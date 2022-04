Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 26 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 APRILE 2022

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in occasione del nuovo concorso Sisal n. 50/2022 di oggi, martedì 26 aprile 2022, regalano sogni ad occhi aperti a tutti gli italiani che hanno deciso di ingaggiare un duello con la sorte. Il verdetto giungerà solamente in serata, ma prima riavvolgiamo il nastro temporale e comprendiamo cosa è accaduto nel precedente concorso del Lotto e Superenalotto. È arrivata a Como la vincita più alta, con 65mila euro vinti grazie a una giocata di quattro numeri (9-28-82-90) sulla ruota di Bari, del valore di 4 euro. Sempre in Lombardia, da segnalare anche una vincita da 21.739,13 euro a Pavone del Mella, in provincia di Brescia, per mezzo di una scommessa di tre numeri sulla ruota di Genova, del valore di soli 2 euro. La ruota di Bari, invece, porta fortuna anche a Rimini, dove ancora la combinazione 9-28-82 è valsa 23.750 euro. A Riccione, sempre in provincia di Rimini, vinti 21.660 euro con una giocata di 4 euro effettuata su tutte le ruote. Si festeggia anche in Campania: a Frigento, in provincia di Avellino, sono stati vinti 22.625 euro. Doppietta anche nel Lazio, con una ricca vincita a Latina, del valore di 21.660 euro, e a Roma, dove la vincita è stata di 12.975 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro, per un totale di 320 milioni di euro da inizio anno.

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 23 aprile: ancora niente 6

Ora uno sguardo al 10eLotto, dove nel precedente concorso è stato premiato il Friuli-Venezia Giulia grazie a un 9 Doppio Oro da 100mila euro realizzato a Pordenone. Si festeggia anche in Sicilia, esattamente a Palermo, dove è stato centrato un 9 Oro da 50.001 euro. Concludono il podio di giornata quattro vincite da 20 mila euro messe a segno rispettivamente a Marino, in provincia di Roma, con un 8 Doppio Oro, a Salerno, sempre con un 8 Doppio Oro, mentre a Gravedona e Uniti, in provincia di Como, e Rivoli, in provincia di Torino, sono stati indovinati due 9. Da segnalare, inoltre, altre due vincite in Piemonte: un 4 a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, valso 9mila euro, e un 5 Oro dal valore di 7.500 euro realizzato a Torino. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,5 milioni di euro per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 23 aprile 2022

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

La serata del 26 aprile 2022 non sarà solamente dedicata al Lotto e al 10eLotto. Protagonista della prima estrazione settimanale sarà il Superenalotto, che ritorna con un concorso nuovo di zecca, nella speranza di assegnare il ricco jackpot messo in palio. L’assenza del “6” anche nel precedente appuntamento ha contribuito a far crescere sempre di più il jackpot, ora giunto a 193,6 milioni di euro. Ma come è andata nella precedente estrazione del Superenalotto?

Durante il concorso del Superenalotto di sabato sono stati centrati quattro punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 64.053,76 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 31.201 euro ciascuno. A ingolosire resta sempre il “6”, che però si fa inseguire ormai da parecchio tempo e precisamente dal 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) fu centrato il maxi premio da 156 milioni di euro.

LOTTO NUMERI VINCENTI E SUPERENALOTTO/ 10eLotto, Smorfia e quote estrazioni 21 aprile

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire tutto o parte del denaro in caso di eventuale conquista del jackpot del Superenalotto? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce della somma messa in palio. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può farsi aiutare dalla consueta rubrica imperniata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Foxing Book Truck”. Si tratta di un “camion mobile di libri”, una libreria di quartiere per tutta la città di Louisville. Stando a quanto dichiarato dagli autori di questa idea, “Foxing Books sarà una libreria mobile e pop-up che viaggerà per Louisville nei mercati delle pulci, nei caffè, nei bar, nelle feste private e negli spazi pubblici. Crediamo che i libri siano per tutti e vogliamo dare a tutti l’opportunità di costruire il loro amore per la letteratura. Il camion dei libri Foxing sarà costruito a partire da un mini-camion. Saremo in grado di fornire libri come bomboniere, centrotavola per il vostro matrimonio, o parcheggiare il camion al vostro evento. Inoltre, avremo aziende in tutta la città con cui collaboreremo e programmeremo giorni e ore di sosta in determinati luoghi. Il camion del libro offrirà un’esperienza di shopping sicura e all’aperto. Avremo un calendario disponibile sul nostro sito web e sui social media in modo da essere in grado di trovarci, non importa il giorno. Tutti i fondi aggiuntivi raccolti attraverso questa campagna saranno destinati alla ristrutturazione della nostra futura sede fissa nel South End di Louisville”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, strumento per alcuni giocatori indispensabile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, è impossibile non associare la combinazione del giorno al rientro sulla Terra della missione Axiom-1(Ax-1), la prima interamente privata ospitata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Dopo ripetuti rinvii dovuti alle cattive condizioni meteorologiche, la capsula Crew Dragon Endeavour è ammarata al largo delle coste della Florida. Quali sono i numeri legati a questa particolare occasione? Cominciamo con il 37 (astronauta), per proseguire quindi con l’81 (missione). C’è poi il 6 (pianeta), l’11 (Terra) e il 50 (stazione). L’augurio è che questa combinazione possa rivelarsi foriera di buona sorte per voi lettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA