Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 26 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 MAGGIO 2022

Torna quest’oggi, giovedì 26 maggio 2022, un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 63/2022. Si tratta dell’estrazione del Lotto numero 11 del mese corrente, per mezzo della quale ci auguriamo che la Dea Bendata si riveli generosa nei confronti dei suoi giocatori. Nell’attesa, volgiamo lo sguardo al precedente concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulla carrellata di vincite incassate al Lotto: colpo da 380mila euro a Napoli, dove un fortunato giocatore del Lotto ha puntato 35 euro sull’ambo, scegliendo dieci numeri dal 70 al 79 e indovinandone solo uno ma, grazie ai cinque simboli fortunati abbinati alla ruota del Lotto di Milano (33-Elica 30-Cacio 12-Soldato 36-Nacchere 31-Anguria), ha centrato la cinquina del Simbolotto, conquistando un premio da oltre 380mila euro. Si tratta della vincita al Lotto più alta mai realizzata con questa opzione di gioco e della seconda vincita dell’anno, alle spalle dei 600mila euro conquistati a Milano il 22 gennaio. Il Simbolotto – lanciato il 18 luglio 2019 – è costituito da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione.

Cosa si dice a proposito del 10eLotto? Premiato il Piemonte, con particolare riferimento a Torino, dove è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Si festeggia anche in Calabria con due vincite complessive da 50mila euro. A Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, è stato realizzato un 8 Oro da 30mila euro, mentre a Taurianova, sempre in provincia di Reggio Calabria, sono stati vinti 20mila euro grazie a un 9. Bis di vincite anche nel Lazio, dove un fortunato giocatore di Roma ha indovinato un 8 Doppio Oro da 20mila euro, seguito da un 6 Oro da 6.250 euro messo a segno ad Alatri, in provincia di Frosinone. Da segnalare vincite totali per 14mila euro in Lombardia, ove sono stati centrati un 4 Doppio Oro da 8 mila euro a Milano e un 6 Doppio Oro da 6 mila euro a Mantova. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto non saranno le uniche attese per la prima serata di oggi, giovedì 26 maggio 2022. C’è infatti anche il Superenalotto, che, come al solito, è pronto a tornare, portandosi con sé l’ingente peso del super jackpot in palio (210,5 milioni di euro): si tratta di uno dei montepremi più alti in assoluto, arrivato a tale quota per via dell’assenza ormai di un anno della combinazione vincente. Nel corso dell’ultimo concorso del Lotto e Superenalotto di martedì 24 maggio sono stati realizzati sette punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 32.041,12 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 39.565 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, con una schedina da 2 euro. Il vincitore, all’epoca, attese appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso.

Intanto, nei primi 4 mesi del 2022, la raccolta di SuperEnalotto e Superstar ha superato i 543 milioni di euro, +3% rispetto ai 527 milioni del primo quadrimestre dello scorso anno. Complessivamente, nel 2021, il SuperEnalotto ha fatto registrare una raccolta di 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente: nel 2020 gli incassi complessivi, a causa dello stop forzato per la pandemia dal 21 marzo al 5 maggio, erano stati pari a 1,1 miliardi. Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l’anno record per la raccolta del SuperEnalotto è stato il 2009: con il Jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone, le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Little Blue Bakehouse”, di Allison Vick. “La nostra missione è creare un luogo che sia una via d’accesso accessibile per i pasticceri e i panettieri che un giorno potranno avere un proprio negozio, un luogo in cui potranno realizzare le loro vendite al dettaglio e dimostrare a investitori e banche che i loro sogni possono essere coronati. Little Blue Bakehouse sarà un trampolino di lancio per le piccole imprese di pasticceria, che potranno così superare le difficoltà e gli ostacoli iniziali legati alla crescita della propria attività. A tal fine, non solo creeremo uno spazio di cucina a prezzi accessibili per i pasticceri, ma forniremo anche una vetrina per la vendita al dettaglio delle loro creazioni! In questo modo, i membri della cucina della Little Blue Bakehouse potranno concentrarsi sulle vendite e sulla crescita, e allo stesso tempo potranno farsi un’idea del funzionamento interno di un potenziale punto vendita in proprio. Guardando al futuro, si spera che questo possa aiutare molte altre pasticcerie e panetterie locali a farsi strada nella nostra comunità”.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa adesso presso la stazione della smorfia napoletana, utile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia della vittoria della UEFA Conference League da parte della Roma di José Mourinho, che nella serata di mercoledì si è imposto 1-0 contro il Feyenoord nella finale di Tirana, riportando un titolo europeo in Italia a distanza di 12 anni dalla Champions League vinta dall’Inter. Quali sono i numeri legati a questa particolare notizia di carattere calcistico? Iniziamo con il 15 (lupa, emblema per antonomasia della Roma, ndr), per proseguire quindi con l’1 (calcio). Ci sono poi il 63 (trofeo), il 10 (pallone) e il 71 (vittoria). L’augurio che intendiamo rivolgere a voi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.











