sardegna. Nell’ultimo concorso del Lotto sono stati incassati 6,4 milioni di euro per un totale di 1 miliardo dall’inizio dell’anno.

Uno sguardo, adesso, all’ultimo concorso del 10eLotto che vede protagonista la Campania dove, ad Anacapri (Napoli) sono stati vinci 50mila euro grazie ad un 9 Oro con una giocata da 3 euro. Si segnala anche una vincita a Taurisano (Lecce) grazie ad un 6 Doppio Oro da 20 mila euro. In tutto sono stati vinti quasi 25 milioni di euro per un totale dall’inizio dello scorso gennaio di 3,7 miliardi di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Oltre ai giochi del Lotto e del 10eLotto, nella prima serata di oggi, giovedì 25 novembre, ci sarà spazio anche per l’estrazione centrale della settimana all’insegna del Superenalotto. Lo storico gioco continua ad attrarre un numero sempre più alto di concorrenti che ormai hanno un solo obiettivo: centrare la combinazione vincente. Il “6” ha infatti raggiunto vette super interessanti e per questo vale la pena tentare la fortuna. L’assenza del “6” anche nell’ultimo concorso ha portato a far salire il jackpot a quota 115 milioni di euro, una delle maggiori legate al gioco Sisal.

Nell’ultimo concorso di martedì 23 novembre, tuttavia, sono stati centrati nove “5” che hanno permesso ad altrettanti concorrenti fortunati di portarsi a casa il premio da quasi 24 mila euro a testa. Si segnala anche un “4 Stella” da oltre 25 mila euro. Ricordiamo infine che l’ultimo ricco “6” è stato incassato il 22 maggio scorso a Montappone (FM), quando un fortunatissimo concorrente si è portato a casa il premio milionario da 156 milioni di euro!

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Un premio del Superenalotto milionario, porta inevitabilmente a sognare ad occhi aperti e ad immaginare cosa sarebbe possibile fare con i soldi derivanti dalla vincita milionaria. Il sogno dalla realtà potrebbe essere brevissimo in quanto questa sera un fortunato giocatore potrebbe davvero coronare il sogno di centrare il ricco jackpot. Ed allora, come comportarsi in tal caso? Come impiegare il ricco premio o parte di esso?

A tal proposito torna puntuale il nostro consueto appuntamento con la rubrica dedicata alla piattaforma Kickstarter, dove creativi da tutto il mondo attendono di poter essere aiutati a realizzare i propri progetti finanziandoli. Oggi vi parliamo di tether – Proiettare zone sicure intorno alle biciclette. Si tratta di un dispositivo connesso per la sicurezza delle biciclette; una luce, un sensore e un comunicatore che rende le strade più sicure, meno stressanti e più felici. Un bel progetto che potrebbe interessare in modo particolare gli amanti di questo mezzo ecologico e che potrebbe aiutare i suoi creativi a renderlo possibile. Per saperne di più cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima tappa – ma non in termini di importanza – del nostro affascinante viaggio del giovedì all’insegna del Lotto e del Superenalotto. Immancabile l’appuntamento con la smorfia napoletana, che con i giochi di cui sopra condivide il coinvolgimento dei numeri ed i significati nascosti dietro ciascuno di essi. Se siete a secco di ispirazione e vi occorrono gli ultimi numeri da mettere in gioco, possiamo fornirvi una mano proponendovi alcune cifre estrapolate da una notizia di stretta attualità, grazie al contributo della smorfia napoletana.

La notizia che vi proponiamo arriva da L’Aquila e potrebbe farvi sorridere. Protagonista è un orso goloso che non resistendo ai biscotti ha sfondato la vetrina di una pasticceria durante una incursione notturna, rubandoli dal forno. Una volta sazio e terminata la merenda, si è allontanato indisturbato. Per questa notizia dal sapore fiabesco, ecco i numeri che vi consigliamo di giocare, estrapolati grazie alla smorfia napoletana: orso 89, biscotti 39, merenda 18, pasticceria 48, aprire il forno 16, orso che mangia 10.



