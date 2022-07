Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 26 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 LUGLIO 2022

Lotto, Superenalotto e 10eLotto tornano oggi, martedì 26 luglio 2022, con nuove estrazioni, relative al concorso Sisal n. 89/2022. Tra non molto scopriremo i nuovi numeri vincenti, appuntamento che seguiremo in diretta per consentirvi di procedere il prima possibile con la verifica delle vostre giocate. Nel frattempo, possiamo scoprire com’è andata nell’ultima estrazione per capire così potrebbe riservarci il concorso odierno. Partiamo dal Lotto, che sabato ha premiato la Lombardia con vincite complessive che superano i 130mila euro. A Milano, ad esempio, è stato centrato un terno secco da 90mila euro, che è pure la vincita più alta dell’ultima estrazione. A Vignate (Milano) sono stati vinti 23.750 euro; invece, ancora a Milano sono stati ottenuti altri 21.660 euro. Napoli ha fatto registrare una bella doppietta: terno secco da 45mila euro e un’altra vincita da 22.500 euro. Quindi, il bottino complessivo ha superato i 67mila euro. Agipronews segnala che sul podio delle vincite trova spazio anche Sora (Frosinone), dove è stato fatto un “colpo” da 39.600 euro. Pertanto, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 8,5 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 595,6 milioni dall’inizio dell’anno.

Generoso anche il 10eLotto. L’ultima estrazione ha premiato la Calabria. Un fortunato giocatore di Palmi (Reggio Calabria) con un 9 Oro ha vinto 250mila euro. A Isola di Capo Rizzuto (Crotone), invece, festa per un 7 Oro da 10mila euro. Doppietta in Campania: 50mila euro a Trentola Ducenta (Caserta) per un 9 Oro; 9mila euro a Salerno per un 3. Festeggia anche Roma con due vincite: una da 20mila euro, l’altra da 8mila. Ne fa due anche la Sardegna: a Oristano un 7 Doppio oro da 15mila euro, mentre a Ghilarza un 4 da 6.750 euro. Dunque, l’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito 21 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2 miliardi dall’inizio dell’anno.

LOTTO, SUPER JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Lotto e 10eLotto chiuderanno il concorso di oggi, che si apre con l’estrazione del Superenalotto. Occhi puntati sul Jackpot, volato a 243,6 milioni di euro. Un super montepremi che fa gola ai tantissimi giocatori pronti a tentare la fortuna per dare una svolta incredibile alla propria vita. Sabato scorso nessuno è riuscito a centrare la sestina fortunata, ma ci sono state 10 vincite per quanto riguarda il 5, ognuna da 26.984,85 euro. Hanno vinto 331,11 euro coloro che invece hanno centrato il 4 (828). Premio di 27,77 euro per coloro che hanno realizzato il 3 (29.766), mentre si accontentano di 5,59 euro coloro che hanno centrato il 2 (459.304). Passiamo al Superstar. Il 4 stella ha regalato una vincita di 33.111 euro ai due fortunati. Sono 139 le vincite per il 3 stella da 2.777 euro ciascuno. Hanno vinto 100 euro i giocatori che hanno centrato il 2 stella (2.067), 10 euro invece per l’1 stella (13.829 vincite). Le quote del Superenalotto si chiudono con il 0 stella da 5 euro, centrato da 30.900 schedine.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo fatto riferimento al Jackpot del Superenalotto, stuzzicando i vostri desideri. Del resto, con un montepremi di quel livello, sono tanti quelli che potete realizzare. E potete trovare anche il modo per finanziare dei progetti innovativi, come quelli che si trovano ad esempio su KickStarter, dove vengono presentati per raccogliere fondi. Ad esempio, troverete ouTask, un ingegnoso dispositivo dal design telescopico, ma compatto e portatile, che offre una illuminazione tridimensionale. Può essere usato in tre forme: ripiegato, alto ed espanso, offrendo un’illuminazione a seconda delle necessità. Ad esempio, quando è ripiegato può apparire come una semplice torcia, ma una volta aperto diventa un lampione mobile in grado di illuminare un’area molto ampia, come sentieri. L’illuminazione è tridimensionale perché offre più di 720° di capacità. Quindi, potete usarlo durante le vostre escursioni e può funzionare fino a 10 ore. Inoltre, è dotato di treppiede per dare stabilità. Una bella soluzione se avete in mente di fare molti viaggi con la vincita al Superenalotto…

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Abbiamo a lungo parlato di vincite, ma facciamo un passo indietro per coloro che non hanno ancora effettuato la loro giocata al Lotto e sono a caccia di ispirazione. La smorfia napoletana può darvi una mano con l’interpretazione di fatti d’attualità. Prendiamo, ad esempio, il caso del prete che celebra la messa in mare con un materassino per altare. Una vicenda che ha destato non poche polemiche, ma che ci torna utile per proporvi dei numeri. Possiamo partire dal 72, ‘a maraviglia, lo stupore che ha destato questa vicenda. Ma ci sarebbe anche 84, ‘a chiesa, quella in cui solitamente si celebrano le messe. Ci sarebbe anche il 69, sott’e ‘ncoppa, sottosopra, che dà l’idea del caos che ha destato questa storia. Come potete constatare, con un semplice fatto d’attualità si possono ottenere tre numeri da giocare al Lotto. Se poi sono fortunati e quindi vincenti o meno, questo lo dirà la Dea bendata…











