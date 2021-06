LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 GIUGNO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 26 giugno 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 76/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nel concorso di giovedì. Per il Lotto protagonista assoluta è stata la provincia di Firenze, con tre vincite da 45mila euro riportate rispettivamente a Pontassieve, Firenze e Rufina. Tutti e tre i giocatori hanno centrato un terno (6-36-56): vista anche la vicinanza geografica c’è da credere che fossero amici o parenti ad aver piazzato la stessa giocata. A San Giovanni Marignano (RN) sono stati vinti invece 25.250 euro sulla ruota di Palermo con tre numeri (8-44-45). L’ultimo concorso del Lotto ha distruibuito 11,103 milioni di euro, per un totale di oltre 577 milioni da inizio anno. Capitolo 10eLotto: la vincita più alta di giornata è quella da 50mila euro riportata a Cerenzia, in provincia di Crotone, grazie ad un 9 Oro. Sempre in Calabria, un 7 Doppio Oro da 20mila euro è stato realizzato a Grisolia, in provincia di Cosenza. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,2 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Come sono andate le cose nel Superenalotto di giovedì? Diamo un’occhiata alle quote assegnate nell’ultimo concorso per scoprire come ancora una volta nessuno abbia conquistato i due premi più ambiti, quelli associati al “6” e al “5+1”. Il premio più alto di giornata è dunque il “5” da 23.744,52 € conquistato da 7 giocatori. Il “4” ha premiato 413 fortunati con 411,52 euro, mentre il “3” ha regalato 34,43 euro a 14.818 giocatori. Ultimo premio assegnato dal Superenalotto? Il “2” da 6,60 euro, fatto proprio da 239.590 giocatori. Vediamo ora la situazione nel SuperStar di giovedì: nessuno è riuscito a fare “5 Stella”, ma tre giocatori si sono consolati con i 41.152,00 € associati al “4 Stella”. Il “3 Stella” ha premiato invece 64 giocatori con 3.443,00 euro, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.240 fortunati. Chiusura per “1 Stella” e “0 Stella”: i 10 e 5 euro associati a questi risultati sono andati rispettivamente a 8.287 e 21.760 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 45.900.000 €: come investire tale cifra? Una piccola parte potrebbe essere destinata al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi in attesa di sostegno economico presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Sul sito di fundraising ha oggi attirato la nostra attenzione un progetto intitolato “Forests of Pangaia”. Di che si tratta? Di uno dei tanti giochi da tavola originali proposti dagli sviluppatori presenti sulla piattaforma. Per spiegarvi la particolarità e lo scopo di questo gioco usiamo le parole degli stessi progettisti: “Sei un giovane spirito della foresta, inviato da Gaia per portare la prima vita al mondo. Mentre fai crescere i tuoi alberi nelle vaste e aride terre di Pangaia, devi completare una serie di rituali per onorare Madre Natura. Questi rituali scatenano l’energia vitale di Gaia e sono l’inizio del ciclo infinito di crescita e decadenza. In Forests of Pangaia coltivi la tua foresta e ti contendi il territorio con altri giocatori. Le scelte strategiche sono cruciali lungo la strada. Manterrai la tua foresta calma e isolata o ti mescolerai agli altri per raccogliere i benefici ottenuti dalla diversità?”. Un gioco veramente “magico” vero? Clicca qui per saperne di più e decidere nel caso di sostenerlo!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Come da tradizione nella nostra rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto chiudiamo con uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana, nella speranza ci aiuti ad azzeccare uno o più numeri vincenti. Cerchiamo ispirazione, come sempre in questo periodo, dalle partite del giorno ad Euro2020, a partire dal primo ottavo di finale in programma oggi, quello tra Galles e Danimarca. Per il Galles uno dei simboli più importanti è il Dragone rosso sulla bandiera: optiamo allora per il 36 che nella Smorfia partenopea equivale al “drago” e per il 60 che sta per “rosso”. Danimarca? In sua rappresentanza optiamo per Hans Christian Andersen, il grande scrittore danese di fiabe. Dunque che vada per la “fiaba”, numero 62 della Smorfia. Chiudiamo con Italia-Austria: al Belpaese corrisponde il numero 1 della Smorfia; l’Austria invece ha come simbolo l’Aquila: anche in questo caso il numero associato è il 36, impossibile farne a meno nel concorso odierno…



