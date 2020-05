LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 maggio: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 26 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 45/2020. Primo concorso della settimana per Lotto e 10eLotto: i due giochi italiani sono pronti a distribuire premi e numeri vincenti in tutte le città dello Stivale. Quali saranno le combinazioni più fortunate? Non ci resta che attenderlo per scoprirlo. Nell’appuntamento dello scorso sabato, ci dice la statistica ufficiale diffusa da Agipro News, le vincite maggiori sono state assegnate dal Lotto a un giocatore di Ceppagatti, in provincia di Pesaro. Il bottino è da più di 129 mila euro e la schedina è associata a una quaterna, quattro terni e sei ambi su Torino. Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, per il secondo posto con bottino da più di 14 mila euro e con un terno e tre ambi su Milano. Infine più di 12.500 euro per La Spezia, in terza posizione. Al primo posto del podio del 10eLotto troviamo invece Boogna con nove numeri realizzati su dieci e un bottino da 20 ila euro. Segue la provincia di Bergamo con Grassobbio, dove è stata registrata una vincita da 10 mila euro. Conclude la Top 3 Milano con 6.500 euro in premio. Il montepremi dell’intero concorso si aggira invece sui 10,2 milioni di euro.

Pubblicità

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

43 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: numeri vincenti in arrivo e premi pronti a soddisfare i desideri di tutti gli appassionati della Sisal. Il montepremi non si è ancora mostrato fra i numeri estratti, ma questa sera potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto la classifica ufficiale delle vincite ci conferma anche l’assenza del 5+ e del 5+1. Il premio più alto è invece quello del 5, che supera i 55 mila euro con tre vincitori. Segue il 4+ con un unico fortunello a ritirare la somma di oltre 48 mila euro. Sono invece 80 i tagliandi vincenti associati al premio del 3+, pari a 2.912 euro, mentre il 4 premia 425 giocatori con 481,77 euro a testa. Il 3 da 29,12 euro è abbinato a 18.782 biglietti vincenti, mentre sono 297.242 i tagliandi legati alle sorti del 2, del valore di 5,35 euro. I 100 euro del 2+ finiscono nelle case di 1.265 appassionati, mentre 8.573 giocatori ritirano il tesoretto da 10 euro grazie all’1+. In ultima battuta, come sempre per il filone SuperStar, troviamo lo 0+ da 5 euro: i vincitori sono 19.874.

Pubblicità

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot sfideranno fra pochissimo tutti gli appassionati del noto gioco firmato Sisal. Numeri vincenti in arrivo e premi per tutti i gusti, ma solo per i più fortunati. Chi si aggiudicherà la sestina tanto desiderata? Ancora un po’ di pazienza e potremo rispondere a questa domanda. I giocatori intanto si chiedono come spendere la propria vincita, anche per non perdere un attimo di tempo dopo aver tagliato il traguardo. La nostra Rubrica ha già selezionato un’idea utile per voi, disponibile fra le iniziative lanciate su KickStarter. Parliamo di Aimicat, la rivoluzionaria lettiera automatica per gatti. Perfetta, sicura, igienica: basta sabbietta in giro per casa e soprattutto più pulizia. Aimicat è dotato di un sistema di filtraggio in grado di mantenere la sabbia fresca e sempre pulita. Confortevole e salutare, elimina qualsiasi tipo di tossine e la sua manutenzione è facile. Senza considerare il risparmio: Aimicat permette di risparmiare tantissimi soldi in un anno. L’asta rimarrà attiva ancora per 15 giorni, mentre il goal da raggiungere supera i 27 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per regalarci nuove emozioni grazie al concorso di questa sera. Numeri vincenti e premi: questi gli ingredienti segreti della serata in compagnia del gioco italiano. Alcuni aspiranti vincitori però sono ancora in balia delle onde: quali numeri giocare? Ecco la risposta della nostra Rubrica, che con l’aiuto della smorfia napoletana scopriremo i numeri associati alla notizia di oggi. Parliamo di patente di guida e truffe: un uomo di oltre 40 anni si è presentato all’esame di guida travestito da anziana signora solo per permettere alla padre di ottenere la patente. La madre del brasiliano infatti aveva fallito il test tre volte e il figlio ha deciso di aiutarla. Nonostante il trucco femminile, la parrucca e i vestiti da donna, non è riuscito a convincere l’istruttore. Anche se in realtà sembra che sia stata la pessima somiglianza con la madre a smascherare il suo inganno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la truffa, 47, la patente, 80, l’anziana, 6, il figlio, 50, e l’istruttore, 74. Aggiungiamo anche la madre, 81, per chi volesse tentare la fortuna anche nel gioco del 10eLotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA