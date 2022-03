Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 26 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 MARZO 2022

Le nuove estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto vanno in scena nella serata di oggi. È quindi il momento di un altro appuntamento con la fortuna nella giornata di oggi, sabato 26 marzo 2022, quando saranno svelati i numeri vincenti del Lotto del concorso Sisal n. 37/2022. Mentre aspettiamo le estrazioni, indirizziamo lo sguardo agli esiti dell’estrazione di giovedì, utilizzano i dati diramati da Agipronews. Il Lotto ha premiato soprattutto la Sicilia: è arrivata a Palermo la vincita più ricca nell’ultimo concorso. Nel capoluogo siciliano sono stati vinti 23.750 euro grazie a una giocata di tre numeri sulla ruota Nazionale. Da segnalare un’altra vincita sulla ruota Nazionale a Pietrelcina (BN), dove saranno incassati 19mila euro grazie a una giocata di tre numeri. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,4 milioni di euro, per un totale di 236 milioni da inizio anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, a esultare è stata la Basilicata: un fortunato giocatore di Melfi, in provincia di Potenza, ha centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro. La seconda vincita più alta di giornata è arrivata invece da Altopascio, in provincia di Lucca, grazie a un 7 Doppio Oro da 25mila euro, seguito da un 9 realizzato a Roma dal valore di 20mila euro. Da segnalare anche un tris di vincite messo a segno in Lombardia per un totale di oltre 24mila euro: a Cugliate Fabiasco, in provincia di Varese, è stato indovinato un 6 Doppio Oro da 9mila euro, a Milano un 7 Oro da 8.010 euro, mentre a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, è stato centrato un 6 Oro da 7.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro, per un totale di oltre 869 milioni da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concediamo spazio e voce alle quote del Superenalotto dopo quelle di Lotto e 10eLotto, nella speranza che in serata venga assegnato il jackpot da 177,7 milioni di euro, il secondo più alto della storia a pari merito con quello centrato il 30 ottobre 2010. In attesa di conoscere gli esiti dell’estrazione odierna, vi comunichiamo che anche in occasione dell’estrazione di giovedì scorso non è stato realizzato nessun 6. Nell’ultimo concorso, però, sono stati due i punti “5” centrati, a Pistoia presso il punto vendita tabaccheria di piazza Gavinana 8, con una schedina 5 pannelli, e ad Aulla (MS) presso il punto vendita tabacchi di via Resistenza 56, con una schedina 2 pannelli. I fortunati vincitori si sono portati a casa 101.225,45 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 39.464 euro.

Una curiosità statistica: l’ultimo “6”, da 156 milioni di euro, fu conquistato esattamente dieci mesi fa in quel di Montappone (FM). Era il 22 maggio 2021, quando i nostri Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest in quel di Rotterdam, centrando simbolicamente anche loro il loro personalissimo jackpot. Ci auguriamo che la serata odierna consenta finalmente di spezzare il prolungato digiuno e di fare registrare una nuova maxi-vincita al Superenalotto.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Per quanto riguarda la rubrica imperniata sulle modalità di investimento del Superenalotto, dedichiamo la nostra attenzione ad alcuni progetti condivisi su Kickstarter, in quanto incarnano una soluzione utile a investire anche soltanto una piccola parte della somma agguanta. Stavolta ci soffermiamo su quella proposta dall’azienda “CheerDots”, denominata “CheerTok: Touchpad tascabile all-in-one per qualsiasi dispositivo intelligente”.

Come si legge sulla piattaforma si tratta di “un potente touchpad tascabile che può essere usato anche come air mouse, puntatore laser e altro ancora. Portalo con te ovunque: per riunioni di lavoro, streaming dal vivo, selfie e altro ancora. CheerTok è il telecomando perfetto per qualsiasi schermo e, con le scorciatoie personalizzabili, CheerTok eleva il controllo dello schermo a un nuovo livello, liberandoti le mani e facendoti risparmiare tempo. Questo singolo controller compatto soddisfa tutte le tue esigenze di lavoro e di intrattenimento, semplificando la tua vita quotidiana con comodità e divertimento. Con un solo tocco, CheerTok può controllare tutti i dispositivi intelligenti in modalità wireless, combinando le funzioni di un mouse wireless, touchpad, presentatore laser e generatore di collegamenti. La sua compatibilità universale supporta Mac, Windows, tablet, smartphone, smart tv e persino gli schermi dei veicoli”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Concludiamo il nostro itinerario verso le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, concentrandoci sulla smorfia napoletana. Come facciamo sempre, vi rammentiamo che siamo di fronte a uno strumento utile per comprendere il significato dei numeri non solamente dopo i concorsi, ma anche in vista di essi, nell’esatto momento in cui ci ritroviamo a lottare con i dubbi relativi ai numeri da scegliere per tentare la sorte. Proviamo anche noi de “IlSussidiario.net” a lasciarci ispirare da una notizia di cronaca o di gossip/tv e a rimediare da essa la sequenza vincente per il prossimo concorso del Lotto.

In tal senso, non possiamo non dedicare la smorfia odierna all’eliminazione della Nazionale italiana dai Mondiali in Qatar, avvenuta per mano della Macedonia del Nord (66ma nel ranking FIFA) nella serata di giovedì 24 marzo 2022, all’interno dello stadio “Renzo Barbera” di Palermo, ammutolito dal gol avversario, giunto al minuto numero 92. Una beffa clamorosa e atroce per gli Azzurri, che soltanto quattro anni fa si trovavano a fare i conti con un’altra mancata qualificazione alla rassegna iridata, in quella circostanza imputabile alla sconfitta rimediata nei 180 minuti contro la Svezia. Suggeriamo di seguito la cinquina che speriamo possa rivelarsi fortunata per tutti voi giocatori: il primo numero che vi suggeriamo è immancabilmente l’1 (calcio). Seguono poi il 63 (trofeo), il 10 (pallone), l’88 (delusione) e, infine, il 61 (allenatore).











