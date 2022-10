Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 OTTOBRE 2022

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano con i loro numeri vincenti anche quest’oggi, martedì 25 ottobre 2022, facendo letteralmente trattenere il fiato a milioni e milioni di giocatori in occasione del concorso Sisal n. 128/2022. In attesa di conoscere gli esiti dei sorteggi odierni, andiamo a dare un’occhiata a quanto accaduto nel concorso del Lotto e Superenalotto nella serata di sabato 22 ottobre, quando è stata incoronata la località di Ronciglione, in provincia di Viterbo, dove sono stati vinti 43.478,26 euro grazie al Simbolotto e all’opzione Lottopiù sulla ruota di Roma, in seguito a una giocata del valore di 4 euro. A Venezia sono stati vinti invece 40.050 euro con la combinazione 7-9-19-24-46 sulla ruota di Cagliari. A Catania da segnalare una vincita da 23.750 euro con i numeri 5-23-66 sulla ruota di Palermo. A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, si osserva la vincita da 23mila euro centrata grazie ai numeri 1-6-53 sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro, per un totale di 866 milioni di euro da inizio anno.

Il 10eLotto, invece, ha premiato Milano con vincite complessive per 30mila euro: la più alta dell’ultimo concorso è stata un 9 Doppio Oro da 20mila euro a cui si aggiungono altri 10mila euro vinti grazie alla modalità Extra. Si festeggia anche in Emilia-Romagna: a Lugo, in provincia di Ravenna, sono stati centrati tre 7 Oro da 10mila euro ciascuno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,9 miliardi dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Oltre al Lotto, fanno capolino nuovamente le estrazioni del Superenalotto, coi numeri vincenti del concorso Sisal 128. Il jackpot non si palesa, com’è ormai noto dal 22 maggio 2021, sostanzialmente da 17 mesi, e allora la combinazione vincente fu indovinata da uno scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo. Da quell’istante, il montepremi del Superenalotto ha ripreso a crescere senza soluzione di continuità, attestandosi a quota 294,8 milioni di euro.

Nel concorso del Superenalotto di giovedì 20 ottobre sono stati nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 35.243,95 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 40.672 euro ciascuno. Intanto, Sisal ha rafforzato ulteriormente la strategia di digitalizzazione, innovazione e integrazione tra i canali online e retail con il restyling dell’app Superenalotto, concepita per assicurare ai propri clienti un’esperienza distintiva, sicura, omnicanale e user friendly. La nuova interfaccia, nata dall’ascolto delle esigenze dei Clienti, assicura ai consumatori accessibilità e divertimento ai massimi livelli garantendo un’esperienza immersiva, con un design accattivante e un menu di navigazione chiaro e intuitivo per una maggiore fruibilità. Le nuove funzionalità, invece, offrono una modalità di gioco multicanale migliorando l’esperienza del cliente anche all’interno del punto vendita.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Superenalotto consentiranno questa sera a qualche fortunato scommettitore di festeggiare e di portarsi a casa il ricco montepremi? Qualora foste proprio voi a essere baciati dalla buona sorte, vi segnaliamo l’esistenza della possibilità di finanziare alcuni progetti descritti sul sito web Kickstarter, piattaforma creata con la volontà di raccogliere idee a caccia di finanziamenti ed elaborate da creativi provenienti da ogni angolo del mondo.

Uno di essi è denominato “The Naked Pan by Crowd Cookware”. Ecco la descrizione: “La padella Naked ha uno strato interno interamente in titanio. Un materiale veramente puro, non corrosivo, non tossico e incredibilmente resistente. È il metallo più biocompatibile che esista, così sicuro che i chirurghi lo utilizzano persino all’interno del corpo umano. Cucinare in modo puro per noi significa anche non disperdere energia. La nostra tecnica a 5 strati richiede un riscaldamento minimo per una distribuzione ottimale del calore, rendendo la padella Naked un’opzione efficiente dal punto di vista energetico e più sostenibile. Ancora di più, perché l’alluminio utilizzato per i tre strati interni è ricavato, tra l’altro, da lattine di soda riciclate!”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La nostra consueta rubrica dedicata alla smorfia napoletana è connessa a doppio filo ai numeri vincenti di Lotto e Superenalotto. Più dettagliatamente, come facciamo ad ogni estrazione, noi de IlSussidiario.net anche nella giornata di oggi, martedì 25 ottobre 2022, cerchiamo di fornirvi un suggerimento in merito ai numeri sui quali puntare, augurando che possa rivelarsi fortunato.

Prendiamo spunto da una notizia “astronomica” legata proprio a questo martedì 25 ottobre 2022, quando si terrà il via un’eclissi parziale di Sole che sarà ben visibile anche dall’Italia. Il fenomeno sarà dovuto alla posizione della Luna che, trovandosi tra il Sole e la Terra, proietterà su quest’ultima la sua ombra: l’eclissi sarà però parziale, perché il nostro satellite non sarà perfettamente allineato tra noi e il Sole. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Cominciamo in tal senso con il numero 12 (eclissi), per proseguire quindi con l’1 (Sole). Ci sono poi l’11 (Terra), il 73 (Luna) e il 39 (fenomeno).

