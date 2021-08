LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 AGOSTO 2021

Questione di ore e poi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 26 agosto 2021 andranno in scena distribuendo come sempre premi ed emozioni: in arrivo i numeri vincenti del concorso Sisal numero 102/2021. Come ingannare al meglio l’attesa e tenere a bada l’entusiasmo? Come sempre una soluzione potrebbe essere quella di scoprire i premi realizzati nel precedente concorso del Lotto. Secondo quanto svelato da Agipronews, a festeggiare è stato il Salento: a Maglie (Lecce) è stata realizzata la vincita maggiore di 32.850 euro da un fortunato concorrente che è riuscito a centrare sei ambi, quattro terni e una quaterna. A salire sul podio anche un giocatore di Porto Tolle (RO) che si è portato a casa 24 mila euro ed uno di Chieri (TO) la cui giocata gli ha fruttato 21 mila euro. In tutto, nell’ultimo concorso sono stati vinti 11 milioni di euro facendo salire il totale a 760 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Immancabile uno sguardo sulle vincite del passato martedì realizzate con il 10eLotto in cui il Lazio è stato il protagonista indiscusso con i suoi 87 mila euro ottenuti. La maggiore da 50mila euro è stata centrata a Roma grazie ad un 9 Oro; sempre nella Capitale sono stati vinti 12 mila euro con un 7 Oro. Grande festa anche a Veroli (Frosinone) con un 7 Oro da 25mila euro. Tra le altre vincite degne di nota anche quella a Sulmona (AQ) da 20 mila euro grazie al un 9. Solo lo scorso martedì sono stati vinti 23,1 milioni di euro mentre in totale il 10eLotto ha distribuito oltre 2,8 miliardi di euro dall’inizio del 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Lotto e 10eLotto non bastano a far crescere l’attesa in vista di una nuova serata di emozionanti estrazioni. Completa il trio di giochi all’insegna dell’adrenalina il SuperEnalotto con il suo appuntamento di metà settimana. Il jackpot continua a salire per via dell’assenza del “6” che non si è fatto vedere neppure nell’ultimo concorso. Questo ha contribuito a far volare il premio massimo fino a 72,4 milioni di euro. Nel primo concorso della settimana sono stati centrati quattro “5” del valore di 42.471,71 euro ciascuno. Realizzato anche un “4 Stella” del valore di oltre 32 mila euro.

Ricordiamo che l’ultimo “6” è stato realizzato ormai da oltre tre mesi, esattamente lo scorso 22 maggio a Montappone, in provincia di Fermo, quando un fortunatissimo concorrente ha messo le mani sul tesoretto da 156 milioni di euro che ha contribuito a stravolgere completamente la sua esistenza. Questa sera ci sarà un altro milionario pronto a festeggiare la fine dell’estate?

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del SuperEnalotto continua a salire vertiginosamente e il futuro vincitore dovrà necessariamente fare delle scelte sensate legate alla ricca vincita. Nel caso in cui si dovesse entrare in possesso di un ricco premio, come impiegare tutto il denaro a disposizione? Come procedere tra spese importanti, risparmi e investimenti/finanziamenti? Sotto quest’ultimo punto di vista potrebbe essere molto utile farsi ispirare dai progetti ospitati dalla piattaforma Kickstarter e che aspettano solo di essere finanziati.

Oggi vi presentiamo uno dei tanti presenti sul portale: Bite, businesse di mini ciambelle. Siete golosi? Allora potrebbe fare al caso vostro. In questo caso il finanziamento del progetto porterebbe alla realizzazione di scatole personalizzate e stampate per poter spedire mini ciambelle cotte al forno artigianalmente. “Abbiamo sviluppato da zero delle Bite Box personalizzate per dare a più persone l’opportunità di assaggiare le nostre ciambelle. Questo processo è stato lungo e gratificante… ma costoso. Siamo così vicini ad avere il nostro primo lotto stampato, ma abbiamo bisogno di una spinta di finanziamento per avviare la produzione”, si legge sulla piattaforma. Per saperne di più cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio nel mondo del Lotto e del Superenalotto si ferma temporaneamente qui, con l’ultima tappa dedicata alla smorfia napoletana. I numeri, i loro significati e il loro fascino uniscono questi due mondi. Tuttavia molti concorrenti potrebbero trovarsi a secco di ispirazione rispetto alle cifre da mettere in gioco. Partendo da una notizia di stretta attualità, cercheremo di darvi una mano utile prendendo in prestito i suggerimenti della smorfia napoletana con i suoi significati legati ai numeri.

Allarme in Gran Bretagna dove si vive una crisi di approvvigionamento che sta mettendo in ginocchio supermercati e fast food. Gli scaffali appaiono vuoti quasi ovunque anche nella grande Londra. Colpa della Brexit e del Covid che hanno costretto migliaia di camionisti europei necessari per il trasporto delle merci a non tornare più in Inghilterra a lavorare. Il rischio? “Cancellare il Natale”. Da questa notizia tutt’altro che piacevole estrapoliamo alcuni numeri utili in vista della giocata odierna: Gran Bretagna 77; Supermercato 45; Camionista 35; Coronavirus 46; Crisi 84; Natale 51.



