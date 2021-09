LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 25 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 SETTEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 25 settembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 115/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nel concorso di giovedì 23 settembre 2021. Il portale agipronews.it ci informa che il premio più alto di giornata è stato vinto da un giocatore di Pesaro che ha centrato quattro terni e una quaterna con i numeri 8-12-17-21-33-62. Per lui una vincita da 49.800 euro: niente male! Certo non si lamenta neanche il giocatore di Perugia che ha fatto suo un bottino da 23.750 euro con i numeri 4-13-52 sulla ruota di Bari.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Superstar e quote estrazione 23 settembre 2021

Sul terzo gradino del podio pure i 16mila euro vinti a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, grazie all’ambo secco 8-17 sulla ruota di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 833,6 milioni da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: sempre agipronews.it ci dice che la vincita più alta del concorso è stata quella conseguita a Sulmona, in provincia dell’Aquila, da 50mila euro. Il fortunato anonimo ha giocato 4 euro sull’estrazione del Lotto di giovedì 23 settembre, in cui è arrivato un 9 Oro. Altra vincita importante, da 30mila euro, a San Nicola La Strada (CE) con un 8 Oro; terza piazza per il giocatore di Lascari (PA) che si è portato a casa 20mila euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 settembre 2021

QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto le quote del Lotto e del 10eLotto di giovedì: ma come sono andate le cose al Superenalotto? Ancora una volta i premi più ambiti, quelli associati al “6” e al “5+1” sono rimasti vacanti. Di conseguenza la vincita più importante è stata quella realizzata dai 7 giocatori che hanno fatto 5 portandosi a casa 25.138,01 euro. Il “4” ha premiato 510 giocatori con 350,69 euro, mentre il “3” ha regalato a 26,38 euro a 20.432 anonimi. Ultimo premio del Superenalotto assegnato: il “2” da 5,08 euro vinto da 329.640 persone. E il SuperStar?

LOTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Quote e Superstar estrazioni 21 settembre 2021

Nel concorso gemello del Superenalotto nessuno ha vinto il 5 Stella: un fortunato giocatore però si è consolato con un 4 Stella da 35.069,00 euro. Sono stati addirittura 83 i giocatori che hanno fatto 3 Stella aggiudicandosi 2.648,00 euro. I canonici 100 euro associati al “2 Stella”? Li hanno vinti in 1441. I 10 euro collegati all’1 Stella sono stati vinti invece da 9.198 giocatori. Chiusura per lo 0 Stella: i 5 euro sono stati vinti da 19.990 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 85.800.000 €. Come investire tale tcifra? Un’idea, una volta diventati multimilionari, può essere quella di destinare una piccola somma al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi presenti su kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di Vie Zone. Di che si tratta? I progettisti usano queste parole per descrivere la loro invenzione: “Sono i neuro auricolari che analizzano la tua attività cerebrale e utilizzano il neurofeedback musicale per aiutarti ad alleviare lo stress e raggiungere la concentrazione ottimale preservandola più a lungo. Con Vie Zone puoi rimanere calmo e concentrarti sempre e ovunque”.

Vi incuriosisce sapere cosa sono di preciso dei neuro-auricolari? Volete sapere come funzionano? Allora cliccate qui! Cosa dite? Questo progetto meriterebbe una piccola spintarella? Finora ha già ottenuto 61.378€ in finanziamenti: certo, una mano da un neo-milionario non guasterebbe…

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è appuntamento con la rubrica del Lotto e del Superenalotto che si rispetti che non abbia al suo interno anche un piccolo approfondimento legato alla Smorfia Napoletana. Il sistema, ormai collaudato, de ilsussidiario.net è il seguente: scegliere un fatto di cronaca che ha colpito la nostra attenzione e cercare di interpretarlo con le lenti fornite dalla Smorfia Napoletana. In questo sabato 25 settembre vogliamo parlare dell’annunciato ritorno in presenza per tutti i lavori statali a partire dal mese di ottobre: archiviato lo smart working che ha caratterizzato la fase più acuta della pandemia.

In questo caso la parola chiave è dunque “lavoro”, corrispondente nella Smorfia Napoletana al numero 27. Per non sbagliare giochiamo anche il numero 87 di “lavorare”. Altro elemento chiave il “computer”, numero 74. Optiamo poi per il numero 90, ad indicare il “virus”. Ultimo numero? Il 21: ad indicare la “soffitta”, sì, perché è lì che finisce il cosiddetto “lavoro agile”…



© RIPRODUZIONE RISERVATA