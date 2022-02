Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 26 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 FEBBRAIO 2022

Nuovo appuntamento con le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 26 febbraio 2022. Questa sera scopriremo i numeri vincenti del concorso Sisal n. 25/2022, ma prima inganniamo l’attesa scoprendo insieme a voi lettori quanto accaduto giovedì, grazie al riepilogo fornito dal portale telematico Agipronews. Festa grande in Piemonte, con vincite per oltre 54mila euro: a Torino una puntata da 4 euro sui numeri 2-24-61-75 su tutte le ruote ha permesso a un fortunato giocatore di indovinare sei ambi, quattro terni e una quaterna, per un bottino totale di 21.660 euro. Si esulta anche a Nebbiuno, in provincia di Novara, con una vincita da 14.500 euro, e ancora nel capoluogo, con un altro colpo da 9.480 euro. A Volpiano, in provincia di Torino, con una giocata da 2 euro è stato centrato un terno secco (13-15-29 sulla ruota piemontese) da 9mila euro. Sul gradino più alto del podio delle vincite dell’ultimo concorso del Lotto si piazza Padova, con un bottino da 25mila euro, conquistato grazie a una giocata da 15 euro sui numeri 11-67-89 sulla ruota di Venezia, che ha permesso a un giocatore di centrare tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 164,8 milioni dall’inizio dell’anno.

È stata centrata a Palmi, invece, la vincita più alta dell’ultimo concorso del 10eLotto. Nella località in provincia di Reggio Calabria è stato infatti agguantato un 9 Oro da 50mila euro, grazie a una giocata di soli 3 euro abbinata alla modalità frequente. Da segnalare anche una vincita da 12mila euro a San Giovanni Rotondo (Foggia) e una da 10mila euro a Roma. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,7 milioni di euro, per un totale di 570 milioni da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto e il 10eLotto non saranno gli unici giochi che attireranno l’attenzione degli appassionati nella prima serata di oggi, sabato 26 febbraio 2022. Anche il Superenalotto finisce per ingolosire inevitabilmente i numero scommettitori, complice naturalmente il suo jackpot ultramilionario che continua a crescere senza soluzione di continuità. Anche nell’ultima estrazione, nessun concorrente ha intercettato la sestina vincente e questo ha portato a incrementare ulteriormente il montepremi in palio, portandolo a raggiungere quota 162,6 milioni di euro, superando di alcuni milioni la somma vinta nell’ultimo “6” realizzato lo scorso anno.

Era il 22 maggio 2021, quando un fortunato concorrente centrava a Montappone (FM) l’intera combinazione del Superenalotto, portandosi a casa 156 milioni di euro. In attesa degli esiti di questa sera, ecco un breve riepilogo di quanto avvenuto sabato: sono stati in tutto dodici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 17.181,75 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 34.838 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto raggiunge livelli davvero elevati e tutta Italia sogna ad occhi aperti la sua conquista. Ma se dovesse toccare a voi l’onore di indovinare la sestina vincente, come utilizzereste la maxi-cifra messa in palio dal concorso? A tal proposito, vi consigliamo un modo attraverso cui potrete fare felici altre persone, destinando una parte – piccola o grande che sia – dell’importo vinto al finanziamento di uno o più progetti altrui, come, ad esempio, quelli pubblicati sulla nota piattaforma Kickstarter.

Oggi vi parliamo di un’iniziativa di Working with the Mind, denominata “Mindful support programmes”: il sodalizio offre corsi, workshop, terapia e servizi di consulenza basati sulla consapevolezza (mindfulness, appunto). “C’è un grande difetto che WWTM sta lavorando duramente per correggere – si legge nell’annuncio pubblicato –: programmi simili sono spesso molto costosi e mancano di un aspetto importante dell’aiuto mentale, la consapevolezza. Il nostro progetto si concentra molto sul concetto di mindfulness e sul potente impatto che può avere sul proprio stato mentale, senza escludere molte altre aree chiave di bisogno. Dopo la pandemia, molti sono stati mentalmente svuotati e devastati. Sentiamo che ora è il momento di lanciare un grande sforzo per aiutare quante più persone possibile. La vita può essere difficile, e tutti noi affrontiamo sfide che affrontiamo nella nostra mente. Se non si ha un supporto per aiutare a gestirle, può risultare tutto ancora più complicato. WWTM desidera aiutare coloro che beneficeranno maggiormente del programma: principalmente, coloro che si trovano in situazioni vulnerabili, i bambini a scuola e coloro che non possono permettersi l’accesso a questo tipo di supporto”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo arrivati al momento più simpatico (e anche conclusivo) del nostro abituale itinerario che riguarda il Lotto e il Superenalotto e che ha come sua indiscussa regina la smorfia napoletana. Com’è noto, essa è in grado, per effetto degli abbinamenti tra numeri e significati, di essere fonte di ispirazione per coloro che intendono scommettere e tentare la sorte. Proviamo anche noi de IlSussidiario.net a darvi uno spunto in tal senso, attingendo da una notizia di cronaca e augurandoci che la cinquina possa rivelarsi per voi portatrice di buona sorte.

Parliamo quest’oggi del parto record avvenuto a Firenze, dove sono nati tre gemelli omozigoti presso l’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nel dettaglio, si tratta di tre bambini identici e che vengono nutriti dalla medesima placenta: un caso molto raro, che si verifica circa ogni 100mila nascite. I tre gemelli sono stati concepiti naturalmente da un unico ovulo, che qualche giorno dopo la fecondazione si è diviso dando origine a tre sacchi amniotici, ognuno contenente un feto, ma sostenuti da una sola placenta. Ecco i cinque numeri da giocare al Lotto secondo la smorfia napoletana: 2 (gemelli) – 8 (parto) – 30 (nascita) – 41 (ospedale) – 67 (neonato).



